Linee di prodotti a basso costo come «M-Budget» o «Prix Garantie» possono sembrare eccessivamente a buon mercato per offrire alimenti al pari degli altri. Ma un’analisi di «Kassensturz» della SRF mostra che i prezzi bassi non sono sempre sinonimo di scarsa sicurezza o qualità inferiore.

I prodotti a basso prezzo sono talvolta più economici di oltre il 40% perché sono ridotti in termini di imballaggio, origine delle materie prime e ricetta, ma non necessariamente in termini di sicurezza alimentare.

I cetrioli, la mozzarella o l'ananas delle linee economiche spesso provengono dalla stessa produzione, solo di seconda qualità o con una lavorazione più semplice.

In termini di salute, non è il prezzo a essere decisivo, ma l'elenco degli ingredienti: gli additivi a basso costo possono comparire, soprattutto nei prodotti altamente trasformati. Mostra di più

L’idea che le linee di prodotti a basso costo siano di qualità scadente e nettamente inferiori agli originali è un luogo comune duro a morire. Ma è davvero così?

Il programma «Kassensturz» della SRF ha messo a confronto due carrelli pieni: da una parte i prodotti standard, dall’altra le loro versioni a prezzo ridotto.

La differenza si nota già alla cassa: al Coop si risparmia oltre la metà, alla Migros quasi il 40%. La domanda sorge spontanea: come può lo stesso yogurt, la stessa pasta o la stessa ananas costare così tanto meno?

La risposta è meno sorprendente del previsto. Molti prodotti provengono dalle stesse filiere, pur non rientrando nella medesima categoria qualitativa.

Un esempio classico sono i cetrioli: quelli «storti» venduti come prodotti economici provengono spesso dalla stessa raccolta dei più «perfetti» esposti accanto. Semplicemente non rispecchiano gli standard estetici della prima scelta.

Per i consumatori significa: meno belli, ma con lo stesso sapore.

Prodotti più simili di quanto si pensi

Lo stesso discorso vale per mozzarella e ananas in scatola. Gli ingredienti di base sono identici, ma i processi produttivi richiedono un'elaborazione diversa. Ne risultano una mozzarella un po’ più gommosa o un’ananas un po’ più pallida, ma dal punto di vista del gusto le differenze sono spesso minime.

I maggiori risparmi riguardano però la provenienza delle materie prime. Lo zucchero svizzero è caro, quello importato no. La carne svizzera costa di più, quella estera molto meno. Persino le patate per i rösti sono più economiche se acquistate all’estero invece che nei Grigioni.

Le linee di prodotti a basso prezzo rinunciano in larga misura alla «Swissness», senza che l'alimento risulti pericoloso o immangiabile. La croce svizzera sulla confezione resta un marchio premium, e un fattore che fa salire il prezzo.

Diverso, ma non scadente

Un’altra differenza emerge solo all’apertura: l’ananas economica richiede ancora il classico apriscatole, mentre la versione di fascia media è dotata di anello di apertura. Packaging, funzionalità e porzioni sono aree in cui i produttori risparmiano in modo sistematico.

Particolarmente evidente è il caso della pasta ripiena. I tortelloni di fascia media contengono più ricotta e spinaci; le versioni economiche, invece, più pasta e talvolta patate nel ripieno.

Una scelta che riduce i costi, senza rendere il prodotto necessariamente di scarsa qualità.

Lo yogurt economico non è per forza peggiore

Le nutrizioniste e gli esperti sono chiari: non si può affermare in generale che i prodotti «budget» siano meno salutari.

Ciò che conta davvero è il grado di trasformazione e il tipo di additivi impiegati. Per gli alimenti di uso quotidiano vale la pena controllare la lista degli ingredienti; per i prodotti consumati occasionalmente, l’impatto sulla salute è meno significativo.

L’analisi SRF mostra inoltre che la categoria «NOVA 4» degli alimenti ultralavorati comprende due categorie realmente problematiche: le bibite zuccherate e la carne lavorata.

Molti altri prodotti rientrano in questa classificazione solo perché contengono alcuni additivi tecnici, non perché siano particolarmente malsani.

In conclusione, lo yogurt economico non è per forza peggiore, così come la mozzarella di marca non è necessariamente la scelta più sana. Il prezzo dice ben poco sull’equilibrio nutrizionale di un alimento.

Chi vuole risparmiare può farlo senza sacrificare la salute, a patto di prestare attenzione agli ingredienti e alle porzioni.