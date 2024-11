Gli esperti ne sono certi: «La Generazione Z non vuole risparmiare». Ecco perché

Per molti giovani adulti il futuro è incerto. Quindi perché risparmiare? Keystone

I giovani non sanno per cosa dovrebbero risparmiare. L'acquisto di una casa è comunque troppo costoso e quando saranno vecchi il loro fondo pensione sarà già vuoto. Questo pessimismo è giustificato?

Quando si è giovani, ci sono frasi che si sentono particolarmente spesso. Frasi che esprimono la disperazione di un'intera generazione. Una di queste è: «Quando saremo vecchi, non avremo comunque una pensione».

Quindi a cosa serve risparmiare? Secondo il sociologo Sandro Cattacin, questo pessimismo non è una novità o una caratteristica tipica della Generazione Z.

Come spiega a blue News, i giovani non hanno mai pensato di risparmiare. Secondo lui spesso non sono ancora molto orientati al futuro e tendono a vivere nel qui e ora.

«Risparmiare denaro è una questione razionale, mentre i giovani sono spesso ancora guidati da forti emozioni», afferma il sociologo. Uno schema che si ripete da decenni: «Se si è fortunati, in questo periodo i genitori o i nonni si fanno carico del risparmio per i figli».

Cambiamenti climatici, guerre e crisi offrono poche speranze

La guerra, i cambiamenti climatici e le grandi disuguaglianze giocano oggi un ruolo importante nella visione del futuro dei giovani. «Questo rende difficile proiettarsi nel futuro», spiega Cattacin.

Chi può sapere cosa accadrà tra qualche giorno, figuriamoci tra un anno? A questo si aggiungono le dinamiche sociali in cui molte cose cambiano continuamente, soprattutto in relazione al lavoro e all'istruzione.

Per l'esperto la tendenza dei giovani a pensare meno al futuro può essere fatta risalire agli anni '70: «Prima si pensava che la generazione successiva sarebbe stata sempre migliore, il che consentiva una pianificazione a lungo termine: studiare, trovare un lavoro, mettere su famiglia, comprare un'auto e magari una casa».

In precedenza si presumeva che la generazione successiva sarebbe stata sempre migliore. Keystone

Ma poi sono arrivati gli sconvolgimenti: la crescita economica è rallentata, sono emersi nuovi movimenti sociali e la società è diventata sempre più complessa e imprevedibile.

Questi cambiamenti hanno portato sia vantaggi che svantaggi.

Da un lato, le persone hanno guadagnato più libertà e individualismo. Dall'altro, l'insicurezza è aumentata e le disuguaglianze sociali sono cresciute. La classe media ha perso potere d'acquisto, mentre il divario tra ricchi e poveri si è ampliato.

Un sistema pensionistico complesso

Un altro fattore è la complessità del sistema pensionistico. «Quando parlo con i giovani, non parlo loro dell'AVS. Molti non sanno nemmeno cosa significhino le detrazioni sulla busta paga». Quelli che lo sanno sono probabilmente un gruppo piccolo e omogeneo.

Cattacin ritiene inoltre che non ci sia un sufficiente sostegno legale al risparmio. Le persone hanno anche perso il contatto con il soldo: «Mi sembra che la digitalizzazione abbia cambiato il nostro rapporto con il denaro. La gente non vede più i soldi sparire nel portafoglio».

Il sociologo suggerisce di rendere il sistema pensionistico più facile da capire per tutti e di ridurre la deduzione di coordinamento in modo che i giovani con salari bassi possano iniziare a risparmiare prima. Chiede inoltre un sostegno statale sottoforma di sgravi fiscali per i giovani adulti.

«I giovani tra i 18 e i 30 anni risparmiano ancora per la casa»

La seconda frase che si sente ripetere più volte è: «Non possiamo comunque permetterci una casa».

Tashi Gumbatshang è responsabile del Centro di competenza per la consulenza patrimoniale e pensionistica della Banca Raiffeisen. A blue News dice che molti giovani hanno ancora il sogno di possedere una casa di proprietà.

«Il nostro sondaggio annuale sulla popolazione sul tema della pianificazione pensionistica mostra che il 20% dei giovani tra i 18 e i 30 anni sta ancora risparmiando per avere una casa di proprietà». Questo obiettivo è spesso legato al pagamento del terzo pilastro.

«Negli ultimi anni i prezzi degli immobili sono aumentati notevolmente, soprattutto nei centri urbani. È incerto se questa tendenza continuerà in modo lineare», afferma Gumbatshang. Fattori come l'immigrazione e lo sviluppo economico influenzeranno il mercato immobiliare in futuro.

«Ogni anno in Svizzera si ereditano 90 miliardi di franchi»

Secondo l'esperto di previdenza, un aspetto spesso trascurato in questa discussione è l'eredità: «Ogni anno in Svizzera vengono lasciati in eredità circa 90 miliardi di franchi. Molte persone possono permettersi di acquistare un immobile solo grazie a un lascito o a un prelievo anticipato».

Questa situazione non era rara nemmeno nelle generazioni precedenti.

Il patrimonio risparmiato per la pensione nel corso degli anni sarà sufficiente o no? sda

Ma non è un privilegio di cui godono solo poche persone? «Sì, lo è – risponde Gumbatshang –. Se una persona cresce in condizioni di povertà, dove nemmeno i genitori possiedono una casa, diventa difficile avere una casa propria».

Il risparmio è legato all'ottimismo per il futuro

Tuttavia Gumbatshang comprende il pessimismo dei giovani in materia di risparmio. «Il futuro è troppo lontano. E il risparmio è spesso associato all'ottimismo per il futuro». Le crisi attuali contribuiscono a far sì che questo appaia sempre più incerto per molti giovani.

Quello che colpisce però è che «più i giovani adulti invecchiano, più sono interessati a risparmiare», sostiene l'esperto. Il 78% dei giovani tra i 18 e i 30 anni risparmia principalmente per poter mantenere il proprio tenore di vita in futuro, come mostra il Barometro Raiffeisen delle pensioni 2024.

Il secondo motivo più citato è il risparmio fiscale. Se si versa nel terzo pilastro, si può detrarre l'importo dalle tasse.

Risparmiare denaro è importante anche perché: «Chi è giovane oggi sarà vecchio un giorno. E allora si troveranno probabilmente ad affrontare gli stessi problemi degli anziani di oggi. In particolare, dovranno assicurarsi di avere una riserva finanziaria sufficiente per far fronte alla vecchiaia senza un reddito regolare».

Infine al giorno d'oggi l'aspettativa di vita è più alta per i giovani: «Il denaro risparmiato deve quindi durare più a lungo rispetto alle persone anziane di adesso», spiega Gumbatshang.