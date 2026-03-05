Il consigliere federale Albert Rösti appare sugli schermi della sala di controllo della SRF nel centro media di Palazzo federale durante una conferenza stampa sull'iniziativa popolare «200 franchi bastano! (Iniziativa SSR)», mercoledì 21 gennaio 2026, a Berna. Keystone/Peter Klaunzer

L’8 marzo la Svizzera sarà chiamata alle urne per votare sull'iniziativa SSR. Il testo propone di ridurre il canone radiotelevisivo a 200 franchi all'anno e di esentare completamente le aziende dal pagamento. Ma che cosa cambierebbe davvero con questa decisione? E quali sarebbero le conseguenze per il servizio pubblico e per i media nel Paese?

L'8 marzo popolo e Cantoni si esprimeranno sull'iniziativa «200 franchi bastano! (Iniziativa SSR)». Il testo propone di ridurre il canone radiotelevisivo a 200 franchi e di abolire completamente il contributo a carico delle imprese.

blue News risponde alle domande principali sulla proposta di legge.

Qual è la situazione iniziale?

Le economie domestiche e le aziende finanziano insieme la SSR e le 38 emittenti radiofoniche locali e televisive regionali che ricevono la concessione.

La riscossione avviene tramite l'azienda privata Serafe AG per le famiglie e tramite l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) per le imprese, su mandato della Confederazione. L'importo del canone è stabilito dal Consiglio federale.

Nel 2019 il Governo ha ridotto il contributo per le economie domestiche da 365 a 335 franchi all'anno. All'epoca il dibattito era segnato dall'iniziativa «No Billag», che chiedeva l'abolizione totale del canone radiotelevisivo. Nel 2018 quasi il 72% dei votanti aveva respinto quella proposta.

Chi non paga il canone?

Le persone che percepiscono prestazioni complementari federali possono chiedere l'esenzione dal canone per la propria economia domestica. Anche le persone sorde o cieche non sono tenute a pagarlo.

Sono inoltre esentati alcuni cittadini con statuto particolare, come i diplomatici. Per quanto riguarda le imprese, non devono versare il contributo quelle che non sono soggette all'IVA.

Sinistra e destra si scontrano con le unghie e con i denti sull'iniziativa SSR. sda

Qual è la situazione all'estero?

In diversi Paesi il canone per le emittenti pubbliche è più basso rispetto alla Svizzera. A differenza della SSR, però, queste realtà trasmettono in una sola lingua.

Secondo il Consiglio federale, il plurilinguismo e le dimensioni ridotte del Paese spiegano il livello più elevato del canone elvetico. Se la Svizzera fosse monolingue, i costi di produzione della SSR sarebbero inferiori di circa il 40%.

Cosa vuole esattamente l'iniziativa?

L'iniziativa popolare «200 franchi bastano! (Iniziativa SSR)» chiede di abbassare il canone radiotelevisivo per le economie domestiche dagli attuali 335 franchi a un massimo di 200 franchi all'anno.

Inoltre, tutte le aziende verrebbero esentate dal pagamento. Il canone dovrebbe finanziare soltanto programmi che garantiscono un «servizio essenziale al pubblico».

Il testo prevede anche diverse disposizioni transitorie. Le regole sulla perequazione finanziaria e la quota spettante alle emittenti radio e TV regionali private resterebbero invariate. È inoltre stabilito che il canone debba diminuire se aumenta il numero di economie domestiche.

Il Consiglio federale sarebbe tenuto ad adeguarlo ogni cinque anni, tenendo conto dell'inflazione.

Secondo gli oppositori, un sì significherebbe una massiccia riduzione dei servizi. sda

Perché si chiama «iniziativa per il dimezzamento»?

Il nodo centrale è che l'iniziativa imporrebbe una forte riduzione dei costi alla SSR e una concentrazione dell'offerta sui settori considerati prioritari. Secondo i calcoli della Confederazione, in caso di accettazione le entrate della SSR provenienti dal canone verrebbero praticamente dimezzate.

Per le economie domestiche il contributo scenderebbe di circa il 40%. Sommando a ciò la soppressione totale del canone per le aziende, il risultato sarebbe un taglio complessivo di circa la metà dei finanziamenti.

Cosa succede se l'iniziativa viene respinta?

Anche in questo scenario, famiglie e imprese beneficerebbero di un alleggerimento. Nel giugno 2024, quale controprogetto all'iniziativa, il Consiglio federale ha deciso di ridurre il canone per le economie domestiche da 335 a 312 franchi nel 2027 e a 300 franchi nel 2029. Dal 2027 circa 65'000 aziende in più saranno esentate dal pagamento.

In concreto, dal 2027 verserà il contributo solo il 20% delle imprese soggette all'IVA, contro il 33% attuale. Dopo la votazione, il Consiglio federale definirà anche la nuova concessione della SSR.

Secondo le prime indicazioni, ai media privati verrà riconosciuto un margine d'azione più ampio. In futuro la SSR dovrà concentrarsi maggiormente su informazione, cultura ed educazione nel settore audiovisivo. Per l'offerta online, il Governo sta valutando ulteriori limitazioni ai contenuti testuali.

Cosa farà la SSR in caso di vittoria del «sì»?

Attualmente la SSR dà lavoro a circa 7'000 persone. In caso di accettazione dell'iniziativa, oltre 3'000 posti verrebbero soppressi e diversi siti produttivi dovrebbero chiudere.

Secondo le stime della Confederazione, andrebbero inoltre persi più di 3'200 impieghi presso aziende che collaborano economicamente con la SSR. Sarebbero coinvolti autori, interpreti e società di produzione del settore audiovisivo, ma anche realtà attive nell'edilizia e nella ristorazione.

Anche se l'iniziativa venisse respinta, la SSR sarà comunque chiamata a risparmiare, seppur in misura più contenuta. Entro il 2029 il budget dovrebbe ridursi di circa il 17%.

Con il progetto «Enavant» l'azienda sta rivedendo strutture, processi e offerta. Fino al 2029 sono previsti tagli per un totale di 900 posti a tempo pieno.

Il Consiglio federale respinge l'iniziativa della SSR, che chiede una riduzione del canone da 335 a 200 franchi. sda

Chi è a favore dell'iniziativa?

La petizione per il referendum è stata lanciata dai rappresentanti dell'UDC e dei Giovani Liberali. Sono sostenuti dall'UDE, dalla Lega, dall'associazione di categoria Gastrosuisse e dal Centre Patronal.

Quali sono gli argomenti dei sostenitori?

I sostenitori dell'iniziativa ritengono che, in un periodo segnato dall'aumento dei premi di cassa malati e degli affitti, le economie domestiche abbiano bisogno di un alleggerimento.

Sottolineano inoltre che in Svizzera il canone radiotelevisivo è il più elevato al mondo. A loro avviso, soprattutto i giovani pagano per offerte mediatiche che non utilizzano e dovrebbero quindi essere sollevati da questo onere.

Anche le famiglie monoparentali sarebbero penalizzate dal sistema attuale. Per quanto riguarda le imprese, il contributo viene considerato una doppia imposizione ingiustificata.

Il comitato promotore chiede che la SSR si concentri sul proprio mandato di base, sostenendo che negli ultimi anni si sia estesa sempre più nei settori dell'intrattenimento, dello sport e dell'offerta online.

Chi è contrario all'iniziativa della SSR?

Il Consiglio federale e il Parlamento respingono l'iniziativa. Il PS, il Centro, i Verdi, i Verdi Liberali e il Partito Evangelico Svizzero sono favorevoli al «no». Anche i delegati del PLR hanno deciso di votare contro l'iniziativa, anche se di stretta misura.

Anche i Cantoni, le città e i Comuni, così come diverse organizzazioni sportive, culturali e di anziani, stanno facendo campagna contro l'iniziativa.

Quali sono gli argomenti degli oppositori?

Per i contrari, un dimezzamento del canone indebolirebbe in particolare l'offerta destinata alle minoranze linguistiche e metterebbe a rischio la formazione democratica dell'opinione.

I media privati, sostengono, non sarebbero in grado di compensare il vuoto che si creerebbe. Si teme inoltre una centralizzazione delle redazioni e un ridimensionamento dell’informazione regionale.

In un contesto internazionale segnato da crisi e pressioni sulla democrazia, servono media solidi per contrastare la disinformazione. Se l'iniziativa fosse accolta, il pubblico avrebbe meno contenuti svizzeri a disposizione, avvertono gli oppositori.

Con una SSR ridimensionata, una parte significativa dell'offerta non potrebbe più essere garantita autonomamente. Di conseguenza, gli utenti dovrebbero orientarsi sempre più verso servizi a pagamento, senza un reale alleggerimento per alcune economie domestiche.

Qual è la situazione attuale?

La corsa si preannuncia molto equilibrata. I primi sondaggi indicano un testa a testa. Secondo l'inchiesta SSR pubblicata a metà gennaio, il 52% degli intervistati si sarebbe detto decisamente o piuttosto contrario all'iniziativa, mentre il 46% si sarebbe espresso a favore.

Nel sondaggio realizzato da «20 Minuten» e Tamedia, invece, il 50% era favorevole e il 48% contrario.

Quanto costano le campagne?

I comitati che hanno investito più di 50'000 franchi nella campagna sull'iniziativa SSR hanno dichiarato spese complessive per 5,77 milioni di franchi.

Dai dati pubblicati dal Controllo federale delle finanze (CDF) emerge che gli oppositori hanno messo in campo circa il doppio delle risorse rispetto ai sostenitori.

Circa la metà dei fondi del fronte contrario proviene dal PS e dall'Associazione svizzera dei media. Il resto è ripartito tra l'associazione «Save our films», l'Alleanza per la diversità dei media, il Consiglio svizzero della musica, il Comitato sportivo contro l'iniziativa di dimezzamento, la Fondazione per la democrazia diretta e Operazione Libero.

Sul fronte favorevole, circa tre quarti dei mezzi finanziari arrivano dall'IG SRG «200 franchi bastano», che riunisce esponenti dell'UDC, dei Giovani Liberali e dell'Unione svizzera delle arti e mestieri. Quest’ultima, insieme all'UDE e all'Associazione PMI e Commercio del Canton Zurigo, contribuisce in misura più contenuta alla campagna.