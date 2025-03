Con l'elezione odierna di Martin Pfister, il Consiglio federale si è spostato ancora più a destra e non riflette la popolazione. Così hanno reagito i Verdi al voto odierno. Gli ecologisti faranno tutto il possibile per ristabilire l'equilibrio dei poteri quando si renderà vacante il prossimo seggio.

Fabien Fivaz. KEYSTONE

Keystone-SDA SDA

«Faremo tutto ciò che è in nostro potere per garantire che le donne, le giovani generazioni e i valori ecologici siano rappresentati», ha sottolineato il vicecapogruppo dei Verdi in Parlamento, Fabien Fivaz (NE), citato in una nota odierna.

I Verdi si congratulano con Martin Pfister per la sua elezione al Consiglio federale. Tuttavia, si aspettano che il neoeletto faccia di più per difendere la giustizia sociale e globale a livello svizzero di quanto non stia facendo nel suo cantone d'origine, Zugo, dove ha sede il commercio di materie prime.

D'altro canto, gli ecologisti chiedono che la nuova costellazione del Consiglio federale garantisca il buon funzionamento del Dipartimento della difesa (DDPS).

Qualsiasi progetto di aumento del budget dell'esercito deve essere fermato fino a quando la situazione del DDPS non si sarà stabilizzata. In considerazione delle forti critiche mosse al DDPS, l'UDC ha il dovere di occuparsi di questo dipartimento, secondo i Verdi