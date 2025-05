Gipf-Oberfrick diventa una meta turistica ogni primavera. Screenshot Google Maps

Quando i ciliegi fioriscono nella valle Fricktal, in Argovia, migliaia di visitatori si riversano a Gipf-Oberfrick, ponendo enormi sfide al piccolo comune.

Hai fretta? blue News riassume per te Il «Chriesiwäg» di Gipf-Oberfrick attira migliaia di visitatori durante la stagione della fioritura.

Il comune ha creato dei posti auto appositi e organizza un servizio di parcheggio.

Nonostante i grandi sforzi, però, i turisti non portano quasi nessun introito finanziario. Mostra di più

Negli ultimi anni, la fioritura dei ciliegi nella Fricktal, nel Canton Argovia, è diventata una calamita per i visitatori.

Il popolare «Chriesiwäg» di Gipf-Oberfrick, in particolare, è diventato l'attrazione principale, come riporta SRF. Centinaia di persone si affollano tra i frutteti in fiore nelle soleggiate giornate primaverili: uno scenario che attira visitatori da tutto il mondo.

«Alberi bianchi, cielo azzurro, prati verdi: primavera!» afferma gioiosa Sandra Riedo, da Friburgo. Anche il cinese Yao Chun, che vive a Zurigo, è entusiasta della «bella natura».

Una bellezza che genera il caos

Ma il successo ha i suoi lati negativi. La sindaca Verena Buol Lüscher riferisce che sul percorso circolare transitano fino a 1'500 persone contemporaneamente, un peso enorme per il piccolo villaggio di poco meno di 4'000 abitanti.

Per arginare il caos, un prato è stato rapidamente trasformato in un posteggio ed è stato organizzato un servizio di parcheggio.

Questo perché molti visitatori sottovalutano la loro permanenza: «Tutti pensano di restare lì solo per mezz'ora. Ma poi diventano quattro ore», spiega Buol Lüscher.

Vantaggi economici minimi

Anche gli agricoltori fanno la loro parte. Tagliano deliberatamente piccole isole di posti a sedere nell'erba per impedire ai turisti di attraversare i loro campi. Per i loro sforzi ricevono un piccolo compenso dal Comune.

Nonostante l'assalto, il beneficio economico per il Comune rimane minimo. Anche se alcuni agricoltori situati lungo il sentiero vendono prodotti come il succo di mela, non si tratta di «grandi affari», dice Lüscher.

Ma il «Chriesiwäg» è una buona pubblicità per l'agricoltura locale e per Gipf-Oberfrick come luogo attraente per vivere tra Basilea e Zurigo.

Ogni anno decine di migliaia di persone si recano in pellegrinaggio a Gipf-Oberfrick per la fioritura dei ciliegi. Thomas Banneyer/dpa

Molti visitatori sono sorpresi dalla folla. «C'è molta più gente del previsto», dice Zita Süess, di Wauwil. Altri, come l'indiano Prem Pandiarajan, prendono la cosa con filosofia: «C'è molta gente in ogni posto bello. Questo è il compromesso necessario».

La fioritura dura solo pochi giorni, ma per Gipf-Oberfrick significa ogni anno uno stato di emergenza.