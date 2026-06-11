A pochi giorni dalle elezioni del 14 giugno per il Governo e il Gran Consiglio grigionese, l'affluenza alle urne è in crescita.

A Coira la partecipazione si attesta al 31,8%, contro il 25,7% di quattro anni fa. A Davos il 42,7% degli aventi diritto ha già votato. Il Comune prevede una partecipazione del 52%, contro il 38,5% del 2022. Anche nelle valli del sud i dati sono in aumento. La cancelleria di Bregaglia, dato di mercoledì, ha ricevuto 544 buste su 1'389 aventi diritto. Per la prima volta 26 Comuni grigionesi offrono il voto elettronico: 9'700 persone si sono registrate. Nel 2022 l'affluenza a livello cantonale fu del 39,15%. Raramente ha superato il 40%.