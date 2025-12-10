Il presidente eletto Guy Parmelin Keystone

Il consigliere federale Guy Parmelin (UDC/VD) è stato eletto oggi presidente della Confederazione per il 2026, con 203 voti su 210 schede valide. Si tratta di un record.

Keystone-SDA SDA

L'elezione del presidente della Confederazione è un rituale dall'esito scontato, che si ripete ogni anno il secondo mercoledì della sessione invernale delle Camere federali. Dà però la temperatura del gradimento di un ministro fra i parlamentari sulla base dei voti ricevuti.

Il risultato di Parmelin è semplicemente da record: finora, il primato era detenuto da Jean-Pascal Delamuraz e Ueli Maurer, che ottennero 201 voti rispettivamente nel 1988 e nel 2018.

Gli ultimi presidenti della Confederazione invece hanno ottenuto tutti risultati ben inferiori. L'anno scorso, Karin Keller-Sutter si era fermata a quota 168, Viola Amherd nel 2023 a 158, Alain Berset nel 2022 a 140 e Ignazio Cassis nel 2021 a 156.

La peggiore elezione alla presidenza fu però realizzata da Micheline Calmy-Rey nel 2011, quando ricevette soltanto 106 schede a favore.

Ignazio Cassis vicepresidente del Consiglio federale

Dal canto suo, invece, il consigliere federale Ignazio Cassis (PLR/TI) è stato eletto vicepresidente del Consiglio federale per il 2026. Il ticinese ha ottenuto 144 voti su 190 schede valide.

Il risultato di Cassis non è particolarmente brillante se confrontato con quello ottenuto da Parmelin. Il vodese lo scorso anno aveva ottenuto 196 voti.

Alla sua prima elezione alla vicepresidenza, nel dicembre del 2020, Cassis ottenne 162 voti. L'anno seguente, quando fu eletto presidente della confederazione, ne ottenne 156.

Cassis è il sesto ticinese a diventare vicepresidente del Consiglio federale, funzione, come detto, già svolta nel 2021. Prima di lui hanno assunto questa carica Flavio Cotti nel 1990 e nel 1997, Nello Celio nel 1971, Giuseppe Lepori nel 1959, Enrico Celio nel 1942 e nel 1947, e Giuseppe Motta nel 1914, 1919, 1926, 1931 e nel 1936.

Tutto sono diventati presidenti della Confederazione l'anno seguente, ad eccezione di Giuseppe Lepori che lasciò il Consiglio federale a fine 1959 per motivi di salute. Due sono invece i consiglieri federali ticinesi che non hanno mai assunto né la carica di presidente della Confederazione né quella di vicepresidente. Si tratta di Stefano Franscini e di Giovanni Battista Pioda.