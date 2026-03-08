  1. Clienti privati
Votazioni federali Sì al controprogetto sul contante, netti no all'iniziativa su SSR e sul fondo climatico, sì all'imposizione individuale

Alessia Moneghini

8.3.2026

Secondo l'ultima proiezione di SSR, l'iniziativa «200 franchi bastano!» sarà respinta al 62%.
Secondo l'ultima proiezione di SSR, l'iniziativa «200 franchi bastano!» sarà respinta al 62%.
KEYSTONE

Oggi, domenica 8 marzo, la popolazione svizzera è stata chiamata a esprimersi su ben quattro oggetti in voto. Stando alle ultime proiezioni, l'iniziativa «Il denaro contante è libertà» è stata bocciata, mentre è stato accettato il controprogetto diretto. Sia l'iniziativa SSR, che l'iniziativa per un fondo per il clima tendono verso una netta bocciatura. Si profila il «sì» per la legge federale sull'imposizione individuale.

,

Keystone-ATS, Alessia Moneghini

08.03.2026, 14:16

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Oggi, domenica 8 marzo, i cittadini svizzeri devono votare quattro oggetti a livello federale.
  • L'iniziativa «Il denaro contante è liberta», che chiede di iscrivere nella Costituzione elvetica il principio della disponibilità del contante e sancire il franco quale valuta svizzera, è stata probabilmente respinta. Verso il «sì» per il controprogetto proposto da Consiglio federale e Parlamento.
  • Verso il «no» anche per l'iniziativa «200 franchi! (Iniziativa SSR)», che vuole ridurre il canone radiotelevisivo a 200 franchi (dagli attuali 335) ed esentare le imprese dall'obbligo di pagamento.
  • Una netta bocciatura per l'iniziativa «Per una politica energetica e climatica equa: investire per la prosperità, il lavoro e l'ambiente (Iniziativa per un fondo per il clima)», che chiede di destinare più mezzi alla lotto contro il cambiamento climatico.
  • Si profila il «sì» anche per la legge federale sull'imposizione individuale (controprogetto diretto all'iniziativa per imposte eque) prevede che in futuro anche le coppie sposate siano sottoposte all'imposizione individuale.
  • Dopo lo scrutinio di 66 comuni su 100, in Ticino vince per ora il no all'iniziativa cantonale contro il dumping salariale.
Le cartine con i risultati delle votazioni federali nei Cantoni e nei Comuni

In aggiornamentoLe cartine con i risultati delle votazioni federali nei Cantoni e nei Comuni

I risultati delle quattro votazioni federali a colpo d'occhio

In aggiornamentoI risultati delle quattro votazioni federali a colpo d'occhio

Le cartine con i risultati delle votazioni federali nei Cantoni e nei Comuni
Sì al controprogetto sul contante, netti no all'iniziativa su SSR e sul fondo climatico, sì all'imposizione individuale
I risultati delle quattro votazioni federali a colpo d'occhio
Ecco secondo l'esperto militare cosa c’è davvero dietro la guerra di Trump contro l’Iran
Odermatt dopo la vittoria di Braathen: «Era la peggiore delle ipotesi»

Votazione federale. Denaro contante, l'iniziativista Koller: «È una vittoria per il popolo»

Votazione federaleDenaro contante, l'iniziativista Koller: «È una vittoria per il popolo»

Votazione federale. Denaro contante, passa il controprogetto? Flach: «C'era da aspettarselo»

Votazione federaleDenaro contante, passa il controprogetto? Flach: «C'era da aspettarselo»

Crisi in Medio Oriente. Il SIC mette in guardia da possibili attentati iraniani in Svizzera

Crisi in Medio OrienteIl SIC mette in guardia da possibili attentati iraniani in Svizzera