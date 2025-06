L'aumento dei premi delle casse malati mette sempre più sotto pressione i bilanci degli assicurati. Ciò non ha alcun effetto sui dirigenti delle casse malati, i cui stipendi sono in costante aumento. SDA

In Svizzera i premi delle casse malati sono in continuo aumento. Anche gli stipendi dei CEO delle assicurazioni sono in forte crescita. Gli esperti criticano gli alti compensi dei dirigenti.

I premi delle casse malati continuano a salire, così come gli stipendi dei CEO delle compagnie di assicurazione.

Un'analisi mostra gli stipendi di tutti i CEO in Svizzera.

Gli esperti criticano gli alti compensi. Mostra di più

I premi delle casse malati in Svizzera sono in continuo aumento e non si intravede alcun sollievo nemmeno per il 2026. Secondo il portale di confronto Comparis, nel 2026 i premi aumenteranno del 4%, come riporta «20 Minuten».

Allo stesso tempo, anche gli stipendi dei capi delle maggiori compagnie di assicurazione sanitaria continuano a crescere. Il «Blick» ha dato un'occhiata più da vicino ai crescenti stipendi degli amministratori delegati delle assicurazioni.

Dal 2016 le casse malati sono tenute a rivelare la retribuzione totale dei loro dirigenti e presidenti. Secondo il tabloid svizzero-tedesco, devono essere resi noti «i pagamenti in contanti, le prestazioni pensionistiche e altri compensi, per lo più una somma forfettaria per le spese».

Chi guadagna di più è alla Sanitas

Il più pagato è Andreas Schönenberger, il CEO di Sanitas, che proviene da un'azienda esterna al settore. Prima di arrivare alla Sanitas, ha lavorato per la società di telecomunicazioni Salt e per Google.

L'anno scorso, sul conto di Schönenberger sono confluiti 976'433 franchi. Con 866'971 assicurati, Sanitas si colloca solo a metà classifica tra le maggiori casse malati in Svizzera.

Il capo di CSS Philomena Colatrella segue al secondo posto nella classifica dei salari. È alla guida dell'assicurazione, che conta circa 1,7 milioni di assicurati, dal 2016. Nel 2024 ha guadagnato 851'678.

Con oltre due milioni di assicurati, Helsana è la più grande assicurazione sanitaria della Svizzera. Da quattro anni è guidata da Roman Sonderegger. Il suo stipendio nel 2024? 795'726 franchi.

Un livello salariale da sogno

Molti altri dirigenti possono vantare guadagni superiori al mezzo milione di franchi all'anno. Thomas Boyer di Groupe Mutuel (1,343 milioni di assicurati) guadagna 787'183 franchi, Reto Dahinden di Swica (1'637'936 assicurati) 757'969 franchi e Ruedi Bodenmann di Assura (822'000 assicurati) 661'175 franchi, Thomas Harnischberg di KPT (528'349 assicurati) con 637'000 franchi e Nikolai Dittli (740'000 assicurati - solo OKP) di Concordia (528'929 assicurati) con 528'929 franchi.

I dirigenti di altre medie imprese possono solo sognare un livello salariale simile, spiega lo specialista in retribuzioni Sacha Kahn: «Le PMI operano spesso in un mercato molto competitivo. Deve esserci un grande valore aggiunto prima che l'azienda sia disposta a pagare quasi un milione di franchi per il CEO».

Mancanza di comprensione tra gli esperti

Oltre agli stipendi elevati, Kahn critica in particolare l'enorme fluttuazione degli stipendi dei capi delle rispettive casse malati: «Le assicurazioni operano in un mercato molto regolamentato, quindi le grandi differenze tra le singole compagnie sono sorprendenti».

Le casse malati non si differenziano quasi per quanto riguarda il loro catalogo di prestazioni. Questo è uguale per tutti. È solo nell'ambito dei premi assicurativi di base (LAMal) e del servizio clienti che le assicurazioni divergono.

L'esperto di salute Felix Schneuwly mostra scarsa comprensione per gli esorbitanti modelli di remunerazione e avverte: «Questa mancanza di sensibilità si manifesterà al più tardi quando si terrà la prossima votazione sulla cassa malati unica».

Ma sottolinea anche che una riduzione degli stipendi avrebbe un effetto appena percettibile sui premi. «Anche se i direttori generali lavorassero gratis, l'impatto sui premi sarebbe di pochi centesimi».