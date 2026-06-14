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Il live-blog Ecco prime proiezioni, risultati e reazioni delle votazioni federali

Alessia Moneghini

14.6.2026

Oggi, domenica 14 giugno, gli aventi diritto di voto in Svizzera si esprimeranno su due oggetti federali.
Oggi, domenica 14 giugno, gli aventi diritto di voto in Svizzera si esprimeranno su due oggetti federali.
KEYSTONE

Oggi, domenica 14 giugno, la popolazione svizzera è chiamata a esprimersi su due oggetti di voto a livello federale: l'iniziativa «No a una Svizzera da 10 milioni! (Iniziativa per la sostenibilità)» e la modifica della legge sul servizio civile. Inoltre in Ticino gli elettori voteranno altre due iniziative: quella legislativa generica «Per il rimborso delle cure dentarie», e quella costituzionale elaborata «Sì alla neutralizzazione dell'aumento dei valori di stima».

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Keystone-ATS, Alessia Moneghini

14.06.2026, 10:54

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Oggi, domenica 14 giugno, i cittadini svizzeri votano su due oggetti a livello federale
  • L'iniziativa «No a una Svizzera da 10 milioni! (Iniziativa per la sostenibilità)» vuole limitare la popolazione residente permanente nella Confederazione a 10 milioni prima del 2050.
  • La modifica della legge sul servizio civile mira a scoraggiare il passaggio dal servizio militare a quello civile, che si vuole resti un'eccezione.
  • In Ticino gli elettori voteranno anche su due oggetti a livello cantonale.
  • L'iniziativa «Per il rimborso delle cure dentarie» propone di creare un'assicurazione cantonale obbligatoria per garantire la copertura delle spese delle cure dentarie di base.
  • L'iniziativa «Sì alla neutralizzazione dell'aumento dei valori di stima» vuole evitare, con un articolo costituzionale, che la revisione generale delle stime immobiliari non sia automaticamente accompagnata da un aumento delle imposte e da una riduzione degli aiuti sociali.
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