Dal 20 al 23 novembre Ecco la Gara dell'esercito, erede dello storico Swiss Raid Commando

SDA

16.11.2025 - 12:00

Si mette alla prova il processo decisionale dei quadri, lo spirito di squadra e la capacità di operare sotto pressione e in condizioni avverse.
Keystone

Torna, sotto la nuova veste di Gara dell'esercito, quello che un tempo era lo Swiss Raid Commando, una competizione per soldati.

Keystone-SDA

16.11.2025, 12:00

16.11.2025, 12:06

Dal 20 al 23 novembre, 80 pattuglie composte ciascuna da quattro militi si sfideranno nello Chablais, la regione montuosa a cavallo fra i cantoni di Vallese e Vaud.

Si tratterà di «temprare il carattere, mettere alla prova la resistenza fisica e mentale, nonché le proprie competenze», spiegano le forze armate in un comunicato. Prima di cercare la vittoria nella cosiddetta fase di missione i 320 soldati dovranno superare le fasi di addestramento e istruzione.

La competizione si svolgerà nel rigido clima di novembre. Si baserà sul terreno, sulle infrastrutture e sugli ambienti reali di oltre quindici comuni vodesi e vallesani. Si tratta di spazi «in cui l'esercito dovrebbe intervenire in caso di minaccia», sottolineano i promotori.

L'esercitazione si ispira allo Swiss Raid Commando, la cui 18esima edizione si era svolta nel 2009 nello Chablais svizzero e francese All'epoca l'evento aveva visto la partecipazione di 640 persone provenienti da 19 paesi. Non aveva però avuto seguito per motivi finanziari. La Gara dell'esercito 2025 è invece accessibile solo ai militari svizzeri in servizio: organizzata dalla divisione territoriale 1, ha richiesto più di due anni di preparazione e organizzazione.

