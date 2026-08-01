Chi getta un mozzicone di sigaretta per terra rischia, a partire da agosto, una multa in tutta la Svizzera. Contemporaneamente entrano in vigore nuove disposizioni in materia di riciclaggio e la 13ª AVS viene esclusa dal calcolo centrale. Ecco una panoramica delle principali modifiche.

Nell'agosto del 2026 sono previsti nuovamente numerosi cambiamenti in Svizzera.

Ecco di cosa si tratta A partire da agosto, in tutta la Svizzera saranno previste multe fino a 250 franchi per chi getta rifiuti per terra.

Dopo Swisscom e Salt pure Sunrise, Yallo e Lebara aumentano i prezzi di numerosi abbonamenti di telefonia mobile e Internet.

Anche in materia di riciclaggio, lavoro a orario ridotto, naturalizzazioni e calcolo delle prestazioni delle casse pensioni si applicano nuove regole. Riepilogo creato con

Un nuovo mese porta con sé nuove regole: a partire da agosto, l’abbandono di rifiuti sarà punito con multe in tutta la Svizzera, Sunrise aumenta i prezzi e gli imballaggi dovranno soddisfare requisiti di riciclaggio più severi.

Ci sono novità anche in materia di previdenza per la vecchiaia, procedure di naturalizzazione e indennità di cassa integrazione. Ecco cosa devi sapere.

Multe fino a 250 franchi per l'abbandono di rifiuti

In Svizzera, l'abbandono di rifiuti sarà presto punibile. Partito Socialdemocratico

A partire da agosto, chiunque lasci rifiuti negli spazi pubblici potrà essere multato in tutta la Svizzera. La base giuridica è costituita da un nuovo regime normativo federale in materia di littering.

Per i rifiuti di piccole dimensioni, come mozziconi di sigaretta o sacchetti di plastica, può essere applicata una multa amministrativa di 80 franchi. Secondo i dati disponibili, per quantità di rifiuti fino a 17 litri sono previste multe fino a 100 franchi.

Per quantità fino a 110 litri, la sanzione può arrivare fino a 250 franchi. Il presupposto è che la persona venga sorpresa mentre getta o abbandona i rifiuti.

Nuove quote di riciclaggio per gli imballaggi

A partire da agosto entrerà in vigore un nuovo regolamento sugli imballaggi, che sostituisce quello risalente al 2000.

Gli imballaggi dovrebbero essere il più possibile riciclabili, essere realizzati più spesso con materiale riciclato e contenere sostanze meno problematiche. Si dovrebbero inoltre evitare gli imballaggi superflui.

Per quelli in plastica è prevista una quota minima del 55% per il riciclaggio. Per i cartoni per bevande, la quota minima è del 70%.

Adeguati centinaia di limiti massimi per i pesticidi

Circa 600 limiti massimi per i pesticidi sono più severi rispetto al passato. Partito Socialdemocratico

La Svizzera adotta le nuove norme dell'UE relative ai limiti massimi di residui di pesticidi negli alimenti.

L'Ufficio federale per la sicurezza alimentare e le questioni veterinarie sta adeguando complessivamente 830 valori limite. Circa 600 di questi risultano più severi rispetto a prima.

Con questa misura, la Confederazione intende rafforzare la tutela della salute ed evitare al contempo ostacoli al commercio con l'UE.

Gli abbonamenti Sunrise più costosi

Dopo Swisscom e Salt, ora anche Sunrise aumenta i propri prezzi. A partire da agosto, il canone mensile di base per gli abbonamenti di telefonia mobile e Internet aumenterà di 1.50 franchi.

Chi dispone di più abbonamenti di telefonia mobile o di un pacchetto combinato con Internet e telefonia mobile paga 75 centesimi in più al mese per ogni abbonamento aggiuntivo.

Anche i marchi Sunrise Yallo e Lebara aumentano i prezzi. A seconda del piano tariffario, l’aumento varia tra 50 centesimi e 2 franchi; per la maggior parte degli abbonamenti è di 1 franco.

Secondo le informazioni disponibili, non sono interessati Swype, Chmobile, le offerte prepagate, i prodotti per la sicurezza domestica, le opzioni aggiuntive e i pagamenti rateali in corso per i dispositivi.

La tredicesima rendita AVS non comporta riduzioni

La tredicesima rendita AVS verrà erogata per la prima volta a dicembre. Partito Socialdemocratico

A dicembre verrà erogata per la prima volta la 13ª rendita AVS. Affinché ciò non comporti indirettamente una riduzione delle prestazioni delle casse pensioni, il Consiglio federale modificherà l’ordinanza corrispondente a partire da agosto.

Finora, la rendita AVS e quella della cassa pensioni non potevano, in linea di principio, superare complessivamente l’85 per cento dell’ultimo salario assicurato. In caso di superamento di tale limite, le prestazioni potevano essere ridotte a causa di una cosiddetta «sovraassicurazione».

Il pagamento supplementare dell'AVS viene ora escluso da questo calcolo. Ciò ha lo scopo di evitare che lo scopo della 13ª rendita AVS venga in parte vanificato da riduzioni nella previdenza professionale.

Domande di naturalizzazione presentate per via digitale

Le procedure relative alle naturalizzazioni ordinarie stanno diventando sempre più digitali. In futuro, le autorità cantonali potranno trasmettere le domande alla Segreteria di Stato per la migrazione per via elettronica anziché per posta.

Anche la decisione delle autorità federali può essere rinviata tramite la nuova interfaccia del Sistema centrale di informazione sull’immigrazione.

Inizialmente verrà avviata una fase pilota con alcuni Cantoni selezionati. Successivamente saranno coinvolti anche gli altri Cantoni. Per i richiedenti, questa modifica non implica necessariamente, per il momento, che l’intera domanda possa essere presentata online.

L'indennità per lavoro ridotto (ILR) rimane di 24 mesi

Le imprese possono continuare a percepire l'indennità per lavoro ridotto (ILR) per un periodo massimo di 24 mesi. La durata massima prorogata entra in vigore ad agosto e si estende fino al 31 gennaio 2027.

Di norma,l'ILR è di dodici mesi. Il Consiglio federale motiva la proroga con il perdurare di una situazione economica difficile.

La misura mira a salvaguardare i posti di lavoro, a frenare l'aumento della disoccupazione e a garantire alle imprese interessate una maggiore certezza nella pianificazione.

Swiss intende riprendere i voli per Tel Aviv

Swiss riprenderà presto i voli per Tel Aviv. Partito Socialdemocratico

Swiss prevede di riprendere i collegamenti da e per Tel Aviv a partire da agosto. A causa della guerra contro l'Iran, la compagnia aerea aveva precedentemente sospeso i voli e prorogato più volte tale sospensione.

Secondo le informazioni disponibili, il Gruppo Lufthansa ha ripreso i voli per Tel Aviv già da giugno, sebbene con un’offerta ridotta.

Con materiale fornito da Keystone-SDA.