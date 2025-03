Quando si tratta di tasse, ci sono alcune scadenze da rispettare, altrimenti possono diventare costose. Ti-Press

Come ogni anno, il termine per l'inoltro della dichiarazione d'imposta si avvicina. Ecco una panoramica delle scadenze da rispettare e di cosa succede in caso di mancato rispetto.

Hai fretta? blue News riassume per te In Svizzera la dichiarazione d'imposta deve essere presentata nella maggior parte dei cantoni entro il 31 marzo 2025.

Le scadenze variano però a seconda del luogo di domicilio.

Il mancato rispetto del termine d'inoltro può comportare dei solleciti e delle possibili multe.

Ecco tutte le scadenze a cui prestare attenzione. Mostra di più

I nuovi fogli da compilare per le dichiarazioni d'imposta sono arrivate nelle case degli svizzeri tra gennaio e febbraio. Per essere sicuri di non dimenticarsene, blue News vi fornisce una panoramica delle scadenze da rispettare.

È importante però notare che i termini d'inoltro e le normative esatte variano da cantone a cantone. È quindi consigliabile verificare le specifiche dato del proprio luogo di domicilio.

Ecco entro quando deve essere completata la dichiarazione d'imposta

La dichiarazione d'imposta, i moduli ausiliari e gli allegati richiesti hanno un diverso termine di inoltro a seconda del cantone. Nella maggior parte è necessario presentarli entro il 31 marzo 2025. È il caso, ad esempio, di Zurigo, Basilea Città e Basilea Campagna.

Al contrario, a Berna la dichiarazione d'imposta deve essere presentata entro il 15 marzo, mentre in Ticino entro il 30 aprile.

Come funziona la richiesta di proroga?

Se avete bisogno di più tempo, potete richiedere una proroga della data di scadenza. Una prima proroga è possibile in molti cantoni fino al 30 settembre e spesso è gratuita. Anche in questo caso vale quanto segue: in ogni cantone esistono normative diverse.

I documenti fiscali contengono informazioni su dove e come è possibile richiedere la proroga per via elettronica, spesso scansionando un codice QR o collegandosi a un indirizzo web.

Chi ha bisogno di un'ulteriore proroga o non rispetta la nuova scadenza paga una tassa che di solito si aggira tra i 40 e i 60 franchi.

In molti cantoni è possibile una proroga fino all'autunno. I cittadini bernesi possono scegliere tra una proroga fino al 15 luglio (gratuita), al 15 settembre (20 franchi) o al massimo fino al 15 novembre (40 franchi).

Nel Canton Zurigo dipende dal rispettivo comune di domicilio. A Basilea Città è possibile una proroga fino alla fine di settembre. Se i contribuenti di Basilea Città e Basilea Campagna hanno bisogno di più tempo, devono pagare una tassa di 40 franchi.

Nella regione di Basilea è previsto anche un secondo sollecito per i contribuenti in ritardo. Chi si lascia sfuggire l'occasione paga 50 franchi. Nel Canton Zurigo, il sollecito non costa nulla. Tuttavia chi non risponde subirà un accertamento a discrezione, che può essere costoso.

In Ticino il termine concesso ulteriormente è generalmente fissato al 30 settembre, e da quest'anno la richiesta di proroga si può effettuare solamente online.

Ecco entro quando bisogna pagare le tasse

In Svizzera i termini di pagamento si applicano alle imposte cantonali e all'imposta federale diretta. In molti cantoni i contribuenti hanno 30 giorni di tempo per pagare le imposte cantonali dopo aver ricevuto la decisione di tassazione.

Per l'imposta federale diretta, la data di scadenza è solitamente il 1° marzo dell'anno successivo, con un termine di pagamento di 30 giorni.

Molti cantoni offrono anche pagamenti rateali. Questo significa che è possibile pagare le imposte in rate mensili. Anche in questo caso, però, ogni cantone ha regole diverse. È meglio informarsi presso il proprio luogo di domicilio.

Cosa succede se non si presenta la dichiarazione d'imposta?

Innanzitutto, le autorità fiscali vi invieranno un promemoria. Se non le avete ancora presentate, potete ricevere una multa per violazione degli obblighi procedurali. Il prezzo varia a seconda del Cantone.

Il vostro reddito e il vostro patrimonio saranno quindi valutati dalle autorità fiscali. Di solito la valutazione è meno favorevole rispetto a quella che si ottiene compilando da soli la dichiarazione.