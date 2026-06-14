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Elezioni cantonali Basilea Campagna: il democentrista Liechti succede al verde Reber in Governo

SDA

14.6.2026 - 16:46

Il neoeletto Matthias Liechti.
Il neoeletto Matthias Liechti.
Keystone

L'UDC torna a far parte del Consiglio di Stato di Basilea Campagna, dal quale era assente dal 2023.

Keystone-SDA

14.06.2026, 16:46

14.06.2026, 16:50

In occasione dell'elezione suppletiva tenutasi oggi, il candidato democentrista Matthias Liechti è stato eletto per succedere al dimissionario ecologista Isaac Reber, che lascia dopo 15 anni.

Liechti ha raccolto 45'896 voti, superando di poco più di mille preferenze il rivale dei Verdi Philipp Schoch, che ha ottenuto 44'732 voti. La partecipazione al voto si è attestata al 49,7%.

Ex sindaco di Rümlingen e deputato al Gran consiglio dal 2023, Liechti ha potuto contare sul sostegno compatto dei partiti borghesi. Schoch, membro del Municipio di Pratteln, aveva l'appoggio del Partito socialista e dei Verdi liberali. Il Partito evangelico aveva lasciato libertà di voto.

Con questa elezione, il governo cantonale composto di cinque membri sarà formato da un rappresentante dell’UDC, uno del PLR, uno del Centro, una socialista e un evangelico.

Proprio quest'ultimo, alleato con i Verdi, aveva sorpreso tutti alle elezioni cantonali del 2023, estromettendo l'UDC dall'esecutivo nonostante fosse il primo partito in Gran Consiglio

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