Nelle prossime settimane, date un'occhiata al tabellone: il nuovo orario sarà in vigore dal 15 dicembre. Immagine: Keystone

Il 15 dicembre è un giorno speciale per chi viaggia spesso con i mezzi pubblici in Svizzera: avviene infatti il cambio di orario delle FFS. Ecco una panoramica per scoprire cosa può cambiare per voi da domenica.

Dominik Müller

Hai fretta? blue News riassume per te Il 15 dicembre 2024 le FFS propongono il loro nuovo orario.

Ci saranno nuovi collegamenti notturni sulle linee a lunga percorrenza e regionali, e più collegamenti con i Paesi limitrofi.

Ecco tutti i cambiamenti in sintesi. Mostra di più

La modifica dell'orario delle FFS del 15 dicembre comporterà soprattutto miglioramenti per i pendolari.

Il sobborgo losannese di Renens e la stazione di Berna Wankdorf diventeranno fermate a lunga percorrenza. Sono previsti anche nuovi collegamenti notturni sulle linee a lunga percorrenza e regionali.

Ecco qui di seguito una panoramica di tutti i cambiamenti previsti.

In che modo i pendolari potranno beneficiare del nuovo orario?

Dal 16 dicembre ci sarà un cambiamento pratico per tutti coloro che si spostano tra Zurigo e Berna Wankdorf. Nelle ore di punta del mattino e della sera, un collegamento IC si fermerà anche a Berna Wankdorf.

Per fare un esempio, il treno partirà dalla stazione centrale di Zurigo alle 7.49 e arriverà a Berna Wankdorf alle 8.44. Dopo il lavoro, c'è poi la possibilità di partire da Berna Wankdorf alle 17.13 e arrivare alla stazione principale di Zurigo alle 18.10.

Durante il ponte di Natale, tra il 23 dicembre e il 3 gennaio 2025, questo collegamento non sarà attivo.

I treni a lunga percorrenza tra San Gallo e Sargans circoleranno ora ogni mezz'ora. L'IR13 San Gallo-Sargans-Coira circolerà come Alpenrhein-Express gestito da Schweizerische Südostbahn (SOB) e l'attuale IR13 Zurigo-San Gallo-Sargans-Coira gestito da SBB circolerà solo fino a Sargans invece che a Coira. A Sargans c'è un collegamento con l'IC3 per Coira e Zurigo.

Dal lunedì al venerdì e la domenica pomeriggio saranno disponibili ulteriori collegamenti IC5 tra Losanna, Zurigo e la Svizzera orientale. Ciò aumenterà la frequenza e fornirà più posti a sedere. Per i viaggiatori all'interno della Svizzera questo crea un'alternativa interessante ai treni EC, che circolano anche su questa tratta.

I treni IC2 (Zurigo-Lugano) fermano ora ad Altdorf invece dei treni IC21 (Basilea-Lugano). Ciò consentirà ai viaggiatori del Canton Uri di avere collegamenti diretti più frequenti e più rapidi da e per Zurigo. I collegamenti IC21 per Basilea non fermano più ad Altdorf. La Svizzera nord-occidentale rimane accessibile per il Canton Uri con l'IR26 diretto e il Tellbus con cambio a Lucerna.

I pendolari di Ennetsee e Rontal beneficeranno di collegamenti aggiuntivi nelle ore di punta sulla tratta Ebikon-Rotkreuz-Cham-Zug. Secondo le FFS, questo aumenterà il numero di posti disponibili e alleggerirà il servizio S1, molto frequentato.

L'accessibilità di Winterthur sarà migliorata grazie ai collegamenti aggiuntivi da Bülach e Bauma, che saranno attivi circa mezz'ora prima dei collegamenti attuali. Sono inoltre previsti collegamenti aggiuntivi su altre linee dell'area di Zurigo nelle ore non di punta.

Chi viaggia in treno ogni giorno avrà presto a disposizione ulteriori opzioni di viaggio in numerose stazioni ferroviarie svizzere. Immagine: Keystone

Quali sono le novità della rete ferroviaria nazionale?

Con il nuovo orario nella Svizzera occidentale, anche il sobborgo losannese di Renens diventerà una fermata a lunga percorrenza.

Nell'ambito di un progetto pilota, i servizi notturni saranno attivi sulla tratta Berna-Olten-Zurigo HB-Zurigo Aeroporto in otto fine settimana e tra Bienne e Genève-Aéroport, tra Friburgo e Genève-Aéroport e tra Sion e Genève-Aéroport in diversi fine settimana e giorni festivi.

Sono inoltre previsti diversi miglioramenti nelle reti notturne regionali nei fine settimana nella zona di Basilea, in Argovia, da Zurigo e Lucerna a Olten e nella Svizzera orientale.

Il 2025 sarà un anno ricco di eventi in tutto il Paese. Con l'Eurovision Song Contest (ESC) a Basilea, l'UEFA Women's EURO 2025, il Festival della Ginnastica Svizzera a Losanna, il Festival della Lotta Svizzera e delle Alpi Glarnerland+ a Mollis e SwissSkills a Berna, gli eventi importanti saranno particolarmente numerosi. Le FFS stanno quindi pianificando numerosi treni supplementari per raggiungere i vari luoghi.

Sabato, alle 5.44, un treno IC diretto da Genève-Aéroport a Locarno arriverà alle 10.57. L'attuale IC della domenica sera dal Ticino a Losanna circolerà alle 19.00 da Locarno invece che alle 19.20 da Bellinzona.

Con la fine della chiusura totale tra la stazione centrale di Zurigo e Zurigo Wipkingen, la maggior parte dei collegamenti può essere nuovamente offerta come prima della chiusura. Il cambio aggiuntivo alla stazione centrale di Zurigo non è più necessario per la maggior parte dei collegamenti.

Inoltre, il tempo di percorrenza tra Sciaffusa e Zurigo sarà nuovamente ridotto di alcuni minuti.

Nei due fine settimana tra il 30 novembre e l'8 dicembre 2024 e ininterrottamente dall'11 gennaio al 2 marzo 2025, i treni diretti da Zurigo a Einsiedeln torneranno a circolare nei fine settimana.

Cosa cambierà nella rete delle linee internazionali?

Ci sarà un treno aggiuntivo sulla tratta Zurigo-Monaco. Ciò significa che dal lunedì al sabato i viaggiatori potranno raggiungere la capitale bavarese direttamente due ore prima al mattino, con partenza alle 5.35 dalla stazione centrale di Zurigo. Dal lunedì al venerdì e la domenica sera, i viaggiatori potranno usufruire di un nuovo ultimo collegamento da Monaco a Zurigo alle 20.55.

Da fine maggio e fino a metà ottobre (Pasqua compresa), un RegioExpress partirà da Berna per Frasne alle 6.23 il sabato, la domenica e i giorni festivi e tornerà alle 22.30 la sera. In questo modo i viaggiatori di Berna potranno collegarsi a Frasne con il TGV Lyria da e per Parigi.

Il treno diretto del sabato Zurigo-Lenzburg-Thun-Frutigen-Brig, in partenza dalla stazione centrale di Zurigo alle 7.38, arriva fino a Domodossola.

Cosa cambia nella Svizzera occidentale?

Nella Svizzera occidentale è imminente il più grande cambiamento di orario dall'introduzione di Ferrovia 2000 nel dicembre 2004.

L'obiettivo è aumentare la puntualità e allo stesso tempo consentire la realizzazione dei numerosi lavori di manutenzione e ampliamento della rete ferroviaria.

Il nuovo orario nella Svizzera occidentale comporterà tempi di percorrenza più lunghi in alcune zone. In futuro i treni dovrebbero essere più puntuali.

Der Fahrplan 2025 bringt den grössten Fahrplanwechsel in der Westschweiz seit über 20 Jahren, neue Nachtverbindungen und ein Rekordjahr an Events in der ganzen Schweiz. Dank rund 1600 Extrazügen gelangen Reisende bequem an Grossanlässe in ganzen Land.

➡️https://t.co/GJxHYnrqb6 — SBB Medienstelle (@sbbnews) November 27, 2024

Ci saranno cambiamenti nell'acquisto dei biglietti e nei diritti dei passeggeri?

Fino a nuovo ordine non sarà possibile acquistare biglietti e prenotazioni internazionali per biciclette presso le FFS, che quindi consigliano di acquistarli presso le ferrovie partner.

A partire dal cambio di orario, i viaggi internazionali prenotati presso le FFS saranno considerati come un unico viaggio, anche se composti da più biglietti singoli.

Se un treno subisce un ritardo su una tratta, il ritardo a destinazione dell'intero viaggio viene ora conteggiato ai fini di un eventuale indennizzo. L'indennizzo si riferisce quindi all'intero viaggio, non solo alla tratta interessata.