A maggio sono in arrivo numerosi cambiamenti in Svizzera. Keystone / Imago / ChatGPT / Bildmontage blue News

Maggio in Svizzera non porta solo festività e weekend lunghi. Dal 1° del mese entrano in vigore diverse novità, da un nuovo numero d’emergenza all’aumento dei salari minimi, fino a nuove regole in materia d’asilo.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te È ormai in funzione il nuovo numero di emergenza 142 per le vittime di violenza domestica.

Il governo federale aumenta le quote di importazione di uova e patate perché la produzione nazionale non soddisfa la domanda.

I salari minimi aumentano leggermente nel settore alberghiero e della ristorazione

La prenotazione delle biciclette torna a essere obbligatoria su molte linee di autopostali turistiche. Mostra di più

Maggio è un mese di ponti in molti cantoni svizzeri. Il 1° cade di venerdì, l'Ascensione sarà giovedì 14 e la Pentecoste lunedì 25. Chi pianifica con attenzione può quindi ritagliarsi diversi fine settimana prolungati.

Ma il nuovo mese non porta soltanto giorni liberi. In Svizzera entrano infatti in vigore anche diverse nuove regole e modifiche. blue News vi offre una panoramica.

Un nuovo numero d’emergenza per le vittime di violenza domestica

Dal 1° maggio è attivo in tutta la Svizzera il nuovo numero d’emergenza 142. È destinato alle persone vittime di violenza domestica o a chi cerca aiuto in questo ambito.

Il numero fa parte di una campagna nazionale di prevenzione contro la violenza domestica, sessuale e di genere, lanciata dalla consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider.

Le persone interessate potranno ricevere consulenza professionale 24 ore su 24. Già prima dell’avvio del servizio, il nuovo canale di aiuto era stato promosso con volantini e sui social media.

Più uova potranno essere importate

In questo momento le uova scarseggiano in alcuni negozi di alimentari. (immagine simbolica) Marcus Brandt/dpa

Novità anche per quanto riguarda la spesa. Dal 1° maggio aumenta in modo significativo il contingente doganale per le uova, come stabilito dalla Confederazione. La ragione è l’aumento della domanda: la produzione svizzera cresce, ma non riesce ancora a coprire interamente il fabbisogno.

Il contingente viene quindi aumentato di 15’000 tonnellate, raggiungendo complessivamente le 36’000. Ciò permetterà di importare ulteriori uova a un’aliquota doganale ridotta. In totale si tratta di circa 576 milioni di uova.

La prima tranche sarà liberata dal 1° maggio, mentre una seconda seguirà a settembre.

La produzione locale non sarà impattata da questa modifica, in quanto continueranno ad essere vendute le quantità concordate di uova svizzere.

Anche le patate entreranno più facilmente nel Paese

Non aumenta soltanto l'importazione delle uova. Dal 1° maggio l’Ufficio federale dell’agricoltura alza temporaneamente anche il contingente doganale parziale per le patate.

In questo caso si tratta di 10’000 tonnellate supplementari. La misura resterà in vigore fino alla fine dell’anno e servirà ad attenuare eventuali carenze.

La SEM torna a decidere sulle domande d’asilo dei siriani

Una modifica particolarmente sensibile riguarda la politica d’asilo. Dal 1° maggio la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) tratterà nuovamente le domande d’asilo dei cittadini siriani secondo le procedure ordinarie.

Dopo la caduta del governo siriano alla fine del 2024, la SEM aveva inizialmente sospeso le decisioni, in quanto non era in grado di valutare se i rischi di persecuzione sussistessero nei casi trattati.

Dopo una ripresa graduale, ora l’autorità torna alla procedura normale.

La SEM ritiene che in Siria non vi sia più ovunque una situazione generalizzata di violenza su tutto il territorio nazionale. Per questo motivo, i rinvii verso determinate regioni possono nuovamente essere ordinati, a condizione che sussistano circostanze favorevoli.

La situazione resta comunque ancora parecchio delicata. Attualmente sono pendenti circa 850 domande di cittadini siriani in prima istanza.

Salari minimi leggermente più alti nella ristorazione

A maggio ci saranno nuovi salari minimi nel settore della ristorazione. sda

Nel settore alberghiero e della ristorazione, da maggio entrano in vigore nuovi salari minimi. La base è il nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro, la cui dichiarazione di obbligatorietà generale è stata approvata dal Consiglio federale.

Le parti sociali si sono orientate alla previsione di rincaro della Segreteria di Stato dell’economia. I salari aumentano quindi di circa lo 0,2%.

Per il personale senza tirocinio professionale, il nuovo salario minimo mensile è di 3713 franchi. Chi dispone di un certificato federale di formazione pratica riceverà almeno 4070 franchi. Per i dipendenti con AFC, la retribuzione minima è fissata a 4528 franchi. Con una formazione continua o il superamento di un esame professionale superiore, gli importi salgono rispettivamente a 4635 e 5293 franchi.

Bici sui bus, torna l’obbligo di prenotazione

Con maggio inizia anche la stagione estiva di AutoPostale. Su molte linee turistiche torna quindi l’obbligo di prenotazione per il trasporto delle biciclette.

La misura riguarda, tra gli altri, i Grigioni, la Svizzera centrale, l’Oberland bernese, il Vallese, parti della Romandia e la Svizzera orientale. Il Ticino è escluso.

AutoPostale motiva la regola con la volontà di evitare delusioni dovute alla mancanza di posti disponibili. La prenotazione costa 2 franchi, da aggiungere al prezzo del biglietto.

Adeguata la formazione dei coltellinai

Cambia qualcosa anche nella formazione professionale. Viene infatti adeguata la formazione di coltellinaia e coltellinaio AFC.

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione mette in vigore dal 1° maggio l’ordinanza riveduta. La formazione dovrà così orientarsi maggiormente alle moderne tecniche di produzione e alla specializzazione professionale.