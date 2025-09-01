Ecco sette cambiamenti che avvengono in Svizzera in questo mese di settembre

Il tunnel del Gottardo è un collo di bottiglia con tempi di attesa a volte lunghi in direzione sud. Immagine: Keystone/Urs Flüeler

Questo mese di settembre ha in serbo molti cambiamenti in Svizzera. Dal tunnel del San Gottardo chiuso agli abbonamenti musicali più costosi e all'aumento delle tasse universitarie. Ecco, in sintesi, le novità più importanti da conoscere.

Questo mese di settembre porta con sé numerosi cambiamenti in Svizzera: dalla chiusura di alcune strade all'aumento di prezzo e a nuove regole in diversi ambiti.

Il tunnel del San Gottardo chiuso per diverse notti

Il tunnel stradale più importante della Svizzera sarà chiuso diverse volte di notte a settembre. E più precisamente nei periodi dall'8 al 12, dal 15 al 19, dal 22 al 26 settembre e dal 29 settembre al 3 ottobre. La galleria autostradale non sarà transitabile dalle 20.00 alle 5.00.

Ciò è dovuto a regolari lavori di manutenzione per controllare la carreggiata, la ventilazione e i sistemi di sicurezza.

Il Touring Club Svizzero (TCS) raccomanda una deviazione attraverso il Passo del San Gottardo oppure, anche se più lunga, prendendo la strada del San Bernardino (A13) o il Passo del Sempione. Su questi percorsi il traffico è però maggiore, soprattutto nelle ore di punta.

I viaggiatori dovrebbero quindi pianificare attentamente i loro spostamenti e, se possibile, viaggiare al di fuori delle ore di punta.

Tasse più alte per gli studenti

Le tasse semestrali per gli studenti stranieri delle due principali università tecniche svizzere, ossia il Politecnico di Zurigo e l'EPFL di Losanna, aumenteranno a partire da settembre. I nuovi studenti dovranno pagare 2'190 franchi invece dei precedenti 730 franchi.

Le università giustificano l'aumento con un adeguamento agli standard internazionali. Tuttavia, alcuni criticano il fatto che la crescita dei costi potrebbe ridurre l'attrattiva delle strutture elvetiche per gli studenti stranieri di talento.

Solo i nuovi studenti sono interessati dalla novità, mentre per quelli già iscritti tutto rimane invariato.

Al Politecnico di Zurigo, gli studenti stranieri dovranno fare i conti in tasca. (foto d'archivio) sda

Nuovo sistema di fidelizzazione presso Ikea

A settembre Ikea Svizzera introduce un nuovo sistema di punti fedeltà. I membri del Programma Famiglia Ikea riceveranno un punto accreditato sul loro conto per ogni cinque franchi di spesa. I punti possono essere convertiti in buoni da utilizzare al successivo acquisto.

Ma attenzione: una volta riscattati, i buoni sono validi solo per 30 giorni. Se si riscattano i punti troppo presto, rischiano di scadere. Ikea consiglia quindi di utilizzare i buoni solo poco prima di un acquisto importante, per sfruttarne appieno il valore.

Modifiche ai viaggi aerei

Ci sono anche cambiamenti nei collegamenti aerei per la Svizzera. La compagnia statunitense Delta ridurrà i voli da Atlanta a Zurigo a partire dall'8 settembre: invece di sette volte a settimana, la rotta sarà servita solo tre volte. Verrà utilizzato un Airbus A330-200 in sostituzione del precedente Boeing 767.

Ci saranno tagli anche sulla rotta New York-Ginevra. Dal 3 settembre ci saranno solo cinque voli settimanali invece di sette.

La situazione è diversa per Swiss: la compagnia di bandiera elvetica riprende i voli per Tel Aviv prima del previsto. A partire dal 25 settembre, ossia quattro giorni in anticipo sulle precedenti indicazioni, la rotta Zurigo-Tel Aviv tornerà a essere servita quotidianamente.

Spotify diventa più costoso

Anche gli appassionati di musica devono prepararsi a dei cambiamenti. Da settembre Spotify aumenterà i prezzi degli abbonamenti Premium.

In Europa, l'abbonamento singolo passerà da 10,99 a 11,99 euro, mentre in Svizzera il nuovo prezzo è di 13,95 franchi. L'aumento fa parte di un adeguamento a livello mondiale che il servizio di streaming ha recentemente annunciato.

Spotify giustifica la mossa affermando di voler rendere disponibili più fondi per nuovi contenuti e sviluppi tecnologici. Con 696 milioni di utenti attivi in tutto il mondo - di cui 276 milioni con abbonamenti a pagamento - il servizio è una delle maggiori piattaforme musicali al mondo.

In Svizzera, circa 1,6 milioni di persone utilizzano Spotify.

Chiusure e bus sostitutivi su importanti linee ferroviarie

Anche chi viaggia in treno dovrà avere pazienza a settembre. Nei fine settimana dal 6 al 7 e dal 20 al 21 ci saranno restrizioni sulla linea Zurigo-Berna a causa di lavori di costruzione nei pressi di Rupperswil.

Durante questo periodo, degli autobus sostitutivi circoleranno ogni mezz'ora e numerosi treni Intercity e regionali saranno cancellati o deviati.

Ci saranno anche restrizioni internazionali: i collegamenti EuroCity per Milano termineranno la loro corsa a Domodossola fino a metà settembre, prima della riapertura della linea.

Sono previsti lavori anche sulla linea Friburgo-Lausanne, che sarà chiusa dal 5 all'8 settembre. Anche in questo caso le FFS utilizzeranno bus sostitutivi.

Lo smalto per unghie sarà vietato

A partire dal 1° settembre 2025, in Svizzera e nell'UE saranno vietati gli smalti per unghie contenenti la sostanza TPO, considerata dannosa per la fertilità e la salute.

Il cambiamento colpirà duramente l'industria.