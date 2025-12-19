Il Comune di Lucerna non vuole preaffrancare le buste di voto (immagine illustrativa). Immagine: sda

Il voto per corrispondenza è ormai la routine in Svizzera, ma la questione del chi paga l'affrancatura varia da Cantone a Cantone. Lo dimostra un nuovo dibattito: anche piccoli ostacoli possono avere un impatto misurabile sull'affluenza alle urne.

Samuel Walder Samuel Walder

Hai fretta? blue News riassume per te In Svizzera l'affrancatura per il voto per corrispondenza è regolata a livello cantonale.

Gli studi dimostrano che le buste prepagate aumentano leggermente l'affluenza alle urne, soprattutto nelle regioni con una buona infrastruttura di cassette postali.

A lungo termine, circa il 90% della popolazione voterà almeno occasionalmente. Le nuove tecnologie, come il voto elettronico, potrebbero incrementare ulteriormente questa partecipazione. Mostra di più

In Svizzera il voto per corrispondenza fa parte da tempo della vita quotidiana. Ma c'è una questione dettagliata che suscita ripetutamente discussioni: gli elettori devono pagare da soli l'affrancatura della busta di voto o è lo Stato che se ne fa carico?

Nella maggior parte del Canton Lucerna, gli elettori devono pagare da soli l'affrancatura se inviano la busta per posta, solo alcuni comuni (tra cui la Città di Lucerna) coprono i costi.

La consigliera cantonale Sofia Galbraith ha recentemente criticato la confusione delle regole e chiede una soluzione uniforme, anche perché teme che le buste affrancate in modo errato possano non essere considerate.

Il Governo respinge questa ipotesi: l'effetto sulla partecipazione al voto sarebbe basso, i costi si aggirerebbero intorno ai 96'000 franchi per scheda e i comuni dovrebbero accettare anche buste non affrancate. Ad esempio se la busta di voto viene inserita nella buca delle lettere comunale.

Il politologo Gabriel Hofmann, dottorando presso l'Università di Zurigo, spiega perché le regole variano da Cantone a Cantone e cosa comporta per l'affluenza alle urne.

Ci sono tre sistemi

In realtà chi deve pagare non è regolamentato a livello nazionale, ma organizzato su base cantonale. Hofmann afferma: «In linea di principio, i cantoni sono responsabili dell'affrancatura delle buste elettorali».

Esistono tre sistemi: «Alcuni cantoni pagano l'affrancatura delle lettere. Una seconda parte non paga l'affrancatura e una terza parte dei cantoni lascia la gestione ai comuni».

Qui è possibile vedere a colpo d'occhio quali cantoni pagano l'affrancatura (in blu) e quali no (in arancione). In grigio i cantoni che lasciano scegliere ai comuni.

Con la preaffrancatura votano più persone?

La domanda principale è: l'affrancatura influisce sull'affluenza alle urne? Secondo Hofmann, sì, ma solo in misura limitata: «Si può effettivamente notare una differenza. Nei cantoni in cui si paga l'affrancatura, in media votano circa l'1,3% in più».

Ma questo non avviene da un giorno all'altro. Un esempio dimostra che ci vuole un attimo per rendersene conto. «È stato riscontrato che tale cambiamento è riconoscibile dopo circa 5 anni».

Anche le buche delle lettere giocano un ruolo importante

Oltre al prezzo, conta anche il percorso. Hofmann fa riferimento a studi sulle distanze e sulle infrastrutture: sono state analizzate le distanze delle buche delle lettere postali e di quelle dei comuni nel rispettivo luogo di residenza.

È emerso che la correlazione tra affrancatura e affluenza alle urne è maggiore nei comuni con una maggiore densità di cassette postali. Hofmann afferma: «In altre parole, l'effetto dell'affrancatura sull'affluenza alle urne è maggiore se la distanza dalla cassetta postale è breve o se la distanza dalla cassetta comunale è lunga».

Sciaffusa è un caso particolare: qui il voto è obbligatorio. Hofmann afferma: «Se non si vota a Sciaffusa, si deve pagare una multa. Ma si tratta di una multa più che altro simbolica. Bisogna pagare 6 franchi».

Ma la partecipazione al voto nel Canton Sciaffusa è significativamente più alta che in altri Cantoni.

Quante persone votano?

L'affluenza è spesso significativamente più bassa per le singole votazioni, ma il quadro a lungo termine è diverso. Hofmann la mette così: «Circa il 10% partecipa a ogni votazione. Il 10% non partecipa mai e il restante 80% decide caso per caso.

Se si considera un periodo di quattro anni, in Svizzera abbiamo un'affluenza alle urne del 90%». La partecipazione media al voto è del 46%.

L'affluenza è leggermente cambiata negli ultimi decenni, ma non a causa di una singola misura. «La partecipazione media alle urne è leggermente aumentata negli ultimi 30 anni», afferma Hofmann. Ciò potrebbe essere dovuto a diversi fattori.

E continua: «A breve termine, la politica è certamente più interessante in questo momento. A lungo termine, però, direi che sta lentamente tornando alla normalità». 100 anni fa la politica era molto più importante di 30 anni fa.

E non tutti vogliono votare sempre, anche questo fa parte della democrazia diretta, dice Hofmann: «Per un'ampia fetta di cittadini è importante poter sempre dire la propria, ma non doverlo fare sempre».

I periodi di turbolenza potrebbero aumentare l'affluenza

Al momento però la Svizzera sta attraversando un periodo di turbolenza. Questo potrebbe portare a un leggero aumento dell'affluenza alle urne.

In prospettiva, il prossimo grande tema è il voto elettronico. Hofmann fa un parallelo con il voto per corrispondenza: «L'introduzione del voto per corrispondenza ha aumentato il numero di voti del 4%. La stessa discussione avverrà ora con il voto elettronico».