In futuro le eredità a partire da 50 milioni di franchi saranno tassate per finanziare una politica climatica socialmente giusta. KEYSTONE

Il 30 novembre la Svizzera voterà l'iniziativa popolare «Per una politica climatica sociale finanziata in modo fiscalmente equo (Iniziativa per il futuro)» presentata dalla GISO. blue News vi spiega tutto quello che c'è da sapere sul testo in votazione.

Keystone-SDA, Redazione blue News SDA

Cosa vuole l'Iniziativa per il futuro?

Con l'iniziativa popolare «Per una politica climatica sociale finanziata in modo fiscalmente equo (Iniziativa per il futuro)», la GISO (Gioventù Socialista) chiede un'imposta del 50% sulle successioni e sulle donazioni delle persone fisiche superiori a 50 milioni di franchi. I primi 50 milioni di franchi sarebbero esenti da imposte.

Due terzi del gettito andrebbero alla Confederazione e un terzo ai Cantoni. Il denaro dovrebbe essere utilizzato esclusivamente per la protezione del clima.

Inoltre, sono necessarie misure per prevenire l'evasione fiscale, ad esempio trasferendosi fuori dalla Svizzera. L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha stimato che nel 2021 in Svizzera c'erano circa 2'500 contribuenti con un patrimonio superiore a 50 milioni di franchi.

Cosa si applica oggi alle successioni?

In Svizzera le successioni non sono tassate a livello federale. Nel giugno 2015, un'iniziativa popolare del PS, dei Verdi, del PEV e dell'Unione Sindacale Svizzera per una tassa di successione nazionale a favore dell'AVS è stata sconfitta alle urne.

L'obiettivo di zero emissioni nette per il 2050 è stato approvato dagli elettori alle urne con la legge sulla protezione del clima. Esistono anche misure di sostegno finanziario per promuovere la transizione energetica. La Confederazione ha a disposizione circa due miliardi di franchi all'anno per questo scopo.

Ma il pacchetto di sgravi 2027, che il Consiglio federale vuole utilizzare per mantenere il bilancio in equilibrio e sul quale il Parlamento sta ancora decidendo, potrebbe influire anche sul programma edilizio.

Le imposte di successione sono già in vigore?

Le imposte di successione sono possibili nei Cantoni e quasi tutti i Cantoni si avvalgono di questa possibilità. Ma le vedove, i vedovi e i discendenti spesso non sono tassati sulle eredità.

I Cantoni vogliono mantenere la competenza per le imposte di successione e di donazione. Sono in grado di determinare la tassazione appropriata delle eredità e delle donazioni, afferma Markus Dieth, Presidente della Conferenza dei Governi Cantonali (CdC). Negli ultimi anni, le imposte sulle successioni e sulle donazioni hanno generato un gettito di circa 1,4 miliardi di franchi per i Cantoni e i Comuni.

A quanto potrebbe ammontare il gettito?

Il comitato d'iniziativa ipotizza un gettito medio di sei miliardi di franchi all'anno. L'AFC invece stima che la nuova imposta potrebbe fruttare 4,3 miliardi di franchi all'anno.

Ma secondo il Consiglio federale, occorre tenere presente che molte persone molto ricche lascerebbero la Svizzera a causa della nuova imposta e che un numero minore di persone molto ricche vi si trasferirebbe.

I Cantoni hanno già notato che le persone benestanti sono riluttanti a trasferirsi in Svizzera dall'estero a causa della tassa, afferma la consigliera nazionale Monika Rüegger (UDC/OW).

La Confederazione e i Cantoni temono che, a causa del trasferimento di persone e della mancanza di immigrazione, vengano riscosse meno imposte sul reddito e sulla ricchezza e che la nuova imposta possa ridurre notevolmente le entrate o addirittura portarle in rosso.

L'imposta ha un effetto retroattivo?

La questione della retroattività della tassa dopo la vittoria del sì ha suscitato vivaci discussioni sull'emigrazione dalla Svizzera nell'estate del 2024.

Una tassa sulle partenze menzionata in questo contesto è fuori discussione per il Consiglio federale. Scrive che l'imposta stessa è dovuta se il testatore muore dopo la data di adozione.

D'altra parte, le misure per evitare l'imposta potrebbero entrare in vigore solo con l'entrata in vigore della legge di attuazione dell'iniziativa, ossia al massimo tre anni dopo il sì.

Sono interessate anche le imprese?

Sì, anche gli imprenditori dovrebbero pagare l'imposta quando organizzano la loro successione. Le organizzazioni imprenditoriali temono che ciò possa rendere impossibile il passaggio dell'azienda alla generazione successiva.

Il patrimonio della sua azienda è costituito da brevetti e macchinari e non dal suo conto in banca, afferma Bernhard Emch, CEO del produttore di ascensori Emch. Poiché il patrimonio aziendale non può essere semplicemente liquefatto e i prestiti per l'imposta di successione sono illusori, l'unica opzione sarebbe quella di vendere l'azienda.

L'imposta di successione potrebbe rafforzare le poche aziende colpite se creassero una base di capitale più ampia per finanziare l'imposta di successione, ha affermato Irmi Seidel, professore titolare ed economista dell'Università di Zurigo, che è a favore dell'iniziativa.

In alternativa, le aziende potrebbero rendere i loro dipendenti comproprietari o convertire l'azienda in una cooperativa.

Chi sono i sostenitori? GISO/PS.

I Verdi.

L'Unione Sindacale Svizzera ha deciso di astenersi dal voto. Mostra di più

Cosa dicono i sostenitori?

Vogliono far pagare ai più ricchi il fatto che il loro stile di vita lussuoso sta causando i maggiori danni al clima. Al contrario, sarebbero i più poveri a soffrire maggiormente del cambiamento climatico. Le dieci famiglie più ricche della Svizzera causerebbero tante emissioni quanto il 90% della popolazione.

La tassa sui patrimoni dei super-ricchi è necessaria per salvare il futuro e ristrutturare l'economia in modo sostenibile. Al Consiglio degli Stati, Carlo Sommaruga (PS/GE) ha affermato che la ricchezza si concentra nelle mani di pochi, grazie alle eredità.

I favorevoli hanno anche sostenuto che la maggioranza conservatrice non è riuscita ad affrontare la crisi climatica. Sono quindi urgenti investimenti consistenti e socialmente giusti. Imponendo la tassa sui privati e non sulle aziende. Le proposte rosso-verdi di tassare in modo più moderato le eredità delle persone fisiche sono state bocciate in entrambe le camere.

Chi sono gli oppositori? Consiglio federale e Parlamento.

UDC.

PLR.

Il Centro.

Numerose organizzazioni economiche. Mostra di più

Cosa dicono gli oppositori?

La Confederazione e i Cantoni temono che la nuova imposta incoraggi molte persone o imprenditori molto ricchi a lasciare la Svizzera o a non trasferirsi affatto. Questo potrebbe avere un impatto sulle imposte sul patrimonio e sul reddito e potrebbe persino portare a una perdita di gettito fiscale.

Il comitato conservatore del no parla di «iniziativa di esproprio». L'imposta costringerebbe in particolare le imprese familiari a vendere, possibilmente all'estero. I patrimoni più elevati sono spesso detenuti dai proprietari delle aziende e non in conti bancari.

Senza i contribuenti più elevati, mancherebbero i fondi per la ricerca e le nuove tecnologie, afferma ad esempio la consigliera nazionale Céline Weber (Verdi liberali/VD). Il Consiglio federale fa riferimento all'attuale politica climatica.

La Confederazione fornisce ogni anno due miliardi di franchi di sussidi. Inoltre, la tassa proposta non creerebbe alcun incentivo per un comportamento rispettoso del clima.

Il Consiglio federale respinge l'iniziativa della GISO a favore di una tassa di successione nazionale sui patrimoni superiori a 50 milioni di franchi. Si teme che i ricchi possano lasciare la Svizzera (foto d'archivio). KEYSTONE

Come viene accolta l'iniziativa sull'imposta di successione?

I sondaggi d'opinione mostrano che l'iniziativa non ha attualmente alcuna possibilità. Secondo il primo sondaggio della SSR di metà ottobre, il 62% degli elettori avrebbe votato decisamente o piuttosto contro, il 35% decisamente o piuttosto a favore.

Secondo il primo sondaggio di «20 Minuten» e Tamedia, il 67% degli intervistati ha respinto l'iniziativa popolare per una tassa di successione. Il 31% voleva accettarla.

Quali sono i costi delle campagne?

Gli oppositori dell'iniziativa stanno spendendo molto per la campagna referendaria. I vari comitati hanno stanziato più di tre milioni e mezzo di franchi per la campagna del no, molte volte di più di quelli a favore.

Lo dimostrano i dati del Controllo federale delle finanze (CDF). Secondo questi dati, l'organizzazione ombrello Economiesuisse ha fornito il maggior numero di fondi per la campagna del no, ovvero 1,3 milioni di franchi.

Al contrario, la campagna per il sì degli iniziativisti ha ricevuto relativamente pochi fondi. Secondo il CDF, la GISO ha dichiarato un budget di circa 4000000 franchi, di cui circa un decimo è stato fornito dal partito madre. Complessivamente, le spese dei favorevoli sono nove volte inferiori a quelle dei contrari.