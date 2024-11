La riforma vuole anche uniformare il tariffario per le prestazioni ambulatoriali (immagine illustrativa). KEYSTONE

Il 24 novembre la Svizzera voterà sul finanziamento uniforme delle prestazioni sanitarie ambulatoriali e stazionarie. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal).

Hai fretta? blue News riassume per te Al momento i servizi sanitari ambulatoriali e stazionari sono finanziati in modo diverso: i cantoni e le casse malati pagano una quota diversa a seconda del luogo in cui il paziente viene curato.

La riforma sul finanziamento uniforme delle prestazioni, conosciuta anche come riforma sanitaria EFAS, mira a introdurre un finanziamento standardizzato.

I favorevoli si aspettano una riduzione delle degenze ospedaliere e dei ricoveri in case di cura.

Gli oppositori temono uno spostamento di potere verso le assicurazioni e un peggioramento per il personale infermieristico.

I servizi sanitari ambulatoriali e ospedalieri devono essere finanziati in modo uniforme? L'elettorato svizzero deciderà sulla modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) il 24 novembre.

Il sindacato VPOD si batte contro questo cambiamento di paradigma nel sistema sanitario con un referendum. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla riforma sanitaria EFAS.

La situazione di partenza

I servizi sanitari coperti dall'assicurazione di base sono attualmente finanziati in modo diverso a seconda del luogo in cui vengono erogati. Le prestazioni in regime di ricovero - cioè quando il paziente pernotta in ospedale - sono pagate per il 55% dai Cantoni. La cassa malati paga il 45%.

Le cure ambulatoriali - quando i pazienti tornano a casa lo stesso giorno dell'intervento - sono coperte solo dall'assicurazione. Nell'assistenza a lungo termine - ad esempio in una casa di cura - i pazienti e le casse malati pagano ciascuno un contributo fisso ai costi dell'assistenza. A seconda del Cantone, il resto è a carico dei Cantoni e/o del Comune di residenza.

I progressi della medicina rendono possibile un maggior numero di trattamenti ambulatoriali. Anche i costi complessivi dell'assistenza sanitaria sono aumentati, raggiungendo i 91,5 miliardi di franchi nel 2022, e anche i premi aumentano di anno in anno.

Il progetto di legge

Il progetto sulla modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) (Finanziamento uniforme delle prestazioni), adottato dal Parlamento nel dicembre 2023, prevede che tutti i servizi sanitari siano finanziati da un'unica fonte.

I Cantoni dovrebbero sempre coprire almeno il 26,9% dei costi (dopo la deduzione della franchigia e della quota-parte del paziente) e le casse malati dovrebbero coprire un massimo del 73,1% attraverso i premi.

La partecipazione ai costi si basa sulla media degli anni di riferimento dal 2016 al 2019 e il finanziamento standardizzato delle cure ambulatoriali e ospedaliere sarà attuato a partire dal 2028.

Per quanto riguarda l'assistenza a lungo termine, il cambiamento di sistema avverrà nel 2032. Un prerequisito per la riforma sanitaria EFAS, come è anche conosciuta la proposta, nell'assistenza a lungo termine è rappresentato dalle tariffe standardizzate, che devono essere prima negoziate.

Dato che cofinanziano tutti i servizi, i Cantoni hanno ulteriori possibilità di controllo, avendo voce in capitolo nelle organizzazioni tariffarie. Ora possono non solo redigere le liste degli ospedali e controllare l'autorizzazione dei medici, ma anche quella di altri fornitori di servizi ambulatoriali.

Le argomentazioni dei sostenitori

I sostenitori si aspettano che il disegno di legge elimini i falsi incentivi, in particolare perché ci saranno meno ricoveri ospedalieri e ricoveri più tardivi in case di cura.

Dal punto di vista delle casse malati, il ricovero ospedaliero è attualmente attraente perché i cantoni pagano anche i trattamenti ospedalieri. Inoltre il coordinamento delle cure sta migliorando, soprattutto per i malati cronici.

Secondo uno studio commissionato dal Consiglio federale, questo potrebbe far risparmiare fino a 440 milioni di franchi all'anno nella migliore delle ipotesi.

Il fatto che un maggior numero di trattamenti sarà effettuato su base ambulatoriale ridurrà i premi di circa due miliardi di franchi nell'anno di introduzione.

I Cantoni volevano che l'assistenza a lungo termine fosse inclusa nella proposta. Secondo la Conferenza dei governi cantonali, questo significa che le casse malati si faranno carico anche dei costi delle case di cura.

Tuttavia non comporterà un maggiore onere per i pagatori di premi, dato che i Cantoni, da parte loro, condivideranno con i loro contributi l'aumento dei costi nel settore ambulatoriale e per i farmaci.

Le argomentazioni degli oppositori

Il sindacato VPOD ha lanciato un referendum contro l'EFAS, l'Unione Sindacale Svizzera e il sindacato Unia si battono per il «no». Secondo le loro parole, la riforma promossa dalle assicurazioni sanitarie e dai conservatori in Parlamento è dannosa.

Il cambiamento di sistema comporterebbe un peggioramento per il personale infermieristico e per i pazienti, perché il potere passerebbe alle casse malati. Non sono loro, ma il settore pubblico a dover controllare l'assistenza sanitaria.

Gli oppositori temono anche che i premi continueranno ad aumentare, soprattutto a causa dell'inclusione dell'assistenza a lungo termine. Questo perché la spesa in questo settore è in forte aumento a causa dell'invecchiamento della popolazione.

Gli oppositori temono anche che i Cantoni rinuncino alla responsabilità dell'assistenza nelle case di cura o attraverso lo Spitex. Se così facessero verrebbe steso il «tappeto rosso» per gli operatori privati a scopo di lucro.

Il Consiglio federale e il Parlamento sostengono il progetto di legge. Tutti i gruppi parlamentari hanno votato a favore a maggioranza. I deputati dell'UDC, del PS e dei Verdi hanno votato contro.

