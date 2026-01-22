Ecco le reazioni del pubblico in sala al discorso di Trump al WEF tra incredulità e nervosismo

Trump ha tenuto a Davos un discorso di ampio respiro, pieno di falsità e insulti, ma che ha comunque attirato l'attenzione globale più di quasi tutti i discorsi degli ultimi tempi. KEYSTONE

Il mondo pende dalle labbra di Donald Trump, che copre i suoi leader di falsità e accuse. Ma le reazioni del pubblico in sala al suo discorso parlano chiaro.

Hai fretta? blue News riassume per te Un auditorium gremito ha ascoltato i 90 minuti di attacco a tutto campo del presidente USA Donald Trump.

Il pubblico ha reagito con cautela, nervosismo, incredulità e in parte disillusione.

Alcuni hanno lasciato la sala in anticipo. Mostra di più

Bisogna riconoscerglielo: il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non lascia indifferenti. L'esclusiva folla di persone con un badge di accesso al Centro Congressi di Davos ha atteso un'ora o più per entrare nella sala dove il tycoon avrebbe tenuto il suo discorso.

Chi non ha un posto a sedere - o ha solo il badge per il Centro Congressi, ma non per la sala plenaria - ha preso posto in una sala adiacente dove il discorso è stato trasmesso.

Anche gli altri leader mondiali voleva essere presenti quando Trump avrebbe parlato di ciò che ha ottenuto e di ciò che il resto del mondo sta sbagliando.

E volevano sperimentare dal vivo come avrebbe chiesto a un membro della NATO di cedergli parte del suo territorio.

Il discorso di 90 minuti di Trump contiene diverse falsità.

Ha insultato la consigliera federale Karin Keller-Sutter e ha fatto sapere ai leader europei presenti in sala che il loro continente sta per morire a causa della migrazione e della politica economica di sinistra, dopo che gli Stati hanno invece raggiunto il benessere.

Scuotimenti di testa e risate nervose

È interessante vedere come il pubblico presente in sala abbia reagito a queste affermazioni, che probabilmente pochi condividono in termini così netti.

Un giornalista di «Business Insider» ha messo in confronto l'atmosfera in sala con quella delle apparizioni di Tump negli Stati Uniti: gli applausi all'inizio sono stati un po' più modesti, ma non ci sono stati fischi o altre espressioni di disapprovazione per le dichiarazioni controverse.

«L'unico suono nella sala è stato quello di una risata nervosa e repressa. Stanno ridendo con lui o di lui?». Il giornalista propende per la seconda ipotesi.

Le sensazioni di Steimer, giornalista di CH-Media

Matthias Steimer era presente in sala come giornalista video - anche se senza telecamera - per CH Media.

Ha riassunto così le sue impressioni per blue News: «Dopo che tutti si sono alzati in piedi e hanno tirato fuori i loro cellulari quando Trump è apparso, il pubblico si è comportato con cautela durante il suo discorso. Tuttavia, ci sono stati sospiri, sbuffi e risate irritate nei momenti più delicati».

«Un politico svizzero di alto livello ha scosso più volte vigorosamente la testa. Ma Trump è stato anche in grado di strappare qualche risata, alcune delle quali erano cordiali, altre più sommesse».

Anche la «CNN» ha osservato scuotimenti di testa e risatine mentre Trump presentava le sue argomentazioni sul perché la Groenlandia dovrebbe essere aggiunta agli Stati Uniti. Ci sono state risate nervose quando Trump ha ripetuto la sua affermazione, falsa, che la Cina vende turbine eoliche in massa, ma non gestisce un solo parco eolico.

Incredulità per l'attacco a tutto campo di Trump

Quando, dopo un'ora di discorso, il presidente è passato a parlare dei dispiegamenti della Guardia Nazionale da lui ordinati in varie città degli Stati Uniti, l'interesse del pubblico internazionale si è notevolmente affievolito e alcuni hanno lasciato la sala, come riporta la «CNN».

Uno di loro è un top manager di un'azienda europea, scrive l'«Handelsblatt», citandolo senza nome, che ha detto che era insopportabile e che chiunque altro sarebbe finito in una cella imbottita per un discorso del genere.

Una manager svizzera ha assistito al discorso sullo schermo e ha scritto a un giornalista del quotidiano «Aargauer Zeitung» di essersi sentita male e di aver dovuto spegnere la trasmissione.

Standing ovation finale? Forse no

Alla fine, alcuni spettatori in sala si sono alzati in piedi per applaudire Trump.

Steimer, che di solito riferisce da Palazzo Federale, ha cercato di mettere le cose in prospettiva: «Alla fine di un discorso, una parte del pubblico si alza sempre per fare delle foto. Dalla mia posizione non ho visto nessuna standing ovation».

La sua conclusione? «Trump è stato accolto dal pubblico del WEF come un uomo di spettacolo che a volte può essere divertente, ma tende a essere impopolare e va fuori tema».

L'«Aargauer Zeitung» descrive come i membri del pubblico si siano guardati l'un l'altro increduli mentre lasciavano la sala.

«È triste», ha detto un manager, senza sapere dire cosa trova triste di preciso: le opinioni dell'uomo più potente del mondo, il fatto che i loro decisori pendano ancora dalle sue labbra o le conseguenze che gli impulsi di Trump potrebbero avere.