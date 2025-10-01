Ecco le novità e i cambiamenti in vigore in Svizzera a partire da ottobre

In futuro gli inquilini riceveranno maggiori informazioni dall'amministrazione. (immagine simbolica) IMAGO/YAY Images

Oggi, 1° ottobre, in Svizzera entrano in vigore diversi cambiamenti. blue News vi illustra le modifiche e gli adeguamenti più importanti.

Entra in vigore l'accordo di libero scambio

Il 1° ottobre entra in vigore l'accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e l'India. Il 10 marzo 2024, il ministro dell'Economia Guy Parmelin avev a firmato a Delhi l'Accordo di partenariato economico e commerciale dell'EFTA con l'India.

Anche Islanda, Liechtenstein e Norvegia sono parti dell'accordo. Si tratta degli altri tre Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA).

La Confederazione ripone grandi speranze nell'intesa, che porta sgravi doganali per quasi il 95% delle attuali esportazioni svizzere in India. Un'ampia gamma di prodotti elvetici ottiene un migliore accesso al mercato indiano, come prodotti farmaceutici e chimici, macchinari e orologi.

L'accordo prevede anche la promozione degli investimenti. Gli Stati dell'AELS si sono impegnati in attività di promozione, il che è una novità assoluta, secondo il Consiglio federale.

L'obiettivo è di usare 100 miliardi di dollari americani in investimenti da parte degli Stati EFTA e creare un milione di posti di lavoro nei 15 anni successivi all'entrata in vigore dell'accordo.

I passaggi di frontiera sono registrati digitalmente

I passaggi di frontiera nell'area Schengen verranno registrati digitalmente a partire dall'autunno. La Commissione europea ha fissato la data di inizio del cosiddetto sistema di ingresso/uscita al 12 ottobre. In Svizzera, il sistema sarà introdotto negli aeroporti.

Con il Sistema di ingresso/uscita (EES), i dati dei viaggiatori provenienti da Paesi terzi saranno registrati digitalmente al momento dell'ingresso, del transito o dell'uscita dallo spazio Schengen. Verranno memorizzati i dati personali del passaporto, la data e il luogo di ingresso o di uscita, nonché le impronte digitali e una foto del viso.

L'obiettivo è semplificare gli scambi tra le autorità di frontiera e migliorare la sicurezza all'interno dello spazio Schengen.

Si intende inoltre rendere più difficile la frode d'identità. Il sistema sarà utilizzato solo per le persone che viaggiano per un breve soggiorno non superiore a 90 giorni.

In Svizzera, come primo passo, le tre «grandi frontiere esterne Schengen» di Basilea-Mulhouse, Ginevra e Zurigo saranno collegate al sistema EES.

Nuovo comandante per le forze aeree

Oggi, 1° ottobre, il comandante di divisione Christian Oppliger assume il nuovo incarico di comandante delle Forze aeree svizzere. È stato nominato dal Consiglio federale.

Oppliger succede a Peter Merz, che si è dimesso e diventerà il nuovo CEO di Skyguide all'inizio di novembre. Il nuovo arrivo, di 52 anni, è entrato nel corpo di volo professionale come pilota militare nel 1993.

Come pilota di squadriglia e istruttore è stato anche coinvolto in vari gruppi di progetto. Nell'estate del 2021, Oppliger ha assunto il ruolo di capo delle operazioni per l'introduzione del caccia statunitense F-35 acquistato dalla Svizzera. All'inizio del gennaio 2024 è stato nominato vice comandante delle Forze aeree.

La legge sugli affitti diventa più trasparente

Dal 1° ottobre, in diversi cantoni i proprietari devono fornire nuove informazioni quando affittano un nuovo appartamento. Il modulo iniziale deve ora indicare anche il tasso di interesse di riferimento più recente e l'inflazione.

Questo dovrebbe rendere più facile per gli inquilini valutare se l'affitto richiesto è giustificato e se vale la pena contestarlo. Tuttavia, l'obbligo si applica solo nei cantoni con moduli obbligatori come Zurigo, Lucerna o Basilea Città.

Il Consiglio federale spera che questo aumenti la trasparenza, mentre le associazioni degli inquilini lo considerano un passo importante nella lotta contro gli affitti eccessivi.

Per i locatori, il cambiamento significa che dovranno compilare i documenti con maggiore attenzione: gli errori potrebbero portare a procedimenti legali.

Windows 10 viene eliminato gradualmente

Il 14 ottobre si chiude un'era per milioni di utenti di computer: Microsoft interrompe il supporto gratuito per Windows 10. Le vulnerabilità di sicurezza non verranno più chiuse automaticamente e gli aggiornamenti non saranno più disponibili.

Se volete continuare a lavorare in sicurezza, dovrete quindi passare a Windows 11 od ottenere gli Aggiornamenti di sicurezza estesi. Questa soluzione aggiuntiva è disponibile gratuitamente in Svizzera per un anno, dopodiché costerà circa 30 dollari per dispositivo all'anno.

Le aziende, in particolare, devono agire subito per garantire che i loro sistemi non rimangano vulnerabili.

Chi lavora ancora con PC datati a casa dovrebbe verificare se ha senso passare a Linux o ad altri sistemi. Gli esperti IT avvertono: senza un aggiornamento, il rischio di attacchi hacker aumenta notevolmente.

Cambiamento dell'ora

L'ora legale termina il 26 ottobre: alle 3 del mattino gli orologi vengono riportati alle 2 del mattino. Da quel momento in poi tornerà in vigore l'ora solare, l'ora dell'Europa centrale.

Gli orologi rimarranno impostati su questo orario per cinque mesi, fino al 29 marzo 2026. L'ora dell'Europa centrale ha dettato il ritmo in Svizzera per oltre 125 anni.

Come scrive l'Istituto Federale di Metrologia (Metas), le persone si sbagliano quando parlano di ora invernale. Esiste solo l'ora legale e l'ora solare. Con quest'ultimo la sera fa buio prima. Il cambio dell'ora è in vigore in Svizzera dal 1981.

I calabroni possono essere controllati nei boschi

Il calabrone asiatico si sta diffondendo in Svizzera da diversi anni e sta diventando un problema per le api, gli apicoltori e interi ecosistemi. Da ottobre, per la prima volta, le autorità e le aziende specializzate possono controllare i loro nidi nelle foreste utilizzando biocidi approvati.

In precedenza, ciò era consentito solo nelle aree urbane, proprio dove gli animali costruiscono piccoli nidi in primavera. In estate e in autunno, tuttavia, si spostano sulle cime degli alberi, dove le colonie diventano enormi.

Il nuovo regolamento è un importante sollievo per gli apicoltori: la specie invasiva può indebolire notevolmente le colonie di api. I cittadini dovrebbero continuare a segnalare i nidi sospetti, ma in nessun caso dovrebbero intervenire direttamente.

Gli esperti sottolineano che bisogna evitare la confusione con le specie autoctone innocue.