Il giornalista della SRF Christof Franzen è stato premiato come «Giornalista dell'anno 2025». SRF/Oscar Alessio

Ascolta quando invece gli altri hanno smesso da tempo di fare domande. Il giornalista della SRF Christof Franzen è stato nominato «Giornalista svizzero dell'anno 2025».

Petar Marjanović Petar Marjanović

Hai fretta? blue News riassume per te Christof Franzen è stato eletto «Giornalista svizzero dell'anno 2025», premiato per il suo delicato lavoro alla SRF e corrispondente dalla Russia.

Oltre a lui, molti altri giornalisti e team editoriali hanno ricevuto i premi, che saranno consegnati a Zurigo nel marzo 2026. Mostra di più

Il corrispondente di lunga data della SRF dalla Russia Christof Franzen è stato eletto «Giornalista svizzero dell'anno 2025». Ha battuto Adrienne Fichter di Republik e Reza Rafi, caporedattore del «SonntagsBlick». Lo ha annunciato la rivista di settore «Schweizer Journalist:in».

Il caporedattore Marcus Hebein spiega la scelta in un comunicato stampa: «Franzen lascia che le persone raccontino le loro storie, anche quando c'è diffidenza e le parole sono scelte con cura». Chiunque ascolti le persone a cui il giornalista permette di parlare capirà meglio «ciò che attualmente muove il mondo».

«È proprio con un lavoro come questo che la SRF dimostra cosa può fare il servizio pubblico», aggiunge.

Nominati anche membri del team di blue News

Oltre alla categoria principale, sono stati assegnati premi anche in altre 14 categorie.

L'editore dell'anno è stato Echo der Zeit (SRF). Reza Rafi («SonntagsBlick») ha vinto come caporedattore. Secondo il comunicato stampa, altri premi sono andati a Larissa Rhyn (Politica, «Tages-Anzeiger»), Philipp Loser (Colonna, «Das Magazin»), Adrienne Fichter (Reporter, «Republik») e Dominik Nahr (Foto, «NZZ»).

I nominati dalla redazione di blue News sono stati: Bruno Bötschi (Società), Andreas Böni (Sport) e Sven Ziegler (Newcomer). L'intera redazione è stata nominata anche come «Redazione dell'anno».

1163 persone hanno partecipato alla votazione online, soprattutto giornalisti e dipendenti dell'industria dei media. Si tratta del numero più alto da molti anni a questa parte, scrive «Schweizer Journalist:in».

Sono stati ricevuti anche circa 700 commenti. Per la prima volta, per determinare la classifica è stata utilizzata la media dei punti assegnati, anziché il totale.

Giornalisti dell'anno 2025 Giornalista dell'anno/premio principale: Christof Franzen (SRF)

Editore dell'anno: «Echo der Zeit» (SRF)

Caporedattore: Reza Rafi (SonntagsBlick)

Politica: Larissa Rhyn (Tages-Anzeiger)

Colonna: Philipp Loser (Das Magazin)

Giornalista: Adrienne Fichter (Republik)

Economia: Lucia Theiler (SRF)

Società: Rafaela Roth (NZZ am Sonntag)

Ricerca: Fabian Eberhard (SonntagsBlick)

Cultura: Nora Zukker (Tages-Anzeiger)

Locale: Liliane Minor (Tages-Anzeiger)

Sport: Seraina Degen (SRF)

Nuovi arrivati: Aylin Erol (Watson)

Audio: Dominik Meier (SRF)

Foto: Dominik Nahr (NZZ) Mostra di più

Il team editoriale di «Schweizer Journalist:in» ha inoltre nominato la CEO di Somedia Susanne Lebrument quale «Media Manager dell'anno». Il premio riconosce il suo impegno per far sopravvivere l'azienda familiare in un contesto difficile.

La cerimonia di premiazione si terrà il 16 marzo 2026 al Museum für Gestaltung di Zurigo.