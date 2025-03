Ecco tutti i cambiamenti da aprile in Svizzera che devi conoscere

Le FFS prolungano il treno fino a Europapark (immagine illustrativa). Immagine: SBB

Dal mese di aprile ci aspettano ancora numerosi cambiamenti e adeguamenti.

Dai collegamenti ferroviari verso l'Europa-Park, ai nuovi permessi di viaggio e alle restrizioni per le vacanze in Francia: sono in arrivo numerosi cambiamenti anche ad aprile in Svizzera

Martin Pfister entra in carica

Il 12 marzo il consigliere federale Martin Pfister è stato eletto in carica come il nuovo capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

Pfister, lui stesso colonnello dell'Esercito svizzero, succede ufficialmente il 1° aprile a Viola Amherd, che ha ricoperto la carica dal 2018.

Gli attacchi informatici devono essere segnalati

A partire dal 1° aprile, i gestori di infrastrutture critiche dovranno segnalare alla Confederazione i cyberattacchi con un elevato potenziale di danno. Il Consiglio federale sta mettendo in vigore una modifica della legge e della relativa ordinanza. La legge prevede multe nel caso in cui le autorità, le organizzazioni o le aziende non rispettino l'obbligo di segnalazione.

La base giuridica per questo però non entrerà in vigore prima del 1° ottobre. L'obbligo si applicherà quindi per i primi sei mesi, ma non ci saranno sanzioni in caso di mancata segnalazione.

L'obbligo di segnalazione si applica, ad esempio, al Consiglio federale e al Parlamento, al Ministero pubblico della Confederazione, alle forze armate, alle università, alle banche, ai fornitori di servizi sanitari ed energetici, alla Società svizzera di radiodiffusione (SRG) e alle compagnie ferroviarie.

Secondo il decreto, gli attacchi informatici devono essere segnalati all'Ufficio federale della cibersicurezza entro 24 ore dalla loro scoperta.

I viaggiatori verso il Regno Unito hanno bisogno di un'autorizzazione

Dal 2 aprile, il solo passaporto non sarà più sufficiente per recarsi nel Regno Unito. È necessaria anche un'autorizzazione di viaggio elettronica (ETA). L'autorizzazione per viaggiare in Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord costa 10 sterline a persona, l'equivalente di circa 11 franchi.

L'ETA è valida per due anni e deve essere rinnovata solo successivamente. Il rinnovo può essere effettuato tramite un'applicazione o online.

Ad Amsterdam non sono più ammesse tutte le imbarcazioni

Amsterdam sta introducendo una zona ambientale per le imbarcazioni nel centro della città, attraversato da canali. A partire da aprile, la capitale olandese ha annunciato che saranno ammesse solo le imbarcazioni da diporto alimentate a elettricità o idrogeno e le barche a remi.

Chi non rispetterà le nuove regole riceverà inizialmente un avvertimento e dall'estate saranno comminate multe.

Fino al 2030 saranno applicate esenzioni temporanee per i proprietari di imbarcazioni con motori a benzina e diesel che hanno già ricevuto una licenza di navigazione per diversi anni e sono soggetti a una tassa.

Anche le imbarcazioni storiche dei musei sono esenti dal regolamento. Le vie d'acqua continue su cui barche e navi attraversano Amsterdam non sono incluse nella nuova zona ambientale.

Le FFS offrono collegamenti con l'Europa-Park

I collegamenti ferroviari dalla Svizzera all'Europa-Park vengono ampliati: dal 12 aprile 2025, il cosiddetto Railcoaster partirà da Zurigo e offrirà collegamenti a Basilea per i viaggiatori della Svizzera occidentale e della regione del Mittelland.

Il viaggio sarà effettuato con il treno a lunga percorrenza Giruno, come annunciato dalle FFS. Il treno circola il sabato, la domenica e nei giorni festivi. I biglietti sono disponibili a partire da 95 franchi.

La Francia introduce nuove zone a basse emissioni

Cambiamenti anche per i viaggi in Francia: il pedaggio per le autostrade francesi viene gradualmente convertito in un sistema elettronico («free flow»). Inoltre da aprile si applicheranno le nuove Zones à Trafic Limité (ZTL), paragonabili alle omonime zone di traffico italiane.

Ai veicoli non autorizzati sarà vietata la circolazione in queste zone, in generale o limitatamente a determinate ore del giorno.

Aumento dei sussidi per gli impianti solari

I sistemi solari saranno maggiormente sovvenzionati in futuro. Marijan Murat/dpa

A partire dal 1° aprile 2025, il sussidio per gli impianti fotovoltaici con un angolo di inclinazione di almeno 75 gradi sarà notevolmente aumentato. Per gli impianti integrati passerà da 250 a 400 franchi svizzeri per kW di capacità installata, e da 100 a 200 franchi svizzeri per gli impianti annessi e indipendenti.

Questo incentiva la costruzione di sistemi di facciata che producono molta elettricità nei mesi invernali. I sistemi con una potenza totale di 100 kW o più riceveranno il tasso di remunerazione dei sistemi integrati (330 franchi svizzeri/kW) per le potenze inferiori a 100 kW e 250 franchi svizzeri/kW per le potenze installate superiori.

Inoltre, a partire dal 1° aprile il contributo unico sarà ridotto di 20 franchi ciascuno per i segmenti di mercato in rapida crescita dei sistemi con una potenza inferiore a 30 kW e per i sistemi annessi e indipendenti a partire da 100 kW.

Non ci saranno riduzioni per la classe di potenza da 30 a 100 kW, che sta crescendo meno. Ciò rende più interessante dal punto di vista finanziario la costruzione di impianti più grandi e l'utilizzo dell'intera superficie del tetto per la produzione di energia elettrica, dove possibile.

Si abbassano i tassi d'interesse dei crediti Covid

A partire dal 1° aprile, il Consiglio federale ridurrà i tassi d'interesse sui crediti Covid-19. Per i prestiti fino a 500'000 franchi, a partire dal 31 marzo, è previsto un interesse dello 0,25%. Per i prestiti superiori al mezzo milione di franchi si dovrà pagare un interesse dello 0,75%.

I tassi d'interesse per i crediti al 31 marzo sono stabiliti nella legge sulla garanzia di solidarietà Covid-19. Il Consiglio federale tiene conto del tasso d'interesse di riferimento della Banca nazionale svizzera (BNS).

Analisi dei dati sui richiedenti asilo

A partire dal 1° aprile, il Consiglio federale dovrebbe essere in grado di analizzare i dati provenienti da telefoni cellulari, computer e altri supporti di dati per identificare i richiedenti asilo.

L'attuazione di un disegno di legge approvato dal Parlamento comporterà costi finanziari e di personale aggiuntivi.

Secondo le informazioni fornite in precedenza dal Governo, in futuro i nuovi compiti, come la lettura dei supporti di dati, l'archiviazione temporanea e la valutazione, saranno svolti dai dipendenti dei sei centri federali per l'asilo.

Si può ipotizzare che a questo scopo sarà necessario ulteriore personale - sei posizioni aggiuntive a tempo pieno e sei a tempo parziale.

