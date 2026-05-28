È il dodicesimo anno che Bilanz stila una graduatoria sul tema. Keystone

Giovani, di successo...e con un conto in banca di milioni o miliardi: sono i 100 più ricchi under 40 anni della Svizzera, secondo una classifica – giunta alla 12esima edizione – stilata dal periodico finanziario Bilanz.

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In cima alla graduatoria quest'anno figura per la prima volta David Wertheimer (39 anni) con un patrimonio stimato a 5-6 miliardi di franchi, nella categoria eredi. Figlio del comproprietario di Chanel Gérard Wertheimer, vive a Ginevra e sta creando una propria piattaforma di investimento.

Il giovane imprenditore più ricco è Hany Rashwan (36 anni), il cui patrimonio è valutato a 500-600 milioni di franchi: ha venduto la sua crypto-fintech 21shares al broker statunitense FalconX.

Al vertice della lista delle star si trovano ancora una volta il cestista Clint Capela (32 anni) e l'ex calciatore e attuale dirigente Ivan Rakitic (38 anni), entrambi con un patrimonio compreso tra 50 e 100 milioni di franchi.

Altri sportivi particolarmente noti sono i calciatori Manuel Akanji, Yann Sommer, Granit Xhaka e Xherdan Shaqiri, come pure il giocatore di disco su ghiaccio Kevin Fiala (tutti a 20-50 milioni) o lo sciatore Marco Odermatt (10-20 milioni).

Anche il Ticino in classifica

Nella classifica fa capolino anche un po' di Ticino grazie ad Edoardo Ermotti, che nel 2022 ha fondato la sua società di investimento 14Peaks Capital, specializzata principalmente nel settore fintech.

Nel 2023 ha lanciato il suo primo fondo di investimento con un capitale sottoscritto di 30 milioni di dollari; il fondo comprende attualmente 23 società, riferisce Bilanz.

Il 30enne – figlio del CEO di UBS Sergio Ermotti, cresciuto in Svizzera e con studi di finanza al King's College di Londra – si divide tra i suoi uffici in Svizzera, a Miami e a New York.

Secondo Bilanz può contare su un patrimonio personale di 5-10 milioni di franchi.