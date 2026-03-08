Sì al controprogetto sul contante, netti no all'iniziativa su SSR e sul fondo climatico, sì all'imposizione individuale

Secondo l'ultima proiezione di SSR, l'iniziativa «200 franchi bastano!» sarà respinta al 62%. KEYSTONE

Oggi, domenica 8 marzo, la popolazione svizzera è stata chiamata a esprimersi su ben quattro oggetti in voto. Stando alle ultime proiezioni, l'iniziativa «Il denaro contante è libertà» è stata bocciata, mentre è stato accettato il controprogetto diretto. Sia l'iniziativa SSR, che l'iniziativa per un fondo per il clima tendono verso una netta bocciatura. Si profila il «sì» per la legge federale sull'imposizione individuale.