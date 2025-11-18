Il divorzio spezza una vita insieme. Per le madri, poi, diventa molto costoso. Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

In Svizzera le persone che divorziano separano cuore e famiglia e spesso anche il conto bancario. In media le madri con figli minorenni perdono quasi il 40% del loro reddito dopo la separazione, mentre i padri perdono solo il 3% circa.

Oggi in Svizzera circa il 40% dei matrimoni finisce con un divorzio.

Secondo uno studio dell'Università di Scienze Applicate di Berna, il reddito delle madri con figli minorenni diminuisce in media del 38% nei due anni successivi alla separazione, rispetto ad appena il 3% dei padri.

Le cause principali sono la tradizionale condivisione dei ruoli, i costosi servizi di assistenza all'infanzia e un sistema di mantenimento che funziona solo se l'ex partner guadagna abbastanza.

Gli esperti chiedono più asili nido, un congedo di maternità e paternità uguale per tutti, prestazioni integrative per le famiglie e una pianificazione finanziaria durante il matrimonio. Mostra di più

Molte famiglie svizzere seguono un modello familiare tradizionale: l'uomo lavora al 100 o al 90% la donna si riduce al 40 o al 50% dopo il parto e si fa carico dei figli e dei lavori domestici. Finché si vive insieme, il reddito è di solito sufficiente, ma alla fine del mese non rimane molto.

Al momento del divorzio, che secondo l'Ufficio federale di statistica riguarda il 40% dei matrimoni, occorrono circa 2'000 franchi in più, afferma Sabrina Burgat, avvocata e docente di diritto di famiglia all'Università di Neuchâtel, in un rapporto della SRF.

«Molte spese che erano state condivise prima, vengono sostenute due volte dopo», aggiunge a blue News il consulente Karl Flubacher del «Wealth Centre» (VZ).

«Si ha bisogno di una seconda casa, di nuovi mobili, di abbonamenti aggiuntivi, di assistenza all'infanzia. Tutto questo mette immediatamente sotto pressione il bilancio».

Uno studio dell'Università di Scienze Applicate di Berna mostra cosa succede quando manca questo cuscinetto: «Le conseguenze economiche del divorzio colpiscono particolarmente le donne, soprattutto le madri», scrivono i ricercatori Robert Fluder e Dorian Kessler nella loro analisi.

Donne molto più a rischio di assistenza sociale

Il reddito familiare ponderato per le esigenze delle madri con figli minorenni diminuisce in media del 38% nell'anno della separazione e in quello successivo. Le donne senza figli perdono ancora circa il 28%. Gli uomini con figli perdono il 3% e quelli senza figli il 5%.

Allo stesso tempo, il rischio di povertà aumenta rapidamente per molte donne. La percentuale di famiglie monoparentali che dipendono dall'assistenza sociale aumenta notevolmente durante il processo di divorzio. Per le donne con figli, oltre l'8% riceve assistenza sociale nell'anno del divorzio. L'aumento è significativamente inferiore per gli uomini.

Le coppie con redditi bassi e una divisione dei ruoli molto diseguale sono particolarmente a rischio. Se il partner guadagna più di due terzi del reddito familiare durante il matrimonio, il rischio di scivolare nell'assistenza sociale aumenta dopo la separazione, soprattutto per la donna.

«Paese in via di sviluppo nel finanziare l'assistenza all'infanzia»

Il cuore del problema: la «penalizzazione della maternità». Studi condotti a Zurigo e Berna dimostrano che il reddito da lavoro delle donne crolla di circa il 70% dopo la nascita del primo figlio, poiché molte madri riducono notevolmente il loro carico di lavoro o smettono del tutto di lavorare. I padri invece continuano come prima.

La Svizzera è uno dei Paesi con una penalizzazione salariale particolarmente pronunciata per le madri, come scrivono Fluder e Kessler. Dopo aver lasciato la forza lavoro o aver lavorato a tempo parziale per decenni, è raro che dopo il divorzio si torni a un lavoro ben retribuito all'80 o al 100%, soprattutto se si devono ancora pagare le spese dell'asilo nido.

Un asilo nido in Svizzera costa in media dai 110 ai 130 franchi al giorno. Per una famiglia, questo può significare un onere mensile di oltre 2'500 franchi.

Questo fa della Svizzera uno dei Paesi più cari d'Europa. Nel confronto internazionale, il settore pubblico copre una percentuale relativamente bassa dei costi di assistenza all'infanzia, circa il 40% in media.

Altri Paesi dell'OCSE finanziano dal 65 al 98%. «La Svizzera è un Paese in via di sviluppo quando si tratta di finanziare l'assistenza all'infanzia», ha criticato la consigliera nazionale del Partito Verde Liberale Kathrin Bertschy in un'intervista a «elleXX».

Il mantenimento aiuta, ma solo se sufficiente

Formalmente, la legge sul mantenimento mira a compensare gli svantaggi della persona che ha svolto più lavori domestici e di cura durante il matrimonio.

Ma dopo la revisione della legge sul divorzio nel 2000 e le ultime sentenze dei tribunali federali, la giurisprudenza si aspetta che le coppie divorziate diventino economicamente indipendenti il più rapidamente possibile. In pratica, ciò riguarda soprattutto le donne.

Le analisi dell'Università bernese mostrano che solo il 30% circa delle donne riceve gli alimenti post-matrimoniali, e per i figli sono più importanti. Due terzi delle donne con figli ricevono un assegno di mantenimento, in media poco meno di 1'900 franchi al mese.

Spesso questo importo non è sufficiente a coprire l'affitto, la cassa malati, la cura dei figli e le spese quotidiane se il reddito da lavoro della donna è basso.

Allo stesso tempo, gli uomini con un reddito basso o instabile spesso non sono in grado di pagare interamente gli importi calcolati per il mantenimento. La letteratura specializzata parla di «condivisione unilaterale del deficit»: il buco nel bilancio rimane alla persona economicamente più debole. Di solito la madre.

Quando l'ex partner guadagna più di 130'000 franchi all'anno, lo studio mostra che il rischio di assistenza sociale per la parte economicamente più debole scende praticamente a zero. Nel caso di redditi medi e bassi, il divario è sostenuto dalla collettività attraverso l'assistenza sociale e le prestazioni complementari.

Il divorzio come trappola per la vecchiaia

Lo studio mostra anche che le conseguenze del divorzio si protraggono fino alla pensione. Il tasso di prestazioni integrative per i divorziati è quasi cinque volte superiore a quello dei coniugati e le pensioni dei divorziati di 70-74 anni sono significativamente inferiori a quelle del resto della popolazione.

Coloro che per anni hanno lavorato a tempo parziale, hanno versato poco al fondo pensione e non sono quasi riusciti ad accumulare riserve dopo la separazione, si ritrovano rapidamente al di sotto del livello di sussistenza in età avanzata.

Questo non vale solo per le donne. Anche gli uomini con lunghi periodi di malattia, redditi più bassi o assegni di mantenimento elevati si trovano in una situazione precaria. Si indebitano, lavorano più a lungo e rimandano la pensione.

Per dirla con i ricercatori di Berna, il divorzio in Svizzera è un «rischio sociale», non solo una questione privata tra due persone.

Condizioni quadro per modelli egualitari

Gli studi dimostrano che gli elevati costi di cura dei bambini sono un fattore chiave della povertà familiare e rendono poco attraente un'occupazione remunerativa per i secondi lavoratori, per lo più madri.

Le condizioni quadro per i modelli egualitari durante la relazione di coppia sarebbero quindi asili nido a prezzi accessibili e disponibili su tutto il territorio nazionale.

L'esperta di diritto di famiglia Sabrina Burgat sottolinea nel rapporto della SRF che anche i congedi parentali di uguale durata sarebbero fondamentali. Questo renderebbero più facile iniziare a dividere il lavoro di cura 50/50, rafforzando così anche l'indipendenza finanziaria di entrambi i genitori.

Dal punto di vista economico, il fattore più importante è l'occupazione. Chi riduce drasticamente o abbandona del tutto l'attività lavorativa dopo il parto ne pagherà le conseguenze in seguito, con salari più bassi, meno pensione e minori opportunità di recuperare il ritardo dopo un divorzio. Molti genitori sottovalutano proprio queste conseguenze a lungo termine.

«Le spese aggiuntive che la madre deve sostenere quando va a lavorare sono immediate, soprattutto per la cura dei figli», afferma Karl Flubacher di VZ. «L'impatto della perdita di guadagno sulla pensione tra 20 anni è spesso dimenticato, perché la pensione è ancora lontana. Proprio per questo motivo vengono spesso sottovalutate».