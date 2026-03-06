Secondo i sondaggi, l'iniziativa sul fondo per il clima appare attualmente piuttosto sfavorevole. KEYSTONE

Domenica 8 marzo la Svizzera deciderà sull'iniziativa per un fondo per il clima del PS e dei Verdi, che chiede di investire miliardi all'anno per la protezione del clima e per la transizione energetica. Gli oppositori mettono in guardia da nuovi debiti o da un aumento delle tasse.

Hai fretta? blue News riassume per te L'Iniziativa per un fondo per il clima prevede che il Consiglio federale versi ogni anno, fino al 2050, lo 0,5-1% del PIL in un fondo statale destinato appunto al clima.

A seconda della situazione economica, si tratterebbe di una cifra compresa tra i quattro e gli otto miliardi di franchi all'anno.

Gli oppositori mettono in guardia dall'aumento delle tasse o del debito, mentre i sostenitori parlano di una necessaria offensiva di investimenti. Mostra di più

Domenica 8 marzo il popolo e i Cantoni voteranno sull'Iniziativa per un fondo per il clima del PS e dei Verdi.

Il testo chiede di creare un fondo statale da destinare alle misure di protezione del clima, nel quale il Consiglio federale dovrebbe versare ogni anno diversi miliardi di franchi.

Di seguito, ecco le risposte alle domande più importanti sulla proposta di legge.

Qual è la situazione attuale?

La Confederazione e i Cantoni sostengono già, con progetti di finanziamento, le misure a favore dell'ambiente e del clima e la transizione energetica. Ogni anno sono disponibili circa due miliardi di franchi per questo scopo.

La Confederazione stanzia inoltre più di 500 milioni di franchi per la biodiversità. Esistono inoltre altri strumenti e incentivi per ridurre le emissioni di gas serra da parte di edifici, industrie e veicoli, tra cui le tasse di incentivazione.

Con la Legge sul clima e l'innovazione, l'elettorato ha fissato l'obiettivo «netto zero» emissioni di CO 2 e ha stabilito come raggiungerlo. In sostanza, entro il 2050 la Svizzera non dovrebbe più emettere gas a effetto serra.

Cosa vuole l'iniziativa?

L'iniziativa popolare «Per una politica energetica e climatica equa: investire per la prosperità, il lavoro e l’ambiente (Iniziativa per un fondo per il clima)» mira a obbligare la Confederazione, i Cantoni e i Comuni a combattere il riscaldamento globale e le sue conseguenze.

In caso di «sì», al più tardi dopo tre anni il Consiglio federale dovrà riempire il fondo statale per il clima e contribuire ogni anno con lo 0,5-1,0% della produzione economica (ossia del Prodotto interno lordo, PIL) fino al 2050.

Secondo l'Esecutivo, nel 2024 il contributo sarebbe stato di quattro-otto miliardi di franchi. Un contributo che potrà essere «ridotto adeguatamente» non appena saranno raggiunti gli obiettivi climatici nazionali e internazionali.

Cosa verrà finanziato con il fondo?

Il denaro del fondo sarà utilizzato per sostenere progetti di decarbonizzazione dei trasporti, degli edifici e dell'economia .

Potranno essere finanziati anche progetti per un consumo energetico economico ed efficiente, per un approvvigionamento sicuro e per l' espansione delle energie rinnovabili .

Dovrebbe anche essere possibile sostenere programmi di istruzione e formazione associati a progetti sul clima.

Il fondo potrebbe anche fornire fideiussioni, prestiti e garanzie. Mostra di più

Quanto costerebbe il fondo per il clima e come verrebbe finanziato?

Il testo dell'iniziativa non richiede nuove tasse o imposte e i contributi al fondo non dovrebbero essere soggetti al freno all'indebitamento.

Ma gli oppositori contestano proprio questo punto. A loro avviso, infatti, Berna dovrebbe assumersi ulteriori debiti per il fondo o imporre più tasse o cancellare le prestazioni.

Secondo il Consiglio federale, i contributi al fondo costerebbero attualmente da quattro a otto miliardi di franchi in più all'anno; nel 2030, in caso di «sì», si tratterebbe già di 4,8-9,5 miliardi di franchi.

Nel suo messaggio, il Governo calcola che l'imposta federale diretta dovrebbe generare dal 14 al 28% di entrate in più per compensare questa spesa. Se invece si dovesse ricorrere all'IVA, il gettito dovrebbe aumentare di 1,3-2,5 punti percentuali.

«Le varie opzioni di finanziamento dovranno essere esaminate in dettaglio se l'iniziativa verrà accettata», scrive l'Esecutivo.

Senza un controfinanziamento dei depositi del fondo - ad esempio con un aumento delle imposte - il debito netto della Confederazione, pari a ben 140 miliardi di franchi, aumenterebbe del 3-6% all'anno.

Chi è a favore?

PS e Verdi, che hanno lanciato l'iniziativa.

Il Partito evangelico.

Un'alleanza di organizzazioni ambientaliste e sindacali. Mostra di più

Quali sono gli argomenti dei favorevoli?

I favorevol,i ritengono che sia necessaria un'offensiva di investimenti pubblici per rafforzare la protezione del clima e raggiungere l'obiettivo «netto zero» del 2050 auspicato dalla popolazione.

In quanto Paese alpino, la Svizzera è particolarmente colpita dal riscaldamento globale. I sostenitori ricordano il caldo e le forti tempeste.

Inoltre, citano la giustizia intergenerazionale: non fare nulla significherebbe lasciare un relitto ecologico alle generazioni future, secondo il consigliere nazionale Marc Jost (PEV/BE).

Gli investimenti pubblici accelerano le misure di protezione del clima molto più di quelli puramente privati.

I favorevoli vogliono anche porre fine alla dipendenza della Svizzera dalle forniture energetiche provenienti dall'estero. L'aumento delle energie rinnovabili rafforzerebbe la sovranità energetica della Confederazione. Mostra di più

Attraverso una maggiore espansione delle energie rinnovabili, i sostenitori sperano di ridurre la dipendenza dall'estero per quanto riguarda le questioni energetiche. Tuttavia, il finanziamento esatto del fondo per il clima non è ancora chiaro. (Parco eolico a Sainte-Croix, VD) KEYSTONE

Chi è contrario?

L'iniziativa non aveva alcuna possibilità nel Parlamento dominato dai conservatori e ha ricevuto poco sostegno al di fuori dei gruppi parlamentari del PS e dei Verdi. Nessuno ha voluto proporre un controprogetto.

Il Comitato per il «no» comprende l'UDC, il PLR, il Centro ed economiesuisse. Mostra di più

Quali sono gli argomenti degli oppositori?

Il Consiglio federale e il Parlamento ritengono che gli sforzi della Confederazione e dei Cantoni per proteggere il clima e la biodiversità siano sufficienti. Vogliono rendere la Svizzera più rispettosa del clima con tasse di incentivazione e sussidi mirati.

Inoltre, non vogliono ulteriori debiti a causa del fondo per il clima e l'aumento delle tasse è fuori questione anche per la classe media e il mondo economico.

Il comitato contrario lo definisce anche «fondo per il debito climatico».

Gli oppositori vedono anche il rischio che i fondi vengano utilizzati in modo inefficiente e che possano impedire gli investimenti privati. Mostra di più

Quali sono i costi delle campagne?

Gli oppositori hanno dichiarato al Controllo federale delle finanze 1,39 milioni di franchi per la loro campagna, la maggior parte dei quali in arrivo da economiesuisse.

Da parte dei sostenitori, invece, sono stati dichiarati 650'000 franchi. Per legge, le campagne di oltre 50'000 franchi e le donazioni a campagne di 15'000 franchi o più devono essere dichiarate.