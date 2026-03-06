L'8 marzo 2026 il popolo voterà sull'introduzione dell'imposizione individuale. Keystone

Chi si sposa pagherà di più oppure potrà risparmiare improvvisamente migliaia di franchi. Il voto dell'8 marzo sull'imposizione individuale deciderà chi, in futuro, ci guadagnerà e chi invece ci perderà.

Hai fretta? blue News riassume per te Il voto sull'imposizione individuale prevede che in futuro ogni persona sia tassata individualmente, il che dovrebbe abolire la cosiddetta pena matrimoniale per chi guadagna il doppio.

A beneficiarne sarebbero soprattutto le coppie sposate in cui entrambi lavorano, mentre le famiglie monoreddito tenderebbero a pagare più imposte federali.

La riforma è politicamente controversa perché i cantoni temono un aumento della burocrazia e dei costi. L'UDC e Il Centro criticano anche gli svantaggi per le famiglie in cui una persona dipende finanziariamente dal principale percettore di reddito. Mostra di più

Pochi temi in votazione sono complessi quanto l'imposizione individuale. In questi casi, molte persone tendono a seguire le raccomandazioni del proprio partito di riferimento.

Non sorprende quindi che l'attenzione verso gli slogan politici sia elevata. Ma per prendere una decisione è ancora più importante un'altra domanda: quali saranno gli effetti concreti per me?

blue News ha sviluppato un calcolatore basato sui dati dell’Amministrazione federale delle contribuzioni. Lo strumento permette agli elettori di verificare cosa comporterebbe l'imposizione individuale a livello federale: pagherò più o meno imposte?

Di seguito spieghiamo le ragioni di questa proposta e chi si schiera a favore o contro.

Calcolatore della tassazione individuale Stato civile Celibe/Nubile Sposato/Sposata Figli 0 1 2 3 4+ Reddito annuo CHF 60'000 Reddito familiare CHF 100'000 Ripartizione del reddito 60 / 40 % 100 / 0 50 / 50 0 / 100 Partner 1: CHF 60'000 Partner 2: CHF 40'000 Status quo — Tassazione individuale — Ripartizione con tassazione individuale Partner 1 — Partner 2 — La differenza Reform vs. Status quo — Carico fiscale annuo (CHF) secondo i modelli di calcolo della Confederazione. Valori negativi indicano un alleggerimento fiscale grazie alla tassazione individuale.

Cos'è l'imposizione individuale?

In sintesi in futuro ogni persona in Svizzera dovrà compilare la propria dichiarazione dei redditi. L'autorità fiscale calcolerà le imposte separatamente per ciascun contribuente.

Si tratta di un cambiamento rilevante. Fino ad ora infatti le coppie sposate presentano una dichiarazione congiunta e vengono tassate insieme.

C'è un aspetto fondamentale da considerare: il sistema fiscale svizzero è progressivo. Questo significa che l'onere fiscale non cresce in modo lineare, ma aumenta proporzionalmente con il reddito.

In altre parole, chi guadagna di più paga una percentuale più elevata di imposte. Questo principio è sancito dalla Costituzione federale, che prevede una tassazione «in base alla capacità economica».

Per le coppie sposate in cui entrambi i coniugi lavorano ciò può avere conseguenze concrete. Il reddito complessivo viene infatti tassato a un’aliquota più elevata rispetto a quella che si applicherebbe se i partner non fossero sposati. Questo effetto è noto come «penalizzazione del matrimonio».

Già nel 1984 il Tribunale federale aveva criticato una normativa analoga nel Cantone di Zurigo. Da oltre 40 anni si discute dunque di come eliminare questa penalizzazione nell'ambito dell'imposta federale.

Chi paga di più?

In particolare le coppie sposate, in cui uno dei due guadagna poco o nulla, pagherebbero di più. O per dirla senza mezzi termini: quando una persona dipende finanziariamente dall'altra.

Ad esempio: il marito guadagna 90'000 franchi all'anno, la moglie non guadagna nulla. Se la proposta di legge venisse approvata, il marito pagherebbe circa 670 franchi in più di imposta federale.

Queste famiglie sono spesso definite «famiglie tradizionali». Secondo un calcolo di «Infosperber», oggi però sarebbero molto rare. Solo nel 2,2% delle famiglie una persona sola percepisce l'intero reddito. Alcune di queste coppie beneficiano ora di un «bonus matrimoniale». Se votassero a favore, in alcuni casi dovrebbero pagare di più.

Ma aumenteranno anche le detrazioni per i figli e l'istruzione. Potranno essere detratti 12'000 franchi invece di 6'800 franchi.

Inoltre il disegno di legge penalizzerebbe le famiglie monoreddito. Una delle ragioni potrebbe essere: la dipendenza finanziaria non si manifesta solo nei periodi di congiuntura favorevole.

In Svizzera, circa il 40% dei matrimoni finisce con un divorzio. Le donne che non hanno un reddito proprio sono spesso a rischio di povertà dopo un divorzio e dipendono dagli aiuti statali.

Chi ne beneficia?

I principali beneficiari sarebbero le coppie sposate in cui entrambi i partner lavorano.

Esempio 1 (coppia impiegata): Roger e Anita percepiscono lo stesso reddito. Insieme guadagnano 150'000 franchi e hanno due figli. Con la riforma, l’imposta federale si ridurrebbe di circa 1'550 franchi.

Esempio 2 (coppia senza figli): Stefano e Giovanna non hanno figli e dichiarano un reddito complessivo di 280'000 franchi, suddiviso in parti uguali. In questo caso, l'imposta diminuirebbe di circa 7'130 franchi.

Spesso ne traggono vantaggio anche le coppie con una ripartizione salariale diseguale, purché uno dei partner non dipenda interamente dal reddito dell’altro.

Esempio 3 (reddito accessorio della partner): se Roberto e Francesca guadagnano insieme 220'000 franchi e Francesca contribuisce con circa 2'500 franchi al mese, pagherebbero circa 180 franchi in meno di imposte. Questo vale anche con una ripartizione del reddito pari all'85% e 15%.

Chi è a favore, chi è contro?

L'imposizione individuale è stata approvata in Parlamento con uno scarto minimo. Al Consiglio degli Stati è stato decisivo un solo voto.

Diversi Cantoni hanno lanciato un referendum contro la riforma, criticandone in particolare le modalità di attuazione. Mettono inoltre in guardia da un aumento della burocrazia: in futuro dovrebbero essere compilate e verificate centinaia di migliaia di dichiarazioni fiscali supplementari.

Nel libretto di voto si sottolinea il rischio di un forte incremento dei posti di lavoro nell’amministrazione e di costi aggiuntivi elevati per Cantoni e Comuni.

L'opposizione arriva anche da quei partiti che non vogliono penalizzare il modello di famiglia tradizionale e che contestano gli sgravi fiscali previsti per le coppie a doppio reddito con entrate elevate.

A favore dell'imposizione individuale si schierano invece i partiti della sinistra verde e il PLR. Proprio questi ultimi hanno promosso l'attuale modifica legislativa. Secondo i sostenitori, il lavoro deve «valere la pena» e la discriminazione fiscale nei confronti delle coppie sposate va finalmente eliminata.