La Costituzione federale1 è modificata come segue:

2 Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni prendono provvedimenti per uno sviluppo sostenibile della popolazione, volti in particolare a proteggere l’ambiente e nell’interesse della conservazione duratura delle basi naturali della vita, dell’efficienza delle infrastrutture, dell’assistenza sanitaria e delle assicurazioni sociali svizzere.

Art. 197 cifra 152 Disposizione transitoria dell’art. 73a

1 Se prima del 2050 la popolazione residente permanente della Svizzera supera i nove milioni e mezzo di abitanti, il Consiglio federale e l’Assemblea federale prendono, nell’ambito delle loro competenze, provvedimenti per rispettare il limite di cui all’articolo 73a capoverso 1, in particolare nei settori dell’asilo e del ricongiungimento familiare. Il Consiglio federale sottopone all’Assemblea federale un disegno di legge corrispondente. Dal momento del superamento del limite, le persone ammesse provvisoriamente non ottengono né un permesso di dimora o di domicilio, né la cittadinanza svizzera, né un altro diritto di rimanere. Sono fatte salve le disposizioni cogenti del diritto internazionale. Inoltre, ai fini del rispetto del limite di cui all’articolo 73a capoverso 1, il Consiglio federale si adopera per rinegoziare trattati internazionali che favoriscono la crescita demografica, siano essi giuridicamente vincolanti o meno, oppure per negoziare clausole di deroga o di salvaguardia. Se tali trattati prevedono clausole di questo tipo, il Consiglio federale vi fa ricorso.

2 Se la popolazione residente permanente della Svizzera supera il limite di cui all’articolo 73a capoverso 1, il Consiglio federale e l’Assemblea federale prendono tutti i provvedimenti a loro disposizione per rispettarlo. Il capoverso 1 si applica per analogia. Tuttavia, i trattati internazionali ai sensi del capoverso 1 devono essere denunciati per la prima data possibile, in particolare il Patto globale del 19 dicembre 2018 per una migrazione sicura, ordinata e regolare (Patto ONU sulla migrazione), se la Svizzera lo ha sottoscritto. Se, due anni dopo il primo superamento del limite di cui all’articolo 73a capoverso 1, tale limite non è nuovamente rispettato e fino ad allora non sono state negoziate o invocate clausole di deroga o di salvaguardia che permettano di rispettarlo, deve essere denunciato per la prima data possibile anche l’Accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone.

3 Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione sotto forma di ordinanza entro un anno dall’accettazione dell’articolo 73a da parte del Popolo e dei Cantoni. L’ordinanza resta in vigore fino all’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione emanate dall’Assemblea federale.