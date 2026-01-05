  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Centinaia di ispezioni Ecco qual è la prima città svizzera a reagire su larga scala dopo l'inferno di Crans-Montana

Sven Ziegler

5.1.2026

Losanna sta pianificando una revisione di tutte le norme di sicurezza antincendio.
Losanna sta pianificando una revisione di tutte le norme di sicurezza antincendio.
MAD Club

Dopo l'incendio di Crans-Montana, la città di Losanna sta reagendo. Circa 600 locali sono stati invitati a rivedere i loro concetti di sicurezza e protezione antincendio.

,

Keystone-ATS, Sven Ziegler

05.01.2026, 20:18

Hai fretta? blue News riassume per te

  • La città di Losanna chiede a circa 600 esercizi commerciali di rivedere i propri protocolli di sicurezza e protezione antincendio.
  • Questo riguarda tutti gli esercizi pubblici con bar, dalle discoteche ai ristoranti e alle baite.
  • La città sta inoltre verificando se le ispezioni sono state eseguite correttamente e se sono necessarie ulteriori misure.
Mostra di più
Tragedia. Dopo l'inferno di Crans-Montana: stop all'allentamento delle misure antincendio, Parigi apre un'inchiesta

TragediaDopo l'inferno di Crans-Montana: stop all'allentamento delle misure antincendio, Parigi apre un'inchiesta

Cinque giorni dopo l'incendio infernale di Crans-Montana, la città di Losanna sta prendendo provvedimenti.

Come riportato dalla «RTS», lunedì mattina l'amministrazione comunale ha inviato una lettera a circa 600 imprese, con la quale chiede loro di rivedere i protocolli di sicurezza e di protezione antincendio.

Non sono interessati solo i locali notturni, i bar e i ristoranti, ma anche tutti gli esercizi accessibili al pubblico con attività di bar. Sono comprese anche le sale da tè, i rifugi di montagna e le sale da concerto. L'obiettivo è quello di garantire che gli standard di sicurezza applicabili siano rispettati in tutta la città.

«Di fronte a una simile tragedia, è inevitabile porsi domande sulla propria responsabilità», afferma Pierre-Antoine Hildbrand, responsabile della sicurezza di Losanna.

Concentrarsi sui processi interni e sulla formazione

La missiva invita le aziende a rivedere i propri processi interni, in particolare le procedure di emergenza e il livello di formazione del personale. Allo stesso tempo, la città vuole anche esaminare il proprio ruolo.

Secondo Hildbrand, è necessario ottenere un parere dalla polizia antincendio di Losanna. Questo dovrebbe indicare quali licenze esistono per le singole aziende, per quanto tempo sono valide e quanto regolarmente vengono effettuati i controlli.

In una fase successiva, il Consiglio comunale competente intende riunire i rappresentanti dei settori interessati. Lo scopo è quello di valutare se sono necessarie ulteriori misure di sicurezza. Ad esempio, si potrebbero organizzare corsi di formazione congiunti per i dipendenti sulla prevenzione e la gestione dei rischi di incendio.

L'approccio di Losanna fa parte di una serie di reazioni scatenate in vari comuni dopo il rogo mortale di Crans-Montana.

I più letti

Crolla il soffitto nella villa di Ilary Blasi: scatta la denuncia contro Francesco Totti
Più della metà di coloro che hanno perso la vita a Crans-Montana erano minorenni
Ecco qual è la prima città svizzera a reagire su larga scala dopo l'inferno di Crans-Montana
Temperature gelide ancora per giorni, neve in arrivo anche in Ticino prima del fine settimana
Dopo l'inferno di Crans-Montana: stop all'allentamento delle misure antincendio, Parigi apre un'inchiesta

Altro dalla Svizzera

Dopo la tragedia di Crans-Montana. La sicurezza nei locali pubblici sotto la lente dei gerenti svizzeri

Dopo la tragedia di Crans-MontanaLa sicurezza nei locali pubblici sotto la lente dei gerenti svizzeri

Inferno a Crans-Montana. Il gestore del bar aveva intenzione di espandere ulteriormente il suo locale

Inferno a Crans-MontanaIl gestore del bar aveva intenzione di espandere ulteriormente il suo locale

Per impedire il deflusso. Il Consiglio federale blocca gli eventuali averi del presidente venezuelano destituito Maduro

Per impedire il deflussoIl Consiglio federale blocca gli eventuali averi del presidente venezuelano destituito Maduro

Roghi. A Crans-Montana le piste rimangono aperte in un clima sobrio

RoghiA Crans-Montana le piste rimangono aperte in un clima sobrio

Roghi. Giornata di lutto nazionale per le vittime il 9 gennaio, Parmelin: «Impossibile affrontare da soli una simile situazione»

RoghiGiornata di lutto nazionale per le vittime il 9 gennaio, Parmelin: «Impossibile affrontare da soli una simile situazione»