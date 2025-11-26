L'iniziativa popolare «Per una Svizzera che si impegna (Iniziativa Servizio civico)» chiede che tutte le persone con cittadinanza svizzera prestino un servizio a beneficio della collettività e dell'ambiente (immagine illustrativa). KEYSTONE

Il 30 novembre la Svizzera voterà sull'iniziativa Servizio civico. blue News chiarisce le domande e le risposte più importanti sul progetto di legge in votazione.

Keystone-SDA, Redazione blue News SDA

Chi è obbligato a prestare servizio in Svizzera? Attualmente solamente gli uomini svizzeri devono prestare servizio nell'esercito o nella protezione civile.

Chi ha un conflitto di coscienza può svolgere un servizio civile alternativo, che dura più a lungo del servizio militare.

Chi non presta alcun servizio e ha un'età compresa tra i 19 e i 37 anni deve generalmente pagare una tassa d'esenzione.

Secondo il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), nel medio termine, il finanziamento e la prontezza operativa dell’esercito svizzero sono a rischio, anche a causa dei trasferimenti al servizio civile.

Mentre nel settore della protezione civile si registra già una carenza di personale.

Cosa chiede l'iniziativa Servizio civio?

L’iniziativa popolare «Per una Svizzera che si impegna (Iniziativa Servizio civico)» chiede l’introduzione di un servizio civico obbligatorio per tutti i cittadini e le cittadine svizzeri, a beneficio della collettività e dell’ambiente.

Questo servizio potrebbe essere svolto nell’esercito, nella protezione civile oppure in un altro ambito considerato equivalente e riconosciuto dalla legge.

Fra i possibili settori figurano la protezione in caso di catastrofi, la cyberdifesa, la formazione, l’agricoltura e la sanità. Chi presta servizio avrebbe diritto a un’indennità di perdita di guadagno (IPG).

Ogni persona dovrebbe essere impiegata dove più necessaria, pur garantendo prioritariamente i bisogni dell’esercito e della protezione civile. L’obbligo varrebbe per gli svizzeri e le svizzere, mentre il Legislativo dovrebbe stabilire in seguito se – e in che forma – anche le persone senza passaporto svizzero dovranno partecipare.

Altri dettagli, come la durata del servizio e l’ammontare della tassa d'esenzione per chi non lo svolge, restano da definire in via legislativa.

Come potrebbe evolvere la leva obbligatoria?

A Berna sono in discussione diversi modelli. Il Consiglio federale propone due varianti. La prima è un obbligo di prestare il servizio di sicurezza riservato agli uomini. Questo servizio sarebbe da svolgere nell’esercito o in una nuova organizzazione di protezione dalle catastrofi che riunirebbe protezione civile e servizio civile.

La seconda variante, invece, è un obbligo di servizio basato sul fabbisogno, che includerebbe anche le donne. In questo scenario sarebbe chiamato a servire solo chi è effettivamente necessario a esercito e protezione civile. Il servizio civile rimarrebbe in vigore.

Entro la fine del 2027, il DDPS dovrà presentare al Consiglio federale una proposta su come procedere. Nel frattempo il Parlamento ha approvato una mozione che invita ad accelerare l’introduzione del servizio di sicurezza obbligatorio.

Le Camere hanno inoltre deciso che gli assoggettati al servizio civile dovranno svolgere una parte del loro impiego nella protezione civile qualora quest’ultima non disponga di personale sufficiente.

Infine, Il Consiglio federale intende anche rendere obbligatoria la giornata informativa dell’esercito anche per le donne, affinché possano essere informate sulle questioni di sicurezza e di politica militare del Paese. Una bozza di consultazione è attesa entro fine anno.

Quanto costa il servizio obbligatorio per tutti?

Secondo il DDPS attualmente sono circa 35'000 le persone che devono prestare servizio ogni anno. Circa 28'000 si arruolano nell'esercito, nella protezione civile o nel servizio civile alternativo. Se tutti gli uomini e le donne svizzeri fossero obbligati a prestare servizio, il numero di reclute aumenterebbe a circa 70'000 all'anno.

L'indennità di perdita di guadagno per i circa otto milioni di giorni di servizio costa circa 800 milioni di franchi all'anno e l'assicurazione militare circa 160 milioni di franchi. Se anche le donne fossero obbligate a prestare servizio, entrambe le voci raddoppierebbero circa, rispettivamente a 1,6 miliardi e 320 milioni di franchi.

Ciò avverrebbe a spese dei contributi salariali nel caso della sostituzione del reddito e a spese della Confederazione nel caso dell'assicurazione militare. Il prelievo di compensazione per coloro che non prestano servizio militare ammonta attualmente a circa 170 milioni di franchi all'anno.

Secondo il Consiglio federale è difficile stimare di quanto aumenterà questa somma. Ciò dipenderà da come il Parlamento organizzerà il nuovo servizio civile.

Chi sostiene l'iniziativa? Il comitato dell'iniziativa comprende rappresentanti del PS, del Centro, del PLR, dei Verdi e dei Verdi liberali.

Verdi liberali e Partito Evangelico Svizzero (PEV) sostengono l'iniziativa

Altri gruppi parlamentari hanno dato solo un sostegno sporadico.

Cosa dicono i sostenitori?

I promotori ritengono che il Consiglio federale stia rimandando le riforme del sistema di servizio obbligatorio. In caso di catastrofi naturali e crisi, è necessario l'intervento di tutti, poiché l'esercito e la protezione civile non dispongono di risorse sufficienti. Il servizio civile permetterebbe a tutti di contribuire dove c'è bisogno e in base alle proprie capacità.

L'attuale servizio militare obbligatorio per gli uomini è obsoleto e ingiusto. Poiché le donne non vengono reclutate, metà del potenziale rimane inutilizzato.

Una riforma del sistema di servizio obbligatorio è una preoccupazione della popolazione. Nell'ultimo studio condotto dall'Accademia militare e dal Centro per gli studi sulla sicurezza del Politecnico di Zurigo, una maggioranza di due terzi è favorevole al servizio obbligatorio per uomini e donne, con la possibilità di scegliere tra servizio militare, civile o sociale.

Chi sono gli oppositori? Il Consiglio federale raccomanda un «no» all'iniziativa Servizio civico.

Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati l'hanno respinta con chiare maggioranze senza un controprogetto.

Anche UDC, PS, PLR, Centro e Verdi si dicono contrari.

Organizzazione di datori di lavoro (Arbeitgeberverband).

Unione sindacale svizzera.

La confederazione sindacale svizzera Travail.Suisse.

Quali sono gli argomenti degli oppositori?

Gli oppositori ritengono che il servizio civile sia dannoso per l'economia e l'esercito. Un numero doppio di persone rispetto a oggi sarebbe assente dal lavoro a causa del servizio.

Inoltre, non è chiaro come si potrebbe aiutare l'esercito a reclutare più personale se il suo fabbisogno dovesse aumentare a causa del deterioramento della situazione della sicurezza.

Vengono inoltre citati come argomenti i maggiori costi per la sostituzione del reddito e per l'assicurazione militare.

Inoltre, gli oppositori non vogliono che il personale appena qualificato non sia in grado di svolgere la propria professione per un certo periodo di tempo e debba invece accettare lavori per i quali non è formato o lo è poco.

Il Consiglio federale sottolinea che le persone verrebbero reclutate ben oltre le esigenze dell'esercito e della protezione civile e che i servizi svolti al di fuori dell'esercito e della protezione civile potrebbero essere in contrasto con il divieto di lavoro forzato.

Quali sono le possibilità dell'iniziativa?

La posizione di partenza dell'iniziativa è attualmente stretta. Secondo il primo sondaggio sulle tendenze della SSR, il 48% degli intervistati avrebbe votato a favore della proposta il 10 ottobre, il 46% contro. Nel primo sondaggio Tamedia/20 Minuten, il 51% voleva votare a favore, il 44% contro.

A quanto ammontano i budget per la campagna?

La campagna referendaria per il disegno di legge prevede una spesa relativamente bassa. Le spese preventivate da chi è a favore e da chi è contro sono all'incirca equilibrate.

Il Partito Pirata, l'Associazione popolare e patriottica per un servizio civile e l'Associazione svizzera per la promozione della milizia, che si battono a favore dell'accettazione dell'iniziativa hanno ricevuto circa 335'000 franchi. Di questi 130'000 franchi provengono da Leopold Brügger, che gestisce la piattaforma Gleichstellung.ch.

La conservatrice Alleanza Sicurezza Svizzera ha investito 275'000 franchi nella campagna per il no. I fondi provengono, tra gli altri, da Economiesuisse, Swissmem e dall'Associazione delle società militari svizzere.