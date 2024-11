I due progetti di modifica del Codice delle obbligazioni, che saranno sottoposti a votazione il 24 novembre, riguardano il diritto di locazione. Keystone

Il 24 novembre gli aventi diritto di voto in Svizzera si esprimeranno su due modifiche del Codice delle obbligazioni sul Diritto di locazione. Ecco tutto quello che c'è da sapere sui due progetti di legge.

SDA / red SDA

Hai fretta? blue News riassume per te Il 24 novembre gli aventi diritto di voto in Svizzera si esprimeranno su due modifiche del Codice delle obbligazioni sul Diritto di locazione.

La prima vuole che d'ora in avanti i locatori debbano accettare il subaffitto per iscritto.

La seconda farà sì che le disposizioni relative alla disdetta per bisogno personale del proprietario saranno allentate.

I favorevoli vogliono prevenire gli abusi nel subaffitto e consentire ai proprietari di casa di usare più rapidamente le proprie stanze.

Gli oppositori criticano un pericoloso indebolimento della tutela degli inquilini.

Ecco tutto quello che c'è da sapere Mostra di più

Il 24 novembre saranno sottoposte alle urne due progetti di legge sul diritto di locazione. Entrambi sono stati posti a referendum.

Le modifiche al Codice delle obbligazioni (CO) riguardano il subaffitto di appartamenti e le disdette per bisogno personale.

Ecco tutto quello che c'è da sapere sui due progetti di legge:

La situazione di partenza

Il subaffitto

Secondo la legge in vigore chiunque abbia affittato un appartamento o un locale commerciale può subaffittarlo.

I proprietari possono rifiutarsi solo se l'inquilino principale subaffitta i locali a un prezzo eccessivo, se il proprietario deve accettare uno svantaggio - ad esempio a causa del rumore - o se l'inquilino principale non informa il proprietario delle condizioni del subaffitto.

L'inquilino principale deve anche informare il locatore che si trasferisce nei locali come subaffittuario. È possibile offrire un appartamento in affitto temporaneo su Airbnb.

La disdetta per bisogno personale

Al momento i locatori possono dare agli inquilini un preavviso di disdetta per bisogno personale solo se hanno una necessità «urgente» per sé stessi o per parenti stretti.

L'uso personale può essere preso in considerazione per la proroga del contratto di locazione in caso di difficoltà e in caso di controversie legali.

Anche dopo l'acquisto di un immobile, il nuovo proprietario può disdire il contratto di locazione per bisogno personale.

I progetti di legge

I due progetti di legge non sono stati avviati e redatti dal Consiglio federale, ma dal Parlamento. Il Codice delle obbligazioni sarà modificato sotto due aspetti.

Il subaffitto

I requisiti più severi per il subaffitto di locali in affitto mirano a prevenire gli abusi. Gli inquilini dovranno presentare una richiesta scritta di subaffitto e i proprietari dovranno approvare il subaffitto per iscritto. Se le regole non vengono rispettate, il contratto di locazione può essere cessato.

Inoltre i locali possono essere subaffittate solo per un massimo di due anni e i proprietari possono anche rifiutare il subaffitto «per motivi diversi da quelli attualmente applicabili».

La disdetta per bisogno personale

In futuro le esigenze personali del proprietario dovranno essere «significative e attuali, basate su una valutazione oggettiva» per sé stessi e per i parenti stretti.

I locatori dovrebbero quindi essere in grado di disdire i contratti di locazione in modo più rapido e semplice.

Le argomentazioni dei sostenitori

Il subaffitto

La carenza di alloggi e l'affitto di spazi abitativi su piattaforme come Airbnb favoriscono gli abusi di subaffitto, sostengono il Consiglio federale e il Parlamento.

Proprietari e inquilini potrebbero comunque concordare ulteriori opzioni e formulare condizioni, come il subaffitto per più di due anni o il subaffitto tramite piattaforme online.

La disdetta per bisogno personale

Con l'allentamento delle disposizioni relative alla registrazione dell'uso proprio, il Parlamento vuole garantire che i locatori possano utilizzare autonomamente le stanze affittate in tempi più brevi rispetto a quelli attuali.

Il fatto che i proprietari continuino a essere responsabili per i danni subiti dagli inquilini in seguito a una disdetta anticipata relativizza l'impatto della legge sugli inquilini. Anche le proroghe per gli inquilini restano possibili e le disdette per bisogno personale possono essere contestate.

In Parlamento UDC, PLR e la maggioranza del Centro hanno detto «sì» a entrambi gli emendamenti alla legge sulle locazioni. I Verdi liberali hanno votato a favore solo della modifica per la rivendicazione dell'uso personale.

Le argomentazioni degli oppositori

Un'alleanza guidata dall'Associazione Svizzera degli Inquilini sta combattendo le modifiche al Codice delle obbligazioni con un referendum. Secondo gli oppositori le proposte sono un attacco alla protezione degli inquilini.

Il subaffitto

Il collaudato subaffitto sarà massicciamente limitato. La protezione degli inquilini verrebbe indebolita senza necessità, perché il subaffitto potrebbe essere interrotto per questioni minori.

Le restrizioni riguarderebbero centinaia di migliaia di persone, dagli studenti in appartamenti condivisi agli anziani che vogliono subaffittare una stanza nel loro appartamento troppo grande. Il potenziale di abuso è basso.

La disdetta per uso personale

L'uso proprio viene già usato come scusa per sfrattare gli inquilini e poi riaffittare le stanze a un affitto più alto. È una pratica disonesta. Gli inquilini sono meno tutelati se le esigenze del proprietario non sono urgenti.

In Parlamento, il PS e i Verdi hanno respinto entrambe le modifiche alla legge sugli affitti. I Verdi liberali hanno detto «no» solo alle disposizioni più severe sul subaffitto.

SDA / red