Il consigliere federale Beat Jans vede nella bocciatura di una Svizzera da 10 milioni «un segnale di stabilità, apertura e affidabilità».
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Domenica 14 giugno la popolazione svizzera ha respinto l'iniziativa «No a una Svizzera da 10 milioni! (Iniziativa per la sostenibilità)», mentre ha accolto la modifica della legge sul servizio civile. In Ticino gli elettori hanno bocciato l'iniziativa «Per il rimborso delle cure dentarie», mentre è passata la modifica costituzionale sulla «neutralizzazione dell'aumento dei valori di stima».
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