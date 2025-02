I prezzi di ricarica per le auto elettriche variano ancora molto. Keystone

Per le distanze più lunghe, è inevitabile ricaricare l'auto elettrica su strada. Ecco una panoramica dei prezzi di ricarica nelle stazioni di servizio autostradali in Svizzera.

Martin Abgottspon Martin Abgottspon

Hai fretta? blue News riassume per te Il prezzo per una ricarica completa in una stazione di servizio autostradale varia notevolmente a seconda del luogo.

Le stazioni Tesla sono di solito un po' più economiche, ma solo se si guida anche un veicolo della stessa marca.

Gli abbonamenti offrono spesso vantaggi in termini di prezzo, che possono essere sfruttati a partire da circa una ricarica completa presso lo stesso fornitore. Mostra di più

In inverno i proprietari di auto elettriche devono avere più pazienza che in estate. A causa delle temperature più basse, la ricarica richiede infatti circa tre o quattro volte più tempo, anche nelle stazioni di ricarica rapida.

Un caffè o un pasto in una stazione di servizio autostradale è un buon modo per colmare il tempo di attesa.

Il divertimento non è però economico. I prezzi in autostrada sono generalmente molto più alti che a casa o nelle stazioni di ricarica pubbliche in città.

Ma anche in questo caso ci sono grandi differenze, come dimostra un confronto del Touring Club Svizzero (TCS).

I conducenti Tesla ne escono vittoriosi

Per l'analisi il TCS ha esaminato da vicino 35 stazioni di ricarica rapida e 18 Supercharger Tesla. La differenza di prezzo tra la ricarica completa più economica e quella più costosa è di circa il 50%, ovvero 23 franchi.

Di norma la ricarica presso le stazioni Tesla è leggermente più economica, ma questo vale solo se si guida una delle auto elettriche della nota marca. I veicoli di altre marche pagano in media circa il 40% in più.

Almeno l'opzione è ora però disponibile. Fino a poco tempo fa, i Supercharger Tesla non potevano essere utilizzati da altre marche.

L'ubicazione delle stazioni di servizio analizzate e delle relative stazioni di ricarica. TCS

Ecco il podio delle stazioni più economiche

Se si dà un'occhiata più dettagliata ai listini prezzi, c'è un chiaro vincitore. La ricarica è più economica presso la stazione di servizio Viamala nei Grigioni, dove si paga meno di 25 franchi per una ricarica completa per circa 300 km. Gunzgen e Forrenberg Nord seguono a ruota.

Per contro la stazione di servizio di Kölliken, che si colloca all'ultimo posto della statistica, è davvero cara. I clienti pagano poco meno di 50 franchi per la stessa quantità di elettricità.

Kölliken è il perdente quando si tratta del prezzo dell'elettricità per i veicoli elettrici. TCS

Come si può vedere dal diagramma, con gli abbonamenti si può ancora risparmiare qualche franco per ogni ricarica. Però bisogna tenere conto del fatto che si aggiungono i costi di iscrizione. Per calcolare se ne vale la pena, dividete i costi di adesione per la differenza della tariffa kilowatt.

Nella maggior parte dei casi, si può ritenere che un abbonamento presso lo stesso fornitore sia conveniente a partire da poco più di una ricarica completa.