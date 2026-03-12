Ecco perché domenica 8 marzo molti voti sono stati conteggiati come «non validi»

Migliaia di svizzeri votano in modo errato durante le domeniche di votazione. Keystone

Durante la domenica di votazioni dell'8 marzo, in Svizzera molte schede non sono state conteggiate perché classificate come «non valide». Ecco che cosa è successo.

Petar Marjanović Petar Marjanović

Hai fretta? blue News riassume per te Durante le votazioni di domenica 8 marzo, nei cantoni di Lucerna e Turgovia si è registrato un numero insolitamente elevato di voti non validi.

Le ragioni sono diverse: a Lucerna è stato probabilmente a causa di come è stata piegata la scheda di voto più grande, in Turgovia è stato soprattutto a causa di firme mancanti o di moduli inseriti in modo errato.

Ogni Cantone ha le proprie regole per quanto riguarda ciò che è considerato non valido, un confronto è quindi difficile.

La Cancelleria federale non vede alcuna irregolarità in questo caso, ma piuttosto normali differenze cantonali. Mostra di più

Una cosa salta subito all'occhio sull'iniziativa sul denaro contante al voto domenica 8 marzo: nei cantoni di Lucerna e Turgovia un numero particolarmente elevato di schede non valide è finito nelle urne.

A Lucerna era l'1,3%, in Turgovia addirittura l'1,8%. In confronto, la percentuale era solo dello 0,01% nel Canton Zurigo e dello 0,04% a San Gallo.

Chiunque cerchi le ragioni si rende subito conto che, sebbene domenica si sia votato in tutto il Paese, non è la Confederazione a decidere quando una scheda elettorale non è valida, ma i cantoni. E c'è una certa differenza di regole.

Le differenze cantonali nei voti non validi sono enormi. blue News

Una scheda di voto «troppo» grande

Il Canton Lucerna non ha una spiegazione definitiva per l'alta percentuale di voti non validi. Sebbene i comuni contino i voti da soli, non ne registrano sistematicamente le ragioni, come spiega Larissa Probst, responsabile della comunicazione del Dipartimento di giustizia e sicurezza lucernese.

Ma il feedback dei comuni suggerisce che molti elettori hanno inserito la scheda di voto nella busta di ritorno senza la busta di voto fornita.

Una possibile ragione? Questa volta la scheda elettorale era più grande del solito - a causa dell'iniziativa, del controprogetto e del ballottaggio - e doveva essere piegata. Secondo Probst, questo potrebbe aver generato una certa confusione.

Anche qualche firma dimenticata

Le informazioni provenienti da Turgovia sono molto più dettagliate. Patrick Odermatt del servizio legale della Cancelleria di Stato cita i motivi più comuni per le schede invalidate nel voto per corrispondenza: la mancanza della busta della scheda di voto, o l'assenza di firma sulla carta di legittimazione.

Odermatt sottolinea che le cifre elevate non sono un'anomalia: il suo cantone ha già registrato cifre simili nell'ultima votazione di fine novembre 2025 con 1229 voti non validi.

Una direttiva cantonale ai comuni di Turgovia chiarisce che l'obiettivo è quello di registrare il numero corretto di voti non validi e non di mantenerlo artificialmente basso.

Marius Kobi, responsabile dei servizi legali, afferma inoltre: «Le cifre sono comparabili tra i vari referendum e non ci sono irregolarità rispetto alle votazioni precedenti».

Non tutti i cantoni hanno le stesse ragioni

In ogni caso è necessaria una certa cautela nel confrontare i cantoni. Non tutti riconoscono gli stessi motivi di invalidità.

Ad esempio in Appenzello Esterno la carta di legittimazione non deve nemmeno essere firmata quando si vota per corrispondenza, cosa che invece è obbligatoria in Turgovia.

Le schede di voto vanno inserite nelle singole buste di voto (in genere suddivise per votazioni federali, cantonali e comunali). Questa busta di voto deve essere sigillata e inserita nella busta di ritorno insieme alla carta di legittimazione firmata. Keystone

Lo conferma anche la Cancelleria federale: sebbene la Legge federale sui diritti politici elenchi i motivi generali di invalidità, i Cantoni possono stabilire regole aggiuntive.

Un altro fattore decisivo è la classificazione dei voti errati come «nulli» (e quindi non inclusi nelle statistiche) o «non validi», che ha un impatto significativo sulle cifre. Ma alla Cancelleria federale non risulta che i criteri siano interpretati in modo diverso da Cantone a Cantone.

Un altro dettaglio: anche il design delle schede è in parte nelle mani dei Cantoni. In alcuni cantoni, sulla scheda sono state inserite delle croci, mentre in altre i fogli di carta elettorale sono perforati, in modo da poterli piegare più facilmente.

Questo probabilmente avrebbe aiutato alcuni elettori a utilizzare correttamente la scheda di voto sovradimensionata per la votazione sul denaro contante.