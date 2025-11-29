Ecco chi sono e che imperi controllano le 10 persone più ricche della Svizzera

«Bilanz» ha pubblicato la lista dei 300 svizzeri più ricchi. fotomontaggio blue News, foto originali Keystone

«Bilanz» pubblica la sua nuova classifica dei più ricchi: i super-ricchi svizzeri hanno aumentato, ancora una volta, più che mai, il loro patrimonio - per un totale di 851,5 miliardi di franchi svizzeri. Solo chi possiede almeno 15 miliardi di franchi entra nella top ten. Ecco chi sono e di cosa si occupano.

Nel 2025 la Svizzera è ancora una calamita per le grandi fortune. Lo dimostra la nuova lista dei ricchi stilata da «Bilanz».

La ricchezza totale delle 300 persone più facoltose non è mai stata così alta come oggi. Se si vuole arrivare in cima, è necessario disporre di somme che suscitano rispetto anche tra i miliardari.

La soglia d'ingresso per i primi dieci è di circa 15 miliardi di franchi svizzeri. E al vertice ci sono dinastie imprenditoriali che dominano settori economici molto diversi tra loro, dalla cosmesi di lusso al trasporto di container.

Ecco la Top Ten.

Gérard e Alain Wertheimer - Il potere discreto dietro Chanel

Alain (a sinistra) e Gérard Wetheimer. IMAGO/ABACAPRESS

I fratelli Gérard e Alain Wertheimer sono stati al timone dell'impero della moda Chanel per decenni e nel 2025 faranno ancora parte dell'élite della ricchezza assoluta in Svizzera.

Il settore del lusso è attualmente in difficoltà a causa delle incertezze globali: il fatturato di Chanel è sceso del 5,3% a 18,7 miliardi di dollari nel 2024, e gli utili addirittura del 28,2%. Questa volta non è stato distribuito un dividendo, come i 5,7 miliardi dell'anno precedente.

I Wertheimer stanno invece investendo massicciamente nel futuro del marchio: 1,8 miliardi di dollari sono stati investiti in nuove boutique, tra cui quelle di Parigi, New York, Nanjing, Chengdu e Tokyo.

Chanel gestisce oggi circa 700 negozi in tutto il mondo.

Il suo ufficio di famiglia Mousse Partners, gestito dal fratellastro Charles Heilbronn, punta molto sulla diversificazione. Ad esempio, i fratelli possiedono il 14% del marchio di lusso «The Row» e investono in immobili, orologi, occhiali, gastronomia e abbigliamento da sci.

Anche il figlio di Gérard, David, sta costruendo un proprio portafoglio di lusso con 1'686 Partners.

La famiglia Hoffmann/Oeri: i giganti silenziosi di Roche

Maja Hoffmann presiede, tra l'altro, il Festival del film di Locarno. KEYSTONE

Gli eredi Roche controllano il 72,5% delle azioni con diritto di voto, diventando così una delle dinastie familiari più influenti d'Europa.

Dopo decenni di relativa reticenza, la famiglia appare ora più spesso sotto i riflettori: Maja Hoffmann presiede il Locarno Film Festival, André Hoffmann è coautore di un libro che promuove il «capitalismo responsabile».

La stessa Roche sta affrontando una riforma strutturale storica: i tradizionali certificati di partecipazione agli utili verranno modernizzati e trasformati in certificati di partecipazione.

L'azienda farmaceutica sta affrontando sfide commerciali: i dazi statunitensi, le discussioni sui prezzi e le incertezze geopolitiche stanno mettendo sotto pressione l'ambiente.

In risposta, Roche sta investendo 50 miliardi di dollari negli Stati Uniti: impianti di produzione, strutture di ricerca e capacità per nuovi farmaci.

Ad esempio, la filiale Genentech sta costruendo un impianto per farmaci contro l'obesità per 700 milioni di dollari. Roche sta inoltre acquisendo la società biotech 89bio per 2,4 miliardi di dollari.

Andrea Pignataro - Il miliardario invisibile dei dati

Andrea Pignataro in una rara foto. Imago via Getty Images

Il pioniere del Fintech (dalla contrazione delle parole finanza e tecnologia, che indica il settore degli investimenti nelle nuove tecnologie) Andrea Pignataro, che vive in Engadina e a Londra, è probabilmente il miliardario più enigmatico della Svizzera.

Nato in Italia e con un dottorato all'Imperial College di Londra, nel 1999 ha fondato il Gruppo ION, che oggi è un gruppo globale di peso per le tecnologie di informazione finanziaria, software e trading.

Nel corso degli anni, Pignataro ha acquisito concorrenti e costruito una rete di aziende che, secondo «Bloomberg», comprende oltre 13'000 dipendenti in più di 50 Paesi.

La rete aziendale è volutamente opaca: quasi nessuna cifra, quasi nessuna apparizione, quasi nessuna intervista.

Ciononostante, il gruppo è balzato agli onori della cronaca, in primo luogo per una controversia fiscale in Italia, che Pignataro ha risolto per 280 milioni di euro, e in secondo luogo per un attacco hacker riuscito ai sistemi di ION.

La famiglia Aponte - MSC conquista gli oceani del mondo

Gian Luigi Aponte è uno dei capi famiglia. IMAGO/ABACAPRESS

Il gruppo logistico MSC della famiglia Aponte, con sede a Ginevra, è un gigante globale: circa 900 navi, il 25% del traffico container mondiale e una strategia di espansione aggressiva.

Nonostante i rischi geopolitici (attacchi Houthi, estensione delle rotte via Africa), il 2024 è stato uno dei terzi migliori anni del settore, con un profitto stimato di 78 miliardi di dollari nel settore.

MSC punta molto sulle infrastrutture terminalistiche: dopo il suo ingresso ad Amburgo, ha acquistato un'ampia rete di terminal asiatici per 22,8 miliardi di dollari attraverso la sua controllata TiL - un passo avanti per diventare il leader del mercato globale nelle operazioni portuali.

L'azienda familiare, che ha 55 anni, impiega oltre 200'000 persone in tutto il mondo.

La famiglia Safra - banchieri globali in modalità di espansione

La dinastia Safra, che vive in Svizzera, controlla uno dei più importanti imperi bancari privati del mondo. Nel 2024, la Banca J. Safra Sarasin, con sede a Basilea, ha aumentato l'utile netto del 7,3% a 505 milioni di franchi svizzeri e le attività in gestione a 224 miliardi.

Sotto la guida del capo informale della famiglia, Jacob Safra, il gruppo si sta concentrando su un'espansione aggressiva: ad esempio, ha acquistato il 70% di Saxo Bank per una cifra stimata di 1,1 miliardi di euro.

La famiglia ha un portafoglio ampiamente diversificato ed è uno degli attori più ricchi del sistema finanziario globale.

Klaus-Michael Kühne - Dal vento favorevole del settore alla disillusione

Klaus-Michael Kühne ha avuto un anno difficile. KEYSTONE

È stato un anno difficile per il magnate della logistica Klaus-Michael Kühne: le sue partecipazioni in Kühne+Nagel (54%) e Hapag-Lloyd (30%) hanno perso un valore complessivo di circa 6 miliardi di franchi.

Il boom speciale causato dalla pandemia è finito, le tariffe di trasporto sono in calo e il dollaro si sta indebolendo.

Allo stesso tempo, Kühne continua a espandersi al di fuori della logistica: una partecipazione nel fornitore di autobus a lunga percorrenza Flix, l'acquisto del gruppo farmaceutico Aenova e l'espansione della sua partecipazione in Lufthansa a quasi il 20%.

La famiglia Bertarelli - profitti biotecnologici e battute d'arresto della navigazione

Ernesto Bertarelli è amministratore delegato di Alinghi Red Bull Racing. KEYSTONE

I Bertarelli hanno avuto un anno finanziariamente forte nel 2024: la loro società farmaceutica Boston Pharmaceuticals, parte del family office B-Flexion, ha ricevuto un pagamento anticipato di 1,2 miliardi di dollari da GSK per un farmaco per il trattamento delle malattie del fegato. In caso di successo, i pagamenti potrebbero salire a 2 miliardi.

Nella vela, le cose sono andate meno bene: Alinghi Red Bull Racing ha perso le regate finali dell'America's Cup a Barcellona. Resta da vedere se il team gareggerà nel 2027.

Jorge Lemann - l'uomo dietro 3G Capital

Jorge Lemann nel 2015 insieme alla moglie Susanna. KEYSTONE

Il miliardario svizzero-brasiliano Jorge Lemann, fondatore di 3G Capital, ha fatto il botto nel 2024: insieme ai suoi soci Carlos Sicupira e Marcel Telles ha acquistato il produttore di scarpe statunitense Skechers per 9,4 miliardi di dollari.

Si è subito speculato su una fusione con On Running - non irrealistica, visto che il figlio di Lemann, Marc, detiene il 6,2% delle azioni di On e il socio Sicupira un altro 6,9%.

Andrey Melnichenko - sanzioni e battute d'arresto

Andrey Melnichenko in una foto del 2017. Wikimedia Commons

Il miliardario di origine russa con sede a St. Moritz (formalmente) ha vissuto un anno di smarrimento: la Corte di giustizia europea ha confermato le sanzioni dell'UE nei suoi confronti. La sua affermazione di aver ceduto le sue società non ha convinto né Bruxelles né Londra.

Melnichenko controlla - direttamente o indirettamente - due pesi massimi: EuroChem a Zugo e Suek, specializzata in carbone ed energia.

Anche EuroChem è in conflitto: le banche si sono rifiutate di effettuare pagamenti per 212 milioni di euro e in primavera sono state avviate indagini su possibili forniture indirette all'industria bellica russa.

Non potendo più entrare in Svizzera, fa il pendolare tra Dubai e Mosca.

Famiglia Schindler/Bonnard - Il gruppo delle ascensori rimane saldamente nelle mani della famiglia

Alfred Schindler rimane un forte gigante industriale. KEYSTONE

Il Gruppo Schindler, con sede a Lucerna, rimane un gigante industriale stabile e saldamente nelle mani delle famiglie fondatrici. Il patriarca Alfred Schindler, in azienda da 48 anni, continua a far parte del Consiglio di Amministrazione. Suo cugino Luc Bonnard si è dimesso nel 2025, sostituito dalla figlia Marion Bonnard.

Dal punto di vista operativo, c'è stata un'importante riorganizzazione: l'amministratore delegato di lungo corso Silvio Napoli si è dimesso a sorpresa e Paolo Compagna è diventato il nuovo amministratore delegato nel febbraio 2025.

Le azioni Schindler si sono chiaramente riprese: quasi il 90% dal punto più basso del 2022.

Il Gruppo rimane redditizio, anche se il concorrente Otis è in vantaggio in termini di margini.