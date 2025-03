«L'elezione in Consiglio federale è un onore e un privilegio per me, per il mio Cantone e per la Svizzera centrale», ha dichiarato oggi davanti all'Assemblea federale il neo eletto in Consiglio federale, Martin Pfister, ringraziando tutti i presenti per la fiducia.

Martin Pfister davanti all'Assemblea federale. KEYSTONE

Keystone-SDA SDA

«In tempo agitati come quelli che stiamo vivendo a causa dei repentini cambiamenti geopolitici», ha sostenuto il consigliere federale in pectore, dobbiamo lavorare tutti assieme per garantire la fiducia nella istituzioni e la stabilità che caratterizzano il nostro Paese.

Pfister, secondo cui la collegialità sperimentata nel governo del suo Cantone «non rappresenta affatto un peso, ma un piacere», ha dichiarato di sentirsi legato allo stesso modo alla regioni rurali che a quelle urbane quale cittadino di Zugo, una regione che coniuga queste due caratteristiche.

Pur avendo un occhio di riguardo per l'economia, Martin Pfister ha sostenuto che anche gli aspetti sociali ed ecologici sono per lui importanti. «La vera sfida, ha aggiunto, è farli convivere assieme».