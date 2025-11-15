700'000 franchi in poco più di un mese: ecco dov'è uno dei radar più redditizi della Svizzera

L'autovelox ha sorpreso numerosi automobilisti. Symbolbild: Imago

Un nuovo autovelox a Winterthur sta facendo strage di multe: in sette settimane il dispositivo ha raccolto un totale di 700'000 franchi.

Jan-Niklas Jäger Jan-Niklas Jäger

Hai fretta? blue News riassume per te Un autovelox di Winterthur ha causato multe per un totale di 700'000 franchi in sette settimane.

Si trova in una strada in cui il limite di velocità è stato ridotto nel 2024. Mostra di più

Gli automobilisti devono prestare particolare attenzione nel quartiere Thöss di Winterthur. Un nuovo autovelox sta registrando dei numeri impressionanti: in sette settimane, il dispositivo avrebbe catturato così tanti automobilisti che sono state riscosse multe per un totale di circa 700'000 franchi. La città di Winterthur ha confermato la cifra alla rivista «Streetlife».

Riduzione del limite di velocità

Ma perché tanti automobilisti cadono nella trappola? Semplice, le regole sono state cambiate di recente. A causa di un tasso di incidenti particolarmente elevato, nel dicembre 2023 il consiglio comunale ha deciso di ridurre il limite da 80 a 60 chilometri orari.

La modifica è entrata in vigore dal settembre 2024. Molti automobilisti, però, sembrano non esserne consapevoli. L'autovelox - installato nel settembre del 2025 - continua quindi a sorprenderli. Una nuova, e redditizia, fonte di guadagno per la città di Winterthur.