Gli elettori in Svizzera hanno deciso, ma ci vorrà ancora del tempo prima che la riforma sul valore locativo (e l'imposta immobiliare sulle abitazioni secondarie) entri effettivamente in vigore. La Confederazione e i Cantoni parlano del 2028 al più presto. blue News ti spiega perché.

La Svizzera ha detto sì: il valore locativo sarà presto un ricordo del passato. Il disegno di legge approvato questo fine settimana pone fine a un dibattito pluridecennale sulla politica fiscale.

Per i proprietari di case e appartamenti questo significa un sollievo, ma per i Cantoni turistici come i Grigioni, il Ticino e il Vallese il cambiamento di sistema comporta notevoli rischi finanziari.

Perché dove ci sono molte case di villeggiatura, l'abolizione dell'imposta sul valore locativo comporterà un grosso buco nelle casse. Secondo la consigliera di Stato retica Carmelia Maissen, i Grigioni prevedono un mancato introito annuale di circa 90 milioni di franchi.

«Ora esamineremo sicuramente l'introduzione di una simile imposta sugli immobili», ha spiegato la consigliera al quotidiano «St. Galler Tagblatt».

Non c'è bisogno di affrettarsi: secondo la Confederazione, la riforma sarà attuata non prima del 2028. Fino ad allora, i Cantoni sono obbligati ad adattare le loro leggi fiscali e a preparare misure di compensazione.

Il lungo periodo di tempo ha anche lo scopo di garantire che si svolgano le consultazioni tra la Confederazione e i Cantoni.

Per i direttori delle finanze come Martin Bühler, membro del Governo dei Grigioni, questo è un punto cruciale: «Le varie opzioni riguardanti gli aumenti delle imposte e le misure di risparmio saranno ora oggetto di discussione», ha dichiarato alla NZZ.

Ci sono nuove tasse per compensare?

Una possibilità di compensazione sarebbe una nuova tassa sulle abitazioni secondarie. Questo potrebbe gravare maggiormente su coloro che possiedono case di vacanza nelle Alpi.

Ma si tratta di una soluzione politicamente complicata. Già prima del voto, i cantoni di montagna hanno fatto capire di considerare questa soluzione difficile da attuare.

Anche l'Associazione dei proprietari fondiari (APF) si è fatta avanti. Il presidente Gregor Rutz ha parlato alla SRF di lamentele esagerate. I Grigioni stanno perdendo solo il 2% del loro gettito fiscale: «È gestibile. Ogni PMI deve fare i conti con queste fluttuazioni», ha dichiarato Rutz.

Anche se l'imposta sulle abitazioni secondarie faceva parte del disegno di legge, non crede che molti cantoni la introdurranno.

Futuro incerto per alcuni Cantoni di montagna

L'APF non vuole imporre alcun requisito ai cantoni, ha sottolineato Rutz. Ma se singole sezioni decidono di indire un referendum contro una nuova tassa, hanno tutto il diritto di farlo.

Una cosa è chiara: anche dopo la votazione, la disputa politica sulla forma della riforma è tutt'altro che conclusa.

Per i Cantoni di montagna questo significa un futuro incerto. Hanno tempo fino al 2028 per riorganizzare le loro finanze. Non è certo che una tassa sulla seconda casa possa trovare una maggioranza politica nei comuni.

Cantoni e comuni hanno ora circa tre anni per prepararsi. Ma Bühler ha già dichiarato alla NZZ: «Se ottenessimo più tempo del 2028, per noi sarebbe un bene».