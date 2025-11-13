Chiunque abbia seguito Trump sa che la sua opinione può cambiare rapidamente. KEYSTONE

Un eventuale accordo sui dazi con gli Stati Uniti potrebbe dare un notevole impulso all'industria svizzera delle esportazioni. Ecco le domande e le risposte più importanti sul potenziale accordo tra Berna e Washington.

Guy Parmelin è a Washington D.C. per negoziare un possibile accordo sui dazi con il rappresentante del commercio statunitense.

Le tariffe punitive americane sulle importazioni svizzere potrebbero scendere dal 39 al 15%, il che aiuterebbe in particolare l'industria degli orologi e dei macchinari.

Il ministro dell'economia Guy Parmelin e la segretaria di Stato Helene Budliger sono arrivati a Washington D.C. giovedì mattina. Il consigliere federale vuole incontrare il rappresentante del commercio statunitense Jamieson Greer per un colloquio.

Come potrebbe essere l'accordo?

Non si sa con esattezza, ma un potenziale accordo prevederebbe una significativa riduzione degli attuali dazi punitivi statunitensi sulle importazioni svizzere, dall'attuale 39 a circa il 15%.

Questa nuova tassa corrisponderebbe quindi a quello che si applica anche all'UE.

Cosa significherebbe un accordo per la Svizzera?

Un accordo doganale con gli Stati Uniti significherebbe innanzitutto un significativo sollievo per l'economia svizzera orientata all'esportazione. Dazi del 15% metterebbero la Confederazione su un piano di parità con l'UE in termini di dogana e conterrebbero i danni economici.

In particolare l'industria elvetica degli orologi e dei macchinari potrebbe tirare un sospiro di sollievo grazie a un intesa. Il mercato statunitense riveste per loro un'importanza fondamentale.

Poiché ci si aspetta un accordo a breve, negli ultimi giorni le azioni delle aziende di beni di lusso - come Richemont e Swatch - sono salite di valore.

Anche molte PMI svizzere, che riforniscono principalmente le aziende americane con i loro prodotti di nicchia, potrebbero trarre vantaggio da questo accordo.

Cosa ha offerto la Svizzera agli Stati Uniti?

Non è ancora chiaro cosa Berna abbia offerto a Washington in cambio di una riduzione dei daz.

Sono trapelate - ma finora non confermate - possibili concessioni sull'accesso al mercato di alcuni prodotti agricoli, sull'acquisto di gas naturale liquefatto o persino di attrezzature per la difesa. Anche gli impegni di investimento da parte di aziende private giocherebbero un ruolo importante.

È anche ipotizzabile che la Svizzera sia disposta ad autorizzare l'importazione dei cosiddetti polli clorati. Finora l'importazione di polli statunitensi trattati con un bagno di cloro dopo la macellazione è stata vietata nel nostro Paese.

Lo scorso fine settimana è stata resa nota anche una nuova richiesta da parte dell'America: secondo i media starebbe spingendo affinché la Confederazione si unisca in futuro al regime di sanzioni americane, una richiesta che ha incontrato resistenza nella politica elvetica, da sinistra a destra.

Perché Trump dovrebbe cedere?

Chiunque abbia seguito Donald Trump sa che la sua opinione può cambiare rapidamente. Ciononostante, a volte vale la pena di puntare sul fascino con lui. È esattamente quello che hanno fatto la scorsa settimana diversi esponenti di spicco dell'economia svizzera.

Martedì sera il capo di Rolex Jean-Frédéric Dufour, che avrebbe un ottimo rapporto con il presidente, lo ha incontrato. Gli avrebbe anche regalato un esclusivo «orologio da tavolo» Rolex.

E infatti il repubblicano ha parlato pubblicamente dell'accordo. Dopo una telefonata con il rappresentante commerciale statunitense Greer, il Parmelin ha parlato di «colloqui molto costruttivi».

Secondo Keystone-ATS, la delegazione rossocrociata terrà gli incontri, «a diversi livelli», riguardanti i dazi con le autorità statunitensi nel pomeriggio (ora di Washington).