Arriva il grande accordo?Ecco tutto quello che c'è da sapere sui negoziati per i dazi tra Svizzera e USA
Lea Oetiker
13.11.2025
Un eventuale accordo sui dazi con gli Stati Uniti potrebbe dare un notevole impulso all'industria svizzera delle esportazioni. Ecco le domande e le risposte più importanti sul potenziale accordo tra Berna e Washington.
13.11.2025
Hai fretta? blue News riassume per te
Guy Parmelin è a Washington D.C. per negoziare un possibile accordo sui dazi con il rappresentante del commercio statunitense.
Le tariffe punitive americane sulle importazioni svizzere potrebbero scendere dal 39 al 15%, il che aiuterebbe in particolare l'industria degli orologi e dei macchinari.
Ma non si sa esattamente quale sarà l'aspetto dell'accordo.
Il ministro dell'economia Guy Parmelin e la segretaria di Stato Helene Budliger sono arrivati a Washington D.C. giovedì mattina. Il consigliere federale vuole incontrare il rappresentante del commercio statunitense Jamieson Greer per un colloquio.
Ecco le domande e le risposte più importanti.
Come potrebbe essere l'accordo?
Non si sa con esattezza, ma un potenziale accordo prevederebbe una significativa riduzione degli attuali dazi punitivi statunitensi sulle importazioni svizzere, dall'attuale 39 a circa il 15%.
Questa nuova tassa corrisponderebbe quindi a quello che si applica anche all'UE.
Un accordo doganale con gli Stati Uniti significherebbe innanzitutto un significativo sollievo per l'economia svizzera orientata all'esportazione. Dazi del 15% metterebbero la Confederazione su un piano di parità con l'UE in termini di dogana e conterrebbero i danni economici.
In particolare l'industria elvetica degli orologi e dei macchinari potrebbe tirare un sospiro di sollievo grazie a un intesa. Il mercato statunitense riveste per loro un'importanza fondamentale.
Poiché ci si aspetta un accordo a breve, negli ultimi giorni le azioni delle aziende di beni di lusso - come Richemont e Swatch - sono salite di valore.
Anche molte PMI svizzere, che riforniscono principalmente le aziende americane con i loro prodotti di nicchia, potrebbero trarre vantaggio da questo accordo.
Non è ancora chiaro cosa Berna abbia offerto a Washington in cambio di una riduzione dei daz.
Sono trapelate - ma finora non confermate - possibili concessioni sull'accesso al mercato di alcuni prodotti agricoli, sull'acquisto di gas naturale liquefatto o persino di attrezzature per la difesa. Anche gli impegni di investimento da parte di aziende private giocherebbero un ruolo importante.
È anche ipotizzabile che la Svizzera sia disposta ad autorizzare l'importazione dei cosiddetti polli clorati. Finora l'importazione di polli statunitensi trattati con un bagno di cloro dopo la macellazione è stata vietata nel nostro Paese.
Lo scorso fine settimana è stata resa nota anche una nuova richiesta da parte dell'America: secondo i media starebbe spingendo affinché la Confederazione si unisca in futuro al regime di sanzioni americane, una richiesta che ha incontrato resistenza nella politica elvetica, da sinistra a destra.
Chiunque abbia seguito Donald Trump sa che la sua opinione può cambiare rapidamente. Ciononostante, a volte vale la pena di puntare sul fascino con lui. È esattamente quello che hanno fatto la scorsa settimana diversi esponenti di spicco dell'economia svizzera.
Martedì sera il capo di Rolex Jean-Frédéric Dufour, che avrebbe un ottimo rapporto con il presidente, lo ha incontrato. Gli avrebbe anche regalato un esclusivo «orologio da tavolo» Rolex.
E infatti il repubblicano ha parlato pubblicamente dell'accordo. Dopo una telefonata con il rappresentante commerciale statunitense Greer, il Parmelin ha parlato di «colloqui molto costruttivi».
Secondo Keystone-ATS, la delegazione rossocrociata terrà gli incontri, «a diversi livelli», riguardanti i dazi con le autorità statunitensi nel pomeriggio (ora di Washington).