Non tutte le aziende di autotrasporti sono più autorizzate a operare in Svizzera. Immagine: Keystone

Nel maggio 2025 in Svizzera ci saranno ancora una volta numerosi cambiamenti e adeguamenti. blue News vi fornisce una panoramica.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Nel maggio 2025 in Svizzera ci saranno nuove leggi, adeguamenti e diverse nuove regolamentazioni.

Tra le altre cose, le aziende di trasporto saranno soggette a regole più severe.

A livello cantonale, ad esempio, si prevede un cambiamento importante nel settore sanitario del Cantone di Lucerna.

Per entrare in Thaliandia i viaggiatori elvetici potranno annunciarsi solo online con una nuova procedura.

Il supporto per gli iPhone più vecchi sarà interrotto per quel che riguarda WhatsApp, gli utenti sono costretti a comperarsi un apparecchio più moderno.

Ci sono molte manifestazioni in Ticino nel mese di maggio, come Cantine aperte, Food Truck Festival a Locarno o la Festa delle Fragole, senza dimenticare PerBacco: Che Bianco a Bellinzona.

blue News vi fornisce una panoramica dei temi più importanti. Mostra di più

Nel maggio 2025 in Svizzera entrsno in vigore diversi nuovi regolamenti. Si tratta di modifiche legali a livello federale e cantonale, ma anche di innovazioni nei trasporti, nella tecnologia, nella finanza e negli eventi.

blue News vi offre una panoramica delle principali modifiche e adeguamenti.

Norme più severe per il trasporto delle merci su strada

A partire dal 1° maggio 2025, le imprese del settore del trasporto delle merci su strada saranno soggette a regole più severe. Il 14 marzo 2025 il Consiglio federale ha adottato la relativa revisione dell'ordinanza sulle licenze (STUV).

Un'azienda di trasporto deve ora essere in grado di dimostrare di avere una sede legale effettiva in Svizzera, al fine di evitare le cosiddette società «bucalettere».

Inoltre, si applicano requisiti minimi di capitale scaglionati per ogni veicolo - ad esempio, almeno 9'000 franchi svizzeri di capitale proprio per il primo veicolo pesante di oltre 3,5 tonnellate.

Inoltre, sarà introdotto l'obbligo di licenza anche per i furgoni di oltre 2,5 tonnellate se trasportano merci oltre confine.

Queste modifiche, che implementano in larga misura il Pacchetto Mobilità I dell'Unione Europea, mirano a garantire una concorrenza leale nel settore dei trasporti.

Autorizzazioni di vaccinazione estese nelle farmacie di Lucerna

In futuro i farmacisti del Cantone di Lucerna saranno autorizzati a effettuare tutte le vaccinazioni. Annette Riedl/dpa

A livello cantonale, a Lucerna è in atto un cambiamento rilevante nel settore sanitario.

A partire dal 1° maggio 2025, i farmacisti possono effettuare autonomamente tutte le vaccinazioni previste dal calendario vaccinale svizzero, a condizione che siano in possesso del certificato «Vaccinazione e prelievo di sangue».

Il governo cantonale lucernese ha modificato l'ordinanza sulle professioni mediche in modo che le prime vaccinazioni siano ora possibili anche in farmacia.

In precedenza, a eccezione di influenza o Covid, erano consentite solo le immunizzazioni di richiamo dopo la somministrazione della prima dose da parte di un medico.

Il programma di vaccinazione esteso è destinato a raggiungere le persone che si recano raramente in uno studio medico di base. Lucerna è quindi uno dei primi cantoni a concedere alle farmacie un mandato d'immunizzazione così ampio.

Prenotazione obbligatoria per le biciclette negli autopostali

Tra maggio e ottobre 2025, AutoPostale introdurrà l'obbligo di prenotazione per i posti bici su alcune linee di autobus turistiche.

Il motivo è l'elevato utilizzo, come ha dimostrato l'esperienza; l'obbligo di prenotazione è volto a evitare ingorghi e sovraffollamento degli autobus.

L'obbligo si applica nelle regioni con un gran numero di cicloturisti, tra cui i Grigioni, la Svizzera centrale, l'Oberland bernese e il Vallese, nonché in alcune zone della Svizzera orientale e della Svizzera francese.

Per il momento il Ticino è escluso.

La prenotazione costa 2 franchi oltre al normale biglietto o abbonamento per la bicicletta. AutoPostale spera che questo porti a una stagione ciclistica estiva più regolamentata.

Cancellazione della misura di protezione della borsa

Nel settore finanziario, il Consiglio federale sta eliminando l'Unione Europea dalla cosiddetta lista di protezione della borsa svizzera a partire dal 1° maggio 2025.

La misura, introdotta nel 2019, vietava alle borse europee di negoziare azioni svizzere al fine di proteggere la borsa nazionale dopo che l'UE aveva lasciato scadere l'equivalenza borsistica della Svizzera.

Poiché l'UE ha modificato la sua base giuridica corrispondente nella primavera del 2024, questa protezione della borsa elvetica non è più necessaria, secondo il Consiglio federale.

Da maggio, quindi, le restrizioni per le società di titoli dell'UE non si applicheranno più: il commercio di azioni tra la Svizzera e l'Unione Europea potrà nuovamente avvenire senza requisiti speciali.

Thailandia: carta d'ingresso digitale per i viaggiatori

Anche la Thailandia è molto popolare tra i viaggiatori svizzeri. Sakchai Lalit/AP/dpa

A partire dal 1° maggio 2025, in Thailandia si applicherà un nuovo regolamento come destinazione di viaggio che interesserà anche i vacanzieri svizzeri.

Tutti i visitatori stranieri dovranno registrarsi online per ottenere una carta d'ingresso digitale almeno tre giorni prima dell'arrivo.

Questo modulo digitale gratuito sostituisce le precedenti carte d'ingresso cartacee (modulo TM6), non più utilizzate dopo la pandemia di Covid.

Con oltre 100'000 turisti svizzeri all'anno, la Thailandia è la seconda destinazione a lungo raggio più popolare dopo gli Stati Uniti - sta quindi riattivando la registrazione dei dati d'ingresso in una forma modernizzata.

I viaggiatori dovrebbero compilare in anticipo la «Thailand Digital Arrival Card (TDAC)» per evitare problemi all'ingresso nel Paese.

WhatsApp: il supporto per gli iPhone più vecchi è stato interrotto

Nel settore tecnologico, c'è un cambiamento rilevante per gli utenti del servizio di messaggistica WhatsApp. Dal 5 maggio 2025, WhatsApp non funzionerà più su vecchi modelli di iPhone.

In particolare, l'app supporterà solo i dispositivi con iOS 15.1 o superiore - gli smartphone Apple con versioni iOS precedenti (come iPhone 5s o iPhone 6) non saranno più compatibili.

Finora era sufficiente iOS 12, ma il provider sta cancellando il supporto per questi sistemi obsoleti.

WhatsApp giustifica la mossa affermando che i dispositivi più vecchi non vengono quasi più usati e che mancano importanti aggiornamenti di sicurezza e funzioni necessarie per il funzionamento dell'app.

Gli utenti interessati dovranno passare a uno smartphone più recente per poter continuare a utilizzare WhatsApp.

Fiere e grandi eventi nel maggio 2025

Nel maggio del 2025 sono in programma anche alcuni eventi di interesse per il grande pubblico.

Una selezione di importanti fiere ed eventi in maggio:

BEA 2025 (Berna) - La Fiera di primavera di Berna BEA si terrà presso il sito di Bernexpo dal 25 aprile al 4 maggio 2025.

È considerata la più grande fiera di beni pubblici e di consumo della Svizzera e presenta un ampio spettro che va dall'agricoltura e dal commercio fino alle attività del tempo libero.

Fantasy Basel (Basilea) - La più grande fiera svizzera della cultura pop, dei fumetti, dei giochi e del cosplay apre i battenti alla fine di maggio. Fantasy Basel 2025 si terrà alla Messe Basel dal 29 al 31 maggio 2025.

Gli appassionati potranno ammirare artisti internazionali del fumetto, temi di film e giochi e gare di costumi. Questo evento annuale attira migliaia di visitatori dalla Svizzera e dall'estero.

Giornate delle cantine aperte in Ticino - Come è ormai tradizione da qualche anno a questa parte si possono vistare le cantine del Ticino sia in primavera che in autunno. Quest'anno le cantine del Sopraceneri saranno a disposizione di curiosi e appassionati il 17 e il 18 maggio. Quelle del Sottoceneri invece il fine settimana successovo: il 24 e il 25.

Il Food Truck Festival a Locarno ha luogo dal 2 al 4 maggio in Piazza Grande, dove si danno appuntamento veicoli, roulotte & apecar provenienti pure da oltre Gottardo e dalla vicina Italia.

Nello stesso fine settimana, dal 2 al 4, non dimenticare la festa PerBacco: che Bianco! a Bellinzona.

Sempre rimanendo nel salotto della città sul Verbano alla fine del mese, il 29, ci sarà la manifestazione Fragole in Piazza.

Giornata delle cantine aperte in Vallese - Durante il fine settimana dell'Ascensione, i viticoltori del Vallese invitano tradizionalmente i visitatori nelle loro cantine.

Durante la «Giornata delle cantine aperte», dal 29 al 31 maggio 2025, decine di viticoltori vallesani presentano la nuova annata e aprono le porte al pubblico.