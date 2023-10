La sala del Consiglio nazionale Keystone

L'UDC guadagna quasi tre punti percentuali, i socialisti poco più di uno, il Centro è invariato, mentre tutti gli altri principali partiti sono in calo. Lo indicano i dati ufficiali pubblicati dall'Ufficio federale di statistica (UST).

Nel dettaglio, l'Unione democratica di centro ha guadagnato 2,96 punti percentuali e ha ottenuto complessivamente il 28,55% dei suffragi. Al secondo posto si conferma il Partito socialista, che si situa al 17,96% (+1,12).

In Centro rimane invariato al 14,57%, ma riesce a scavalcare i liberali radicali, che lasciano sul terreno 0,73 punti al 14,38%.

I Verdi hanno da parte loro subito un vero tracollo: -3,82 punti al 9,38%. In negativo, ma con perdite più contenute, anche i Verdi liberali: -0,56 punti al 7,24%.

Tra i partiti minori rappresentati in parlamento (in quello vecchio o in quello nuovo), perdono la Lega (-0,22 allo 0,53%), il Partito evangelico e il Partito del lavoro. Guadagnano Unione democratica federale e Mouvement citoyens genevois.

fc, ats