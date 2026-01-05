Ecco qual è la prima città svizzera a reagire su larga scala dopo l'inferno di Crans-Montana

Losanna sta pianificando una revisione di tutte le norme di sicurezza antincendio. MAD Club

Dopo l'incendio di Crans-Montana, la città di Losanna sta reagendo. Circa 600 locali sono stati invitati a rivedere i loro concetti di sicurezza e protezione antincendio.

Keystone-ATS, Sven Ziegler Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te La città di Losanna chiede a circa 600 esercizi commerciali di rivedere i propri protocolli di sicurezza e protezione antincendio.

Questo riguarda tutti gli esercizi pubblici con bar, dalle discoteche ai ristoranti e alle baite.

La città sta inoltre verificando se le ispezioni sono state eseguite correttamente e se sono necessarie ulteriori misure. Mostra di più

Cinque giorni dopo l'incendio infernale di Crans-Montana, la città di Losanna sta prendendo provvedimenti.

Come riportato dalla «RTS», lunedì mattina l'amministrazione comunale ha inviato una lettera a circa 600 imprese, con la quale chiede loro di rivedere i protocolli di sicurezza e di protezione antincendio.

Non sono interessati solo i locali notturni, i bar e i ristoranti, ma anche tutti gli esercizi accessibili al pubblico con attività di bar. Sono comprese anche le sale da tè, i rifugi di montagna e le sale da concerto. L'obiettivo è quello di garantire che gli standard di sicurezza applicabili siano rispettati in tutta la città.

«Di fronte a una simile tragedia, è inevitabile porsi domande sulla propria responsabilità», afferma Pierre-Antoine Hildbrand, responsabile della sicurezza di Losanna.

Concentrarsi sui processi interni e sulla formazione

La missiva invita le aziende a rivedere i propri processi interni, in particolare le procedure di emergenza e il livello di formazione del personale. Allo stesso tempo, la città vuole anche esaminare il proprio ruolo.

Secondo Hildbrand, è necessario ottenere un parere dalla polizia antincendio di Losanna. Questo dovrebbe indicare quali licenze esistono per le singole aziende, per quanto tempo sono valide e quanto regolarmente vengono effettuati i controlli.

In una fase successiva, il Consiglio comunale competente intende riunire i rappresentanti dei settori interessati. Lo scopo è quello di valutare se sono necessarie ulteriori misure di sicurezza. Ad esempio, si potrebbero organizzare corsi di formazione congiunti per i dipendenti sulla prevenzione e la gestione dei rischi di incendio.

L'approccio di Losanna fa parte di una serie di reazioni scatenate in vari comuni dopo il rogo mortale di Crans-Montana.