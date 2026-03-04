  1. Clienti privati
Scelto il disegnatore Ecco come saranno le future nuove banconote svizzere

Samuel Walder

4.3.2026

La Banca nazionale svizzera ha deciso: sarà lo studio di design «Emphase» di Losanna a disegnare la decima serie di banconote. Il suo concetto «La Svizzera e le sue altitudini» ha infatti conquistato la giuria e il pubblico, ma ci vorranno anni prima che il design definitivo venga ultimato.

Samuel Walder

04.03.2026, 10:36

04.03.2026, 10:40

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Lo studio di design «Emphase» di Losanna ha vinto il concorso indetto dalla BNS per la progettazione della decima serie di banconote con il tema «La Svizzera e le sue altitudini».
  • Il disegno combina motivi vegetali con soggetti dell'architettura, della cultura, dei trasporti e del paesaggio, anche se il progetto definitivo è ancora in fase di definizione da parte del Consiglio di banca e l'emissione non è prevista prima degli inizi del 2030.
  • Oltre 300 progettisti hanno partecipato al concorso, dodici concetti sono stati esaminati in modo approfondito e valutati pubblicamente da più di 100'000 persone.
Mostra di più

Lo studio di design «Emphase», con sede a Losanna, ha vinto il concorso della Banca nazionale per la nuova serie di banconote svizzere. Come annunciato mercoledì dalla stessa BNS, il suo progetto sul tema «La Svizzera e le sue altitudini» si è imposto su altri cinque concetti.

La Banca nazionale ha ora incaricato il team di «Emphase» della Romandia di sviluppare la grafica della decima serie di banconote svizzere.

Nel loro progetto compaiono diverse piante su un lato e soggetti di architettura, cultura, trasporti e paesaggio sull'altro.

Questo è il progetto vincente per la nuova serie di banconote. L'introduzione delle nuove banconote è prevista per il 2030. Tuttavia, il disegno potrebbe ancora cambiare.
Questo è il progetto vincente per la nuova serie di banconote. L'introduzione delle nuove banconote è prevista per il 2030. Tuttavia, il disegno potrebbe ancora cambiare.
sda

L'aspetto finale delle banconote potrebbe ancora differire in modo significativo dal disegno del concorso. Il Consiglio di banca della BNS deciderà il disegno definitivo. L'emissione è prevista non prima dell'inizio del 2030.

Al concorso hanno partecipato inizialmente oltre 300 designer operanti in Svizzera. La Banca nazionale ha selezionato dodici progetti, che sono stati valutati in diverse fasi.

Oltre a un comitato consultivo di esperti, anche il pubblico ha potuto esprimersi: nell'estate del 2025 più di 100'000 persone hanno partecipato a una votazione. I dodici progetti selezionati saranno esposti dal 5 al 15 marzo al Forum della BNS in Fraumünsterstrasse a Zurigo.

BNS. Nuove banconote svizzere: ecco i sei finalisti, uno è ticinese

BNSNuove banconote svizzere: ecco i sei finalisti, uno è ticinese

