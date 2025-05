Ecco dove si pagano meno tasse in Svizzera

Dove aumentano le tasse e dove diminuiscono rispetto all'anno precedente? Keystone

Un cantone sta toccando nuovi minimi, un altro sta facendo grandi tagli, e l'1% dei cittadini più ricchi contribuisce a quasi la metà di tutta l'imposta federale diretta: lo Swiss Tax Report 2025 di KPMG mostra dove si pagano meno (e più) tasse in Svizzera.

Samuel Walder Samuel Walder

Hai fretta? blue News riassume per te Svitto offre l'aliquota fiscale cantonale più bassa della Svizzera nel 2025, mentre Ginevra rimane il cantone con la più alta tassazione nonostante abbia effettuato una sorprendente riduzione.

Il carico fiscale è distribuito in modo eterogeneo: l'1% più ricco della popolazione paga oltre il 40% delle imposte federali dirette, mentre il 90% contribuisce complessivamente per meno di un quarto.

A lungo termine, la tendenza è quella di una leggera riduzione delle imposte, con l'attuale aliquota media svizzera del 32,54%.

A livello internazionale, la Svizzera si colloca a metà strada tra i Paesi ad alta e a bassa tassazione. Mostra di più

Chiunque viva in Svizzera deve pagare le tasse. Ma l'aliquota fiscale può variare a seconda del cantone o del luogo di residenza. Il nuovo «Swiss Tax Report» di KPMG mostra dove si paga di più e dove si paga di meno.

Il panorama fiscale nazionale è in continua evoluzione: secondo gli ultimi dati, l'aliquota fiscale media individuale nel 2025 sarà inferiore di soli 0,2 punti percentuali rispetto all'anno precedente, ma sono in corso spostamenti intercantonali, con chiari vincitori e sorprendenti colpi di scena.

Svitto stabilisce un nuovo limite minimo di tassazione

Con un'aliquota fiscale cantonale di appena il 22,59%, il Canton Svitto è il luogo più attraente per i contribuenti nel 2025. Questo lo pone davanti anche ad altri classici cantoni a bassa tassazione come Zugo, Appenzello Interno e Obvaldo.

Nel Canton Svitto si pagano meno tasse. KPMG

Allo stesso tempo, la Svizzera francese ha prodotto un piccolo miracolo: il Canton Ginevra ha abbassato la sua aliquota fiscale di ben l'1,7%, una cifra che sorprende anche gli esperti.

Ma il cantone della Svizzera occidentale rimane il leader indiscusso nel confronto fiscale.

A Ginevra si continua a pagare il massimo delle tasse. KPMG

In un confronto europeo, i cantoni della Svizzera centrale reggono il confronto con i paradisi fiscali a bassa tassazione come Jersey o l'Isola di Man.

Sebbene i Paesi scandinavi continuino a dominare la classifica dei Paesi ad alta tassazione, molti Stati dell'Europa dell'Est da anni puntano su modelli di flat tax con riduzioni massicce.

I ricchi fanno la loro parte per l'imposta federale diretta

Uno sguardo alle cifre relative all'imposta federale diretta dimostra che l'onere fiscale è distribuito in modo disomogeneo.

Secondo le ultime statistiche, solo il 10% dei contribuenti paga circa il 78,43% del gettito totale, e più della metà di questo è pagato solo dall'1% più ricco.

In Svizzera, l'1% più ricco rappresenta il 40% della quota fiscale. KPMG

A lungo termine si profila un leggero sgravio fiscale

Uno sguardo al passato mostra che dal 2007 i cantoni svizzeri hanno ridotto le aliquote marginali di circa il 2%. Questa tendenza continuerà nel 2025, anche se a piccoli passi. Mentre alcuni cantoni si stanno riadattando, la media della Svizzera nel suo complesso sta diminuendo leggermente.

Con un'aliquota media nazionale di circa il 32,54%, la Svizzera rimane interessante per le persone fisiche e, nel confronto internazionale, continua a rappresentare una solida via di mezzo tra i Paesi ad alta tassazione e i paradisi offshore come Singapore.