  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Svizzera Ecco perché il valore locativo non sarà abolito prima del 2028

Sven Ziegler

30.9.2025

I proprietari di case possono gioire, ma solo tra qualche anno.
I proprietari di case possono gioire, ma solo tra qualche anno.
Imago

Gli elettori in Svizzera hanno deciso, ma ci vorrà ancora del tempo prima che la riforma sul valore locativo (e l'imposta immobiliare sulle abitazioni secondarie) entri effettivamente in vigore. La Confederazione e i Cantoni parlano del 2028 al più presto. blue News ti spiega perché.

Sven Ziegler

30.09.2025, 11:00

Hai fretta? blue News riassume per te

  • La Confederazione non intende abolire il valore locativo prima del 2028, anche in seguito alle consultazioni con i Cantoni.
  • I Cantoni devono adattare le leggi fiscali, con rischi di referendum e conseguenti adeguamenti comunali.
  • Non si sa come verranno compensate le perdite.
Mostra di più

La Svizzera ha detto sì: il valore locativo sarà presto un ricordo del passato. Il disegno di legge approvato questo fine settimana pone fine a un dibattito pluridecennale sulla politica fiscale.

Per i proprietari di case e appartamenti questo significa un sollievo, ma per i Cantoni turistici come i Grigioni, il Ticino e il Vallese il cambiamento di sistema comporta notevoli rischi finanziari.

Perché dove ci sono molte case di villeggiatura, l'abolizione dell'imposta sul valore locativo comporterà un grosso buco nelle casse. Secondo la consigliera di Stato retica Carmelia Maissen, i Grigioni prevedono un mancato introito annuale di circa 90 milioni di franchi.

«Ora esamineremo sicuramente l'introduzione di una simile imposta sugli immobili», ha spiegato la consigliera al quotidiano «St. Galler Tagblatt».

Votazioni federali. Donne più contrarie all'Identità elettronica, età e reddito determinanti per il valore locativo

Votazioni federaliDonne più contrarie all'Identità elettronica, età e reddito determinanti per il valore locativo

Non c'è bisogno di affrettarsi: secondo la Confederazione, la riforma sarà attuata non prima del 2028. Fino ad allora, i Cantoni sono obbligati ad adattare le loro leggi fiscali e a preparare misure di compensazione.

Il lungo periodo di tempo ha anche lo scopo di garantire che si svolgano le consultazioni tra la Confederazione e i Cantoni.

Per i direttori delle finanze come Martin Bühler, membro del Governo dei Grigioni, questo è un punto cruciale: «Le varie opzioni riguardanti gli aumenti delle imposte e le misure di risparmio saranno ora oggetto di discussione», ha dichiarato alla NZZ.

Votazioni federali. Approvate sia l'abolizione del valore locativo che l'identificazione elettronica (Id-e)

Votazioni federaliApprovate sia l'abolizione del valore locativo che l'identificazione elettronica (Id-e)

Ci sono nuove tasse per compensare?

Una possibilità di compensazione sarebbe una nuova tassa sulle abitazioni secondarie. Questo potrebbe gravare maggiormente su coloro che possiedono case di vacanza nelle Alpi.

Ma si tratta di una soluzione politicamente complicata. Già prima del voto, i cantoni di montagna hanno fatto capire di considerare questa soluzione difficile da attuare.

Anche l'Associazione dei proprietari fondiari (APF) si è fatta avanti. Il presidente Gregor Rutz ha parlato alla SRF di lamentele esagerate. I Grigioni stanno perdendo solo il 2% del loro gettito fiscale: «È gestibile. Ogni PMI deve fare i conti con queste fluttuazioni», ha dichiarato Rutz.

Anche se l'imposta sulle abitazioni secondarie faceva parte del disegno di legge, non crede che molti cantoni la introdurranno.

Futuro incerto per alcuni Cantoni di montagna

L'APF non vuole imporre alcun requisito ai cantoni, ha sottolineato Rutz. Ma se singole sezioni decidono di indire un referendum contro una nuova tassa, hanno tutto il diritto di farlo.

Una cosa è chiara: anche dopo la votazione, la disputa politica sulla forma della riforma è tutt'altro che conclusa.

Per i Cantoni di montagna questo significa un futuro incerto. Hanno tempo fino al 2028 per riorganizzare le loro finanze. Non è certo che una tassa sulla seconda casa possa trovare una maggioranza politica nei comuni.

Cantoni e comuni hanno ora circa tre anni per prepararsi. Ma Bühler ha già dichiarato alla NZZ: «Se ottenessimo più tempo del 2028, per noi sarebbe un bene».

I più letti

Maltempo in Spagna, allagamenti a Ibiza
Merce del valore di milioni finisce nella spazzatura in Svizzera, ecco perché
Fermato in dogana con alcol, frittelle di carne e un gatto
Presto bisognerà dire addio a Windows 10, cosa fare se hai questo sistema operativo?
Campionato in pausa? Alisha Lehmann si concede un week end fuori porta insieme a una compagna del Como

Altre notizie

Il sondaggio. Casse malattia: i premi pesano sempre di più

Il sondaggioCasse malattia: i premi pesano sempre di più

Svizzera. Ecco perché l'e-ID potrebbe cambiare la tua vita di tutti i giorni

SvizzeraEcco perché l'e-ID potrebbe cambiare la tua vita di tutti i giorni

Dopo il voto. I Cantoni alpini: «Ancora poca chiarezza sulla tassa sulle abitazioni secondarie»

Dopo il votoI Cantoni alpini: «Ancora poca chiarezza sulla tassa sulle abitazioni secondarie»