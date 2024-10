Ecco il nuovo tre InterCity ICN ammodernato delle FFS Ecco il primo treno InterCity ICN ammodernato a Yverdon. Immagine: Samuel Walder Le FFS hanno modernizzato il convoglio. Immagine: SBB La prima classe ha nuovi posti a sedere. Immagine: SBB I telefoni cellulari possono essere ricaricati senza fili nella prima classe. Immagine: SBB Anche la carrozza ristorante è stata completamente rinnovata. Immagine: SBB E gli spazi per le biciclette sono stati ridisegnati. Immagine: SBB Ecco il nuovo tre InterCity ICN ammodernato delle FFS Ecco il primo treno InterCity ICN ammodernato a Yverdon. Immagine: Samuel Walder Le FFS hanno modernizzato il convoglio. Immagine: SBB La prima classe ha nuovi posti a sedere. Immagine: SBB I telefoni cellulari possono essere ricaricati senza fili nella prima classe. Immagine: SBB Anche la carrozza ristorante è stata completamente rinnovata. Immagine: SBB E gli spazi per le biciclette sono stati ridisegnati. Immagine: SBB

Giovedì mattina le FFS hanno presentato il loro primo InterCity ICN completamente modernizzato. Ecco i numerosi miglioramenti che attendono i clienti sul nuovo treno.

Samuel Walder Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Giovedì mattina le FFS hanno presentato il loro primo InterCity ICN completamente ammodernato.

Sono numerosi i miglioramenti che attendono i clienti sul treno.

I lavori di ammodernamento sono iniziati nel 2021 e si concluderanno nel 2031. Mostra di più

Giovedì mattina è iniziata una nuova era per i treni pendolari delle FFS. A Yverdon-les-Bains (VD), le Ferrovie Federali Svizzere hanno presentato il primo InterCity ICN completamente modernizzato.

Le FFS hanno messo in servizio i 44 treni ICN, noti anche come «treni Expo», nel 2001. Hanno percorso circa otto milioni di chilometri ciascuno e sono ora in fase di ammodernamento per poter essere utilizzati per altri 20 anni.

Secondo l'ex regia federale sono stati apportati numerosi miglioramenti per rendere il viaggio più confortevole per i clienti, tra cui un concetto di illuminazione rivisto, una migliore ricezione dei telefoni cellulari, nuovi sedili imbottiti e rivestiti, nuova moquette e nuovi tavolini laterali con prese di corrente integrate.

Miglioramenti tecnici

Anche la zona business e la carrozza ristorante riceveranno nuovi tavoli e nuovi posti a sedere, mentre la zona famiglia sarà ridisegnata.

Sono state introdotte anche misure per aumentare l'efficienza energetica. In prima classe è ora possibile ricaricare il proprio cellulare in modo induttivo posizionandolo su appositi punti incassati nei tavoli.

In un comunicato stampa le FFS scrivono che saranno installati schermi LED ad alta risoluzione più grandi per le informazioni ai clienti. Anche le toilette saranno rinnovate e tutte le carrozze saranno ridipinte all'esterno.

Ci saranno anche molti miglioramenti tecnici, con vari componenti come carrelli e motori completamente rinnovati e tutti i depositi di corrosione rimossi.

I lavori di ammodernamento sono iniziati nel 2021 e si concluderanno nel 2031. Circa 150 dipendenti dello stabilimento di Yverdon sono coinvolti in questo importante progetto. I vagoni saranno prima completamente svuotati e poi rimessi a nuovo.

Il prototipo del primo ICN modernizzato dovrebbe entrare in funzione quest'anno dopo una serie di test.

Ecco il video della presentazione dell'InterCity ICN rinnovato (con sottotitoli in tedesco):