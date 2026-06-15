I datori di lavoro sono alla ricerca di competenze legate all'IA.

Sul mercato elvetico Ecco perché offerta di lavoro fa sempre più spesso rima con IA

Secondo il Barometro degli impieghi nell'IA della società di consulenza PwC Svizzera nel 2025 il numero di offerte di lavoro che richiedevano competenze in IA è salito a 25'000, un livello mai raggiunto prima. Rispetto all'anno precedente, l'aumento è stato di circa 9000 posizioni.

La quota sull'intero mercato rimane però relativamente modesta: solo l'1,8% delle offerte totali in Svizzera riguardava la nuova tecnologia.

Ma la tendenza appare chiara: l'intelligenza artificiale sta trasformando il mondo del lavoro ben oltre il settore tecnologico.

Una strategia da ripensare per le aziende

«L'IA modifica il modo in cui le carriere iniziano e in cui le competenze si sviluppano», commenta Adrian Jones, esperto di PwC Svizzera, citato in un comunicato odierno.

«I compiti di routine, che un tempo servivano per l'inserimento e l'apprendimento, oggi sono sempre più gestiti dall'IA. In compenso, la capacità di discernimento, il senso dell'adattamento e le competenze di leadership diventano importanti già dalle prime fasi della carriera. Le aziende devono quindi ripensare profondamente la loro strategia di sviluppo dei talenti».

Chi possiede competenze in IA può aspettarsi stipendi superiori alla media. I premi salariali sono particolarmente elevati nei comparti della salute e dell'energia, segnalando una domanda crescente in questi ambiti.

L'analisi mostra inoltre che, nelle professioni molto esposte all'IA, i profili evolvono rapidamente: dal 2019 sono state aggiunte in media 248 nuove competenze per professione, molto più che nelle attività meno coinvolte.