Henning Conle, miliardario immobiliare, è noto per il suo sostegno ai partiti di destra e per i suoi investimenti nell'ospedale universitario Balgrist di Zurigo. Ora si scopre che è un donatore dell'AfD.

Hai fretta? blue News riassume per te Henning Conle, che vive a Zurigo e a Londra, possiede oltre 2.500 immobili in affitto in Svizzera, molti dei quali in cattive condizioni.

Ha finanziato anonimamente l'AfD in Germania e mantiene contatti con l'UDC in Svizzera.

Conle ha investito 15 milioni di franchi svizzeri nella start-up zurighese Moving Spine, che sviluppa soluzioni ortopediche, mentre la moglie gestisce l'azienda. Mostra di più

Henning Conle è considerato un fantasma del mondo dei ricchi, uno degli imprenditori più facoltosi della Svizzera, eppure quasi nessuno lo conosce.

Nessuna foto pubblica, quasi nessuna traccia documentata, eppure tira le fila dell'economia e della politica sullo sfondo.

Il suo nome continua a comparire in operazioni immobiliari opache, donazioni ai partiti e reti finanziarie. Chi è veramente quest'uomo? L'«Aargauer Zeitung» ha cercato di fare luce.

Secondo una ricerca della «ZDF» e di «Correctiv», Conle è un sostenitore finanziario dell'AfD. Nel 2017 avrebbe donato 150'000 franchi al partito tramite un droghiere di Zurigo.

Quest'anno, «Spiegel» e «Standard» hanno scoperto un'altra donazione da 2,4 milioni di euro, questa volta effettuata tramite la compagnia austriaca Strohm.

Il beneficiario: Alice Weidel, la principale candidata dell'AfD, che vive in Svizzera. «L'AfD è finalmente un partito a cui si può dare il proprio denaro», avrebbe detto Conle.

Ufficialmente lo nega, ma le prove raccontano tutt'altro.

Impero immobiliare in Svizzera

Conle ha ereditato l'attività immobiliare del padre, che consisteva principalmente in alloggi sociali, e ha continuato ad ampliarla. In Svizzera possiede circa 2'500 immobili in affitto, gestiti dalla sua società Miwo.

L'imprenditore si presenta come semplice gestore, ma le informazioni rilasciate dal sistema catastale svizzero dimostrano che possiede personalmente le proprietà.

Molte delle quali hanno bisogno di essere ristrutturate, le recensioni su Google segnalano la presenza di topi in cantina e di fornelli rotti, problemi a cui la direzione non risponde.

La sua residenza principale non è in Inghilterra, come spesso sostenuto, ma a Zurigo. Negli anni '90 ha acquistato una villa sulla «Goldküste» (la costa d'oro ndr.), aggiungendo poi due ville vicine sullo Zürichberg, una per sé e una per il figlio Henning Conle junior.

Passaporto svizzero per i soldi?

Ufficialmente Conle è un cittadino tedesco, ma è stato naturalizzato molto tempo fa - un dettaglio che è scomparso dagli archivi dei media.

Dieci anni or sono, «Bilanz» riportava che aveva pagato una tassa di naturalizzazione di 49'000 franchi.

All'epoca il suo patrimonio era stimato in 1,25 miliardi di franchi. Ma improvvisamente è scomparso dalle liste degli svizzeri più ricchi e gli articoli archiviati su di lui sono stati cancellati, presumibilmente in seguito al suo intervento.

Jet privato e rotte di volo misteriose

Nonostante il suo desiderio di rimanere nell'ombra, il jet privato di Conle lascia delle tracce.

Il Dassault Falcon 900LX, stazionato in un piccolo aeroporto di Bremgarten (Germania), fa regolarmente la spola tra Zurigo e Klagenfurt. In Austria, la famiglia possiede proprietà immobiliari, una riserva di caccia e un'armeria. Il jet vola raramente in Inghilterra.

Nel 2024, Conle ha investito 15 milioni di franchi svizzeri nella start-up medtech Moving Spine, spin-off dell'Ospedale Universitario Balgrist di Zurigo.

Il chirurgo ortopedico Mazda Farshad ha sviluppato un metodo che utilizza tendini di donatori per stabilizzare la colonna vertebrale invece di irrigidirla.

Il miliardario fa parte del consiglio di amministrazione della società di tecnologia medica, mentre sua moglie Dorit gestisce l'attività, finanziata da una società offshore nelle Isole Vergini britanniche.

Cene segrete dell'UDC con un consigliere federale

Conle non è solo attivo nell'AfD, ma è anche in rete con l'UDC. Politici di spicco dell'Unione Democratica di Centro zurighese sono stati invitati più volte a cene private in una casa galleggiante sul lago di Zurigo, tra cui l'attuale consigliere federale Albert Rösti.

Che conferma: «Secondo i miei ricordi, erano presenti circa venti persone. Era un incontro sociale tra amici del partito».

Conle ha anche sponsorizzato la celebrazione del 100esimo anniversario dell'UDC zurighese, ma a quanto è stato mal compreso dal partito: lui non è alla ricerca di riconoscimenti pubblici. Anzi, probabilmente avrebbe preferito che il suo nome non fosse comparso nell'elenco dei donatori.

A differenza dello spettacolare fallimento del magnate immobiliare René Benko, che si destreggiava con miliardi, Conle punta sul massimo controllo e sullo scetticismo bancario.

Mentre l'austriaco acquistava sofisticati edifici commerciali, lo svizzero si limita a solidi condomini, uno cercava le luci della ribalta, l'altro si rifiuta di rilasciare interviste.

Chiunque tenti di contattare Conle si scontra con avvocati e telefonate interrotte.

