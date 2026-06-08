Domenica 14 giugno gli elettori svizzeri decideranno se rendere più difficile il passaggio dal servizio militare a quello civile.

I Giovani Verdi e l'associazione per il servizio civile CIVIVA si sono opposti alla relativa modifica della legge.

Ecco un breve riassunto in 5 punti degli aspetti più importanti della proposta.

La situazione iniziale

Nel 2025 sono state ammesse al servizio civile 7'211 persone, un numero mai raggiunto prima. Per contro si prevede che i numeri dell'esercito diminuiscano.

La protezione civile (PC) ha già troppo poco personale. Uno dei motivi sono le partenze anticipate, in parte dovute ai trasferimenti dall'esercito al servizio civile.

Chi non riesce a conciliare il servizio militare con la propria coscienza può ora prestare un servizio civile alternativo, che dura più a lungo della scuola reclute. L'esame di coscienza non è più necessario dal 2009.

La futura forma di servizio obbligatorio è ancora aperta nelle discussioni di Berna. Il Consiglio federale propone due opzioni. Una è il servizio di sicurezza obbligatorio per gli uomini, che dovrebbe essere svolto nell'esercito o in una futura organizzazione di PC, che combinerebbe protezione civile e servizio civile.

La seconda è un «servizio obbligatorio orientato alla domanda» per uomini e donne. Ma solo chi è necessario dovrebbe prestare servizio.

Il Parlamento chiede che il servizio di sicurezza obbligatorio per gli uomini venga introdotto al più presto. Inoltre il Consiglio nazionale ha ordinato un rapporto del Consiglio federale sulla reintroduzione dell'obiezione di coscienza.

Ecco cosa cambia con la modifica di legge

Secondo la maggioranza parlamentare di centro-destra, troppi soldati di leva passano dall'esercito al servizio civile. Ha quindi deciso di innalzare gli ostacoli a questo passaggio e ha inserito sei misure nella legge sul servizio civile.

Il Nazionale ha bocciato un progetto di legge simile nell'estate del 2020 e il Parlamento ne ha chiesto una nuova versione nel 2023.

Se la proposta di legge sarà approvata, tutti i candidati dovranno svolgere almeno 150 giorni di servizio civile dopo aver completato il servizio militare obbligatorio, indipendentemente dal numero di giorni di servizio rimasti nell'esercito.

Chi ha completato tutti i giorni di addestramento nell'esercito, cioè la scuola reclute, non potrà più passare al servizio civile ed evitare così il servizio militare obbligatorio successivo, cioè i corsi di ripetizione. Il fattore di 1,5 giorni di servizio civile per ogni giorno di servizio militare si applicherebbe anche ai sottufficiali e agli ufficiali.

Inoltre, ci sarebbe anche un obbligo di impiego annuale per il servizio civile. Se le domande di trasferimento venissero approvate durante la scuola reclute, i civilisti dovrebbero completare il loro lungo impiego al più tardi entro la fine dell'anno successivo all'ammissione, prima di quanto avviene oggi.

Inoltre, non sarebbero più consentiti gli impieghi di servizio civile che richiedono agli studenti di aver iniziato gli studi di medicina umana, odontoiatria o veterinaria.

Chi è favorevole e chi è contrario

I Giovani Verdi e l'associazione di servizio civile CIVIVA si sono opposti al progetto di legge con un referendum. Sono sostenuti, tra gli altri, dal PS, dai Verdi e dal Gruppo per una Svizzera senza Esercito (GSsE). Anche il Partito Verde Liberale e il Partito Evangelico Svizzero hanno detto «no» in Parlamento.

D'altro canto, l'UDC, il PLR e Il Centro hanno votato a favore della legge.

Gli argomenti per il «sì»

Un comitato per il «sì» composto da partiti borghesi e organizzazioni militari vuole che il servizio civile torni a essere un'alternativa per gli uomini che non prestano servizio nell'esercito per veri motivi di coscienza.

La riforma della legge sul servizio civile fa parte di un pacchetto di misure per il finanziamento dell'esercito e della protezione civile ed è necessaria per garantire le scorte a lungo termine.

I favorevoli hanno anche sostenuto l'equità del servizio militare obbligatorio nei confronti di coloro che prestano servizio nell'esercito e nella protezione civile.

Il servizio civile non dovrebbe diventare una via d'uscita più conveniente per coloro che vogliono evitare il servizio militare.

Gli argomenti del «no»

Un comitato di centro-sinistra respinge la revisione. KEYSTONE

Gli oppositori mirano a salvare il servizio civile. Secondo il Consiglio federale con i nuovi ostacoli il numero di persone che svolgono il servizio civile diminuirà del 40%.

Ad esempio CIVIVA scrive che ci sarà una carenza di questo personale di servizio dove è più necessario: nelle case di cura, negli ospedali, nelle scuole, nella conservazione della natura e nella protezione dell'ambiente, e nell'agricoltura e nell'alpicoltura.

Inoltre coloro che non possono più svolgere il servizio civile non fanno il servizio militare, ma vengono dichiarati non idonei al servizio militare per motivi medici.

Gli oppositori sostengono inoltre che i numeri dell'esercito non sono a rischio.

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