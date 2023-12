Al terzo turno è eletto in Governo Beat Jans al posto di Alain Berset

La capogruppo dei Verdi in Parlamento, Aline Trede (BE), ha ribadito l'importanza che un rappresentante del suo partito – il friburghese Gerhard Andrey -, sia presente in Consiglio federale: un quarto degli elettori non è rappresentato nell'esecutivo, ha spiegato, aggiungendo che il PLR è sovra-rappresentato nella stanza dei bottoni.

Immagine: KEYSTONE/ARCHIVIO