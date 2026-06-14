Ecco prime proiezioni, risultati e reazioni delle votazioni federali

Oggi, domenica 14 giugno, gli aventi diritto di voto in Svizzera si esprimeranno su due oggetti federali. KEYSTONE

Oggi, domenica 14 giugno, la popolazione svizzera è chiamata a esprimersi su due oggetti di voto a livello federale: l'iniziativa «No a una Svizzera da 10 milioni! (Iniziativa per la sostenibilità)» e la modifica della legge sul servizio civile. Inoltre in Ticino gli elettori voteranno altre due iniziative: quella legislativa generica «Per il rimborso delle cure dentarie», e quella costituzionale elaborata «Sì alla neutralizzazione dell'aumento dei valori di stima».