Ecco perché alcuni Cantoni hanno avviato un procedimento contro Migros

Migros Online è alla ribalta delle cronache per le sue condizioni di lavoro. Gli ispettorati cantonali hanno avviato un procedimento e anche il programma di bonus incontra resistenza.

Hai fretta? blue News riassume per te L'ispettorato del lavoro di Basilea Campagna ha visitato a settembre il magazzino di Migros Online a Pratteln e ha riscontrato delle carenze.

È stato avviato un procedimento e sono stati imposti requisiti di sicurezza sul lavoro, che Migros ha attuato.

Il programma di bonus Migros, da cui alcuni dipendenti dipendono finanziariamente, è ancora oggetto di critiche.

Migros è una delle aziende più popolari in Svizzera, ma la sua filiale Online sta affrontando critiche crescenti, come riporta il portale di notizie «Watson».

Due ispettorati del lavoro cantonali hanno avviato procedimenti per indagare sulle condizioni di lavoro e anche il sindacato Unia si è attivato.

Nei magazzini di Migros Online vengono evasi quotidianamente numerosi ordini. Tuttavia, i processi di lavoro non sono sempre stati rispettosi della salute dei dipendenti. Alcuni di loro hanno infatti riferito di dover trasportare regolarmente scatole che pesano fino a 31 chili, un peso che supera il limite legale.

Migros risponde alle richieste

L'ispettorato del lavoro di Basilea Campagna ha effettuato un'ispezione presso il magazzino di Pratteln a settembre 2024, riscontrando numerose violazioni.

Anche ad Argovia è stato aperto un procedimento a causa di carenze nel sistema di sicurezza sul lavoro. Le autorità hanno imposto diverse condizioni per il miglioramento, che potrebbero portare a denunce penali se non rispettate.

Migros ha risposto ai requisiti e ha attuato misure per ridurre il carico di peso. Tra queste, l'adattamento della tecnologia di trasporto in modo che le scatole possano essere spinte anziché trasportate. Alcuni dipendenti confermano i miglioramenti, ma non tutti i problemi sono stati risolti.

Anche il programma di bonus interni di Migros Online è stato criticato. I dipendenti ricevono un salario minimo di circa 4.400 franchi, ma possono ottenere bonus aggiuntivi attraverso un programma di performance.

Un padre di famiglia riferisce di fare affidamento su questo bonus, con la speranza di non doversi mai assentare per problemi di salute, poiché il bonus viene ridotto a partire dal primo giorno di malattia.

Programma di bonus con aspetti negativi

Queste norme fanno sì che anche molti dipendenti si presentino al lavoro malati. Il sistema di bonus varia da reparto a reparto, il che provoca una mancanza di comprensione. La pressione sul rendimento è evidente in tutti i reparti e i dipendenti riferiscono di essere stati ammoniti per aver fatto pause brevi.

Il sindacato Unia si è schierato a favore dei dipendenti e sta organizzando colloqui per definire i prossimi passi. Tuttavia, Migros non vede la necessità di ulteriori colloqui con Unia, in quanto non è riconosciuta come parte sociale. L'azienda non è inoltre disposta a negoziare sul programma di bonus.

Alcuni dipendenti sottolineano che il bonus è necessario per far quadrare i conti. Senza di esso, difficilmente sarebbe possibile guadagnarsi da vivere.

