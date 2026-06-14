Il live-blog No all'iniziativa per la Svizzera da 10 milioni: ecco la cronaca della giornata di votazioni

Domenica 14 giugno la popolazione svizzera ha respinto l'iniziativa «No a una Svizzera da 10 milioni! (Iniziativa per la sostenibilità)», mentre ha accolto la modifica della legge sul servizio civile. In Ticino gli elettori hanno bocciato l'iniziativa «Per il rimborso delle cure dentarie», mentre è passata la modifica costituzionale sulla «neutralizzazione dell'aumento dei valori di stima».