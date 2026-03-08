Sì al controprogetto sul contante, netti no all'iniziativa su SSR e sul fondo climatico, sì all'imposizione individuale

Votazioni federaliSì al controprogetto sul contante, netti no all'iniziativa su SSR e sul fondo climatico, sì all'imposizione individuale
Oggi, domenica 8 marzo, la popolazione svizzera è stata chiamata a esprimersi su ben quattro oggetti in voto. Stando alle ultime proiezioni, l'iniziativa «Il denaro contante è libertà» è stata bocciata, mentre è stato accettato il controprogetto diretto. Sia l'iniziativa SSR, che l'iniziativa per un fondo per il clima tendono verso una netta bocciatura. Si profila il «sì» per la legge federale sull'imposizione individuale.
L'iniziativa «Il denaro contante è liberta», che chiede di iscrivere nella Costituzione elvetica il principio della disponibilità del contante e sancire il franco quale valuta svizzera, è stata probabilmente respinta. Verso il «sì» per il controprogetto proposto da Consiglio federale e Parlamento.
Verso il «no» anche per l'iniziativa «200 franchi! (Iniziativa SSR)», che vuole ridurre il canone radiotelevisivo a 200 franchi (dagli attuali 335) ed esentare le imprese dall'obbligo di pagamento.
Una netta bocciatura per l'iniziativa «Per una politica energetica e climatica equa: investire per la prosperità, il lavoro e l'ambiente (Iniziativa per un fondo per il clima)», che chiede di destinare più mezzi alla lotto contro il cambiamento climatico.
Si profila il «sì» anche per la legge federale sull'imposizione individuale (controprogetto diretto all'iniziativa per imposte eque) prevede che in futuro anche le coppie sposate siano sottoposte all'imposizione individuale.
Dopo lo scrutinio di 66 comuni su 100, in Ticino vince per ora il no all'iniziativa cantonale contro il dumping salariale.